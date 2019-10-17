无视集会禁令 香港周日爆严重警民冲突

（德国之声中文网）经历了两个相对平静的星期之后，香港本周日再度爆发严重的警民冲突。示威者向警署等机构投掷燃烧弹后，警察则动用催泪瓦斯和高压水枪予以回应。一次未获当局批准的示威活动中，游行队伍所经路线周边，地铁站和上百家店铺遭损毁。一些身着黑衣的示威者将店铺中的商品扔到大街上，还有一些中资银行也成为袭击目标。示威者多处纵火。警方则动用重型车辆清除示威者设立的路障。

香港有关当局以公共安全及暴力升级为由，禁止游行队伍穿越尖沙咀购物中心。尽管如此，仍有大批民众参加了示威游行。示威者设立的路障，使九龙一带的交通陷入瘫痪。警方则再度发射催泪瓦斯，试图驱散示威者。

过去几天内，连续发生两起民运活跃人士遭暴力袭击的事件，使得抗议浪潮再度升温。周日示威游行组织者之一的岑子杰（Jimmy Shan）遭到数名蒙面男子铁锤重击，一度住院治疗。昨日，又有一名19岁示威运动支持者遭人用刀刺伤。

同过去几次游行一样，一些示威者手里举着美国国旗。数日前，美国众议院通过了旨在支持香港民主化运动的《香港人权与民主法案》使得美中关系再度紧张化。

来自美国的声援？

这项法律草案规定，一旦香港的自治地位遭到侵犯，美国将采取制裁措施。此外，草案中还规定，侵犯港人自由权利的香港政治人物将遭到美方禁止入境和冻结财产等制裁。该法案还需接受参议院审议，并由总统签字方可生效。

目击者对路透社表示，警方动用高压水车的力度比以往数次都要大。此外，示威者频发咳嗽显示，警方有可能在水中掺和了刺激性物质。高压水枪喷出的是蓝色液体，以方便警方事后辨认示威者。

事前，警方以危害公共安全为由，拒绝了本次示威申请。尽管如此，仍有数以万计的示威者走上街头。两周前，政府依据殖民地时期法规颁布禁蒙面令后，也曾引发严重的警民冲突。周日的示威集会中，很多示威者举着雨伞，他们这样做是为了避免被监控探头拍摄到脸部。示威者高举的“光复香港”等横幅，一些店铺的墙壁上被涂抹了“宁愿站着死，不肯跪着生!"等标语。

四个月前，当局拟议的”送中条例“引发了本次抗议浪潮。尽管后来港府撤回了修例计划，但示威并未得到平息。很多示威者认为香港基本法保障的自由权利受到了威胁。一些示威者还将矛盾直接指向北京的中央政府。

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