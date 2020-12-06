 无视特朗普否决威胁 共和党多数支持国防预算案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2020

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时政风云

无视特朗普否决威胁 共和党多数支持国防预算案

美国众议院以绝大多数票通过了美国国防预算草案。大多数共和党人无视即将卸任的总统特朗普的呼吁，对国防预算草案投了赞成票。

US Soldaten Rapid Trident-2017

（德国之声中文网）尽管美国总统特朗普以行政否决权相威胁，但众议院还是通过了新的国防预算草案。美国国会335名议员投票支持该草案，只有78人投了反对票。特朗普所在的共和党人也以明显的多数投票支持该草案，现在该草案还需在参议院获得通过。

该预算草案共4500多页，预算金额约7400亿美元。根据美国的惯例，这套草案还包括许多与武装部队经费没有直接关系的事项。比如该法案涉及台湾，分别列在第1260条与第9724条，表达美国国会对确认台湾关系法与六项保证为美台关系基石的意见、涉及对台军售等内容。台媒报道称，该法案将"协助台湾维持自我防卫能力，并确立'太平洋威慑倡议'（PDI），加强吓阻中国恶行"。

更多内容：美敲定国防授权法最终版本 重申“挺台压中”

Grafenwöhr | Truppenübungsplatz der US-Armee

德国南部一美军基地停放的坦克

另外，草案规定，特朗普从德国大规模撤军的计划暂时被搁置。

预算草案还规定，只有在提前120天提交一份关于撤军效果的综合报告之后，才能将驻军人数减少到34500人以下。由于特朗普的任期将于1月20日结束，因此，在此之前不能撤军。特朗普的撤军计划在德国受到了极大的关注，也遭到了共和党人的批评。国会还打算中止特朗普从阿富汗撤军的计划。

特朗普甘冒失败风险？

如果特朗普真的否决国防预算， 国会两院也可以用三分之二的多数票推翻总统的否决。这对特朗普来说将是一个惨败。

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

特朗普希望从德国和阿富汗撤出大量美国士兵

此外，该法案要求更改美国南部几个军事基地名称也是一个重要的政治话题。这些军事基地都是以美国南北内战时期南方将军的名字命名的。5月底非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）在一次野蛮的警察行动中死于警察暴力后引发了题为"黑人的命也是命"的大规模抗议活动。有抗议人士要求更改南方几个军事基地的名字，但是遭到特朗普的强烈反对。

李京慧/石涛 (法新社、德新社)

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美国压力下 北约大幅上调军防预算

在北约峰会召开的前几天，该军事联盟的秘书长公布了上调之后的北约军事防御预算。显然，秘书长施托尔滕贝格想以此让美国总统特朗普放心。  

特朗普重回选战 欲撤驻外美军对付中俄

出院后从未公开露面的特朗普在接受媒体访问时表示，他已经痊愈并准备全力投入选战。他也提到会继续从阿富汗撤军，以让美军好好为应对中俄做准备。  

美媒：塔利班支持特朗普连任

塔利班一名发言人接受美国CBS广播公司采访时表示，塔利班希望特朗普能赢得大选，并从阿富汗撤出美军。  

顶不住特朗普压力，德国将提高军费

德国联邦政府向北约作出书面许诺：提高军费预算。从德国的角度看，增加的幅度很大，但各方对德国的期待则更高。  

盟友摊牌？特朗普轰北约WTO

特朗普与传统盟友一再恶言相向，关係若即若离。媒体披露特朗普上月致函北约多国领袖，批评其国防预算过低，德国也是矛头之一。  

特朗普决心大幅提高军费预算

本周一(2月27日)，白宫将向联邦政府各部门传达一份预算建议，其中包括特朗普早前承诺的大幅增加军事预算。与此同时，美国国务院、环保部以及其他非防务部门的预算则被相应削减。  

"情绪崩溃、恶语相向" 美国两党一致反对特朗普

美国总统特朗普下令从北叙利亚撤军不仅在国际上广遭批评，现在美国国会众院也以压倒性多数谴责总统的这一独断决定。  

2020年美国对台军售总额创历史最高

特朗普担任美国总统期间，美台互动十分频繁，华盛顿先后十度宣布对台军售。美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰日前表示，台湾已是全世界公认的最大美国武器采购方。从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。  

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