无视警方反对 香港再度爆发游行示威

（德国之声中文网）香港连续第二天发生警民冲突。尽管警方此前发布禁令，但仍有上万民众在香港中心举行了和平游行。当地时间傍晚，警方在中联办附近发射了催泪弹。

大约两百名示威者在前往中联办途中，被特警拦截。警方通过高音喇叭呼吁示威者立即结束”非法集会“，随后警方向示威者发射了催泪瓦斯和橡皮子弹。部分示威者则向警方投掷石块。

法新社记者看到多名示威者遭到逮捕。两名记者受伤。至少有一名示威者头部受伤。

大部分示威者集中在市中心铜锣湾一带。一些活动人士建立了路障，并占据了一条交通要道。此前，警方仅批准示威者在一个公园里举行集会，驳回了游行申请。

过去七周以来，香港几乎每个周末都会爆发大规模游行示威，参加人数从几十万到上百万不等。引发争议的《逃犯条例》草案引发了香港的抗议浪潮。香港特首林郑月娥尽管宣布《逃犯条例》"寿终正寝"，但她拒绝正式撤回这一法律草案。今天的游行退伍穿过香港中心地带时，游行者不断高呼"收回恶法"和"香港加油"等口号。1997年主权回归中国后，香港一直依照"一国两制"原则享有一定程度的自治权力。

示威者还抗议警方今夏以来多次过度使用暴力。本次抗议浪潮何时能够平息，目前无人能够定论。示威者宣布，今后几周内还会继续发起抗议游行。

本周六，示威者和警方在元朗发生冲突。数万示威者不顾禁令，在元朗发起了和平游行。游行活动最初得以和平进行，但傍晚警方试图强力驱赶元朗车站的示威者时，双方发生了暴力冲突。警方动用了催泪瓦斯、橡皮子弹和警棍。

示威者选择在元朗举行游行集会的原因是，上周末示威者在此间遭到白衣人士的暴力袭击。香港著名民运积极分子黄之峰发推称，警方和亲北京帮派区别何在？警方和帮派都袭击了无辜的示威者。

达扬 / 文木 （德新社）