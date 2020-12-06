无视特朗普否决威胁 共和党多数支持国防预算案

（德国之声中文网）尽管美国总统特朗普以行政否决权相威胁，但众议院还是通过了新的国防预算草案。美国国会335名议员投票支持该草案，只有78人投了反对票。特朗普所在的共和党人也以明显的多数投票支持该草案，现在该草案还需在参议院获得通过。

该预算草案共4500多页，预算金额约7400亿美元。根据美国的惯例，这套草案还包括许多与武装部队经费没有直接关系的事项。比如该法案涉及台湾，分别列在第1260条与第9724条，表达美国国会对确认台湾关系法与六项保证为美台关系基石的意见、涉及对台军售等内容。台媒报道称，该法案将"协助台湾维持自我防卫能力，并确立'太平洋威慑倡议'（PDI），加强吓阻中国恶行"。

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德国南部一美军基地停放的坦克

另外，草案规定，特朗普从德国大规模撤军的计划暂时被搁置。

预算草案还规定，只有在提前120天提交一份关于撤军效果的综合报告之后，才能将驻军人数减少到34500人以下。由于特朗普的任期将于1月20日结束，因此，在此之前不能撤军。特朗普的撤军计划在德国受到了极大的关注，也遭到了共和党人的批评。国会还打算中止特朗普从阿富汗撤军的计划。

特朗普甘冒失败风险？

如果特朗普真的否决国防预算， 国会两院也可以用三分之二的多数票推翻总统的否决。这对特朗普来说将是一个惨败。

特朗普希望从德国和阿富汗撤出大量美国士兵

此外，该法案要求更改美国南部几个军事基地名称也是一个重要的政治话题。这些军事基地都是以美国南北内战时期南方将军的名字命名的。5月底非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）在一次野蛮的警察行动中死于警察暴力后引发了题为"黑人的命也是命"的大规模抗议活动。有抗议人士要求更改南方几个军事基地的名字，但是遭到特朗普的强烈反对。

李京慧/石涛 (法新社、德新社)

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