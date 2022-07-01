无视欧盟最高法院裁定 申根诸国延长边检期限

（德国之声中文网）根据《申根协议》，在欧洲申根地区内部，人员和货物可以自由穿越26个签署国的边境，不需要接受任何检查或要求。该地区的内部边境控制只能作为在国内安全受到严重威胁的最后手段来重新启动。

然而，自2015年开始，随着越来越多的难民抵达欧洲，以对移民或恐怖主义的担忧为由，德国、奥地利、挪威、瑞典、丹麦和法国一直保持着边境管制。这些国家刚刚将管制期又延长了6个月。

这是自欧洲法院今年4月裁定每次临时重启边境管制不得超过六个月以来的第二次延期。

德国之声在2019年的一份分析报告中发现，这些边境管制违反了《申根协定》的条款。该协定被认为是对已签署的22个欧盟国家，以及冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士等4个非欧盟国家具有约束力的法律。

这个问题在政治上太敏感

通常情况下，欧盟委员会的职责之一是对违反欧盟法律的成员国进行训诫。这种侵权诉讼也可能会导致严重的经济制裁。例如，在2018年，西班牙没有完全执行所有欧盟公民都可以获得价格合理的银行账户的欧盟规定，被欧盟委员会要求西班牙银行每天支付5万欧元罚款，直到它能够完全合规为止。

欧盟委员会没有对任何成员国继续实施边境管制的行为启动侵权程序。德国吉森大学法律研究者曲里希（Leon Züllig）说：“这个问题在政治上太敏感了。”他正在写关于欧盟内部边界的论文，“那些成员国及其内政部会很生气”。

欧盟委员会没有对德国之声的评论请求作出回应。在2021年1月与欧盟议员举行的听证会上，欧盟委员会认为，调整规则可能是比启动侵权程序更好的解决方案。它将那些成员国已经停止遵守规则作为证据，来证明规则本身可能不完善。

欧盟委员会最近的《申根状况》报告将“取消所有长期的内部边境管制”列为2023年的优先事项。

委员会似乎打算继续尝试说服成员国通过修改《申根边境法》来自愿停止边境管制。相关改革在2017年拟出了第一份草案，但是因为没有得到欧盟理事会的支持而流产了。

最新提案：引入大规模监控技术？

欧盟委员会的最新提案将对申根地区的规则进行一系列修改。值得注意的是，它的目的是扩大成员国可以采用的“替代措施”的范围，以取代边境管制。在关于改革的协商中，成员国特别要求目前只在欧盟外部边界使用的技术也能应用于申根地区内部。

这些技术将包括自动监控和数据收集，例如分析乘客姓名记录和重要乘客信息数据。这就形成了曲里希所说的边境管制的“隐形化”。“从基本权利的角度来看，这些措施也许比物理屏障更危险。”他说，“因为它们最终依靠的是一种大规模的监控——包括对欧盟公民的监控。”

这些替代方案也可能增加边境歧视的风险。致力于维护无证移民人权的非政府组织PICUM表示担心，该提案为种族歧视打开了大门。该组织还提到有报告显示，监控技术资料中存在对边缘化人群的偏见。

该提案目前交由欧洲议会公民自由、司法与内政委员会处理。该委员会最新提交的一份报告建议删除该提案的一些相关部分，并警告说：“允许更多看起来像和感觉像边境控制的检查，与为欧盟公民提供一个没有内部边界的自由、安全和公正的区域目标不相符合。”

该委员会主席阿吉拉尔（Juan Fernando Lopez Aguilar）也告诉德国之声：“任何技术发展都必须符合欧盟的《基本权利宪章》和数据及隐私标准，这些标准在世界上是最高的。”欧洲议会过去曾批评过目前正在执行的边境管制，并普遍支持自由流动而不是加强国家安全控制。

这些建议是否会被欧盟委员会和欧盟成员国接受，我们拭目以待。

当下的问题是，欧盟自由流动区的边境管制即将进入连续第八个年头——违反了《申根协定》条款，却看不到任何后果。

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