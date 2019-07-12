无视北京跳脚 华盛顿批准对台军售

(德国之声中文网) 周日，美国总统特朗普亲口证实，他已经批准美国对台军售案，只待国会通过。上周在美国对台军售消息露出之后，北京随即对美方提出警告，声明将采取未进一步说明的「反制措施」。特朗普此举显然有意淡化中方抗议。

德新社报导，根据白宫新闻处提供的媒体资料，美国总统特朗普在新泽西登机前回答媒体提问时说，这次对台军售案价值80亿美元，是一笔很大的金额，将创造大批就业机会，也相信台湾会负责任的使用这批战机。

美国总统特朗普在新泽西回答记者提问

美国跨党派支持对台军售

该军售案接下来需要经过美国参众两院外交委员会批准，再送回国务院定案。基于过去台湾旅行法、台湾保证法均获得美国国会跨党派的支持，军售案很可能会通过。

8月16日，《纽约时报》援引一名未具名的美国官员报道说，正卷入与中国贸易战的特朗普行政当局近日推进军售计划，国务院已于周四将相关军售案呈送众院和参院外委会作非正式审议。

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报道称，这两个委员会将在数天或数周内作出相关决定，并正式建议提交国会审议。审议期限为30天。

这批飞机有何特别?

上周五，台湾空军司令部公布了中国解放军从2015年以来的绕台次数与航线，并强调台湾迫切需要向美国购买F-16V新式战机。

事实上，台湾早在今年四月就已经确认向美方发出发价书信函，到现在有所进展已经过了四个多月。台湾目前有144架F-16A/B型战机在等待升级，最新一批的对美采购案目标在购买66架F16V新造机。

F16V号称是F16系列当中机动性、灵活性最强的机种，可以与中国的歼20相抗衡。台媒中央社采访国防部智库、国防安全研究院资源与产业研究所长苏紫芸，他说新型机种配备的AESA雷达可以同时应付对空与对海战争，起飞距离比旧型飞机缩短50公尺以上，又配备有更新一代的响尾蛇飞弹，是更符合未来战场需求。

北京如何反制

在美国将贩售战机给台湾的消息传出之后，北京随即发表谴责，并说"否则，中方将做出强烈回应，由此造成的一切后果将由美方承担。"但是美国之音引述美国德州圣汤玛斯大学国际研究中心助理教授叶耀元认为，中国现在为了处理中美贸易战和香港问题已经焦头烂额，现在并没有太多能力去对美国进行经济制裁，而且参与军售案的美国国防厂商大部分也和中国没有商业往来。

罗法/李芊(综合报导)