无视邻国担忧，柬埔寨开启中国资助运河项目

这条运河将连接湄公河和泰国湾，旨在减少对越南港口的依赖。然而，专家质疑这条水道是否足够大以实现其宏伟的经济目标。

（德国之声中文网）柬埔寨首相洪玛奈周一（8月5日）正式启动了一项备受争议的17亿美元运河项目。这条中国资助的水道将全长180公里，将湄公河与大海连接起来。

数千名观众在现场观看了洪玛奈按下启动按钮。当总理称赞这一"历史性"进展时，他们欢呼雀跃。

"我们必须不惜一切代价建造这条运河。"洪玛奈在掌声中说道。这个项目在柬埔寨全国广泛宣传，各地乡村都能看到广告牌。 这条名为"福南特科"（Funan Techo）的运河将从金边东南部湄公河上的一个地点延伸至泰国湾的大海，预计于2028年完工。

目前进入柬埔寨的货物约有三分之一必须先经过越南港口。该运河的目标是减少这一比例，使货物直接流入柬埔寨。

中资修建柬埔寨运河 越南很担心 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

运河引发经济和环境担忧

然而，专家指出，这条水道的有限容量可能会阻碍这些经济目标。它将仅有100米（328英尺）宽，5.4米（17.7英尺）深。

还有人担心这条运河会如何影响湄公河的流量，湄公河是世界上最长和最重要的河流之一。柬埔寨是1995年湄公河协议的成员国之一，与越南、老挝和泰国共同承诺保护这条对每个国家的经济和生态至关重要的河流。

越南要求提供有关该项目的更多细节，但柬埔寨政府表示，这只涉及湄公河的一条支流，并且已经提供了足够的信息。

柬埔寨副首相孙占托称赞该项目将创造"数千个工作岗位"，但长期以来，受新基础设施项目影响的柬埔寨人抱怨说，当地居民经常被迫从家中搬迁，并且为重新安置提供的补偿很少。

该运河的主要可行性研究是由中国路桥公司（CRBC）进行的。尽管如此，前首相洪森否认该项目是中国"一带一路"计划的一部分。

然而，中国进一步为运河提供资金的大门已经打开。 上个月，中国通过为柬埔寨海军提供一些重大升级来加强其在南海的立足点。

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（美联社、法新社）

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