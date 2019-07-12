 无视北京跳脚 华盛顿批准对台军售 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

无视北京跳脚 华盛顿批准对台军售

这是美国迄今最大规模的对台军售计划。也是1992年老布什总统出售战机给台湾之后，美国第一次出售战机给台湾。美国的这项举动显然刻意忽视北京抗议。

F-16V Kampfflugzeug (Imago Images/ZumaPress/Mcs1 J.R. Vincent)

美国准备出售给台湾的F16V据说是F16类型中较敏捷的中轻型战机

(德国之声中文网) 周日，美国总统特朗普亲口证实，他已经批准美国对台军售案，只待国会通过。上周在美国对台军售消息露出之后，北京随即对美方提出警告，声明将采取未进一步说明的「反制措施」。特朗普此举显然有意淡化中方抗议。

德新社报导，根据白宫新闻处提供的媒体资料，美国总统特朗普在新泽西登机前回答媒体提问时说，这次对台军售案价值80亿美元，是一笔很大的金额，将创造大批就业机会，也相信台湾会负责任的使用这批战机。

USA, New Jersey, Morristown: Donald Trump (Getty Images/AFP/N. Kamm)

美国总统特朗普在新泽西回答记者提问

美国跨党派支持对台军售

该军售案接下来需要经过美国参众两院外交委员会批准，再送回国务院定案。基于过去台湾旅行法、台湾保证法均获得美国国会跨党派的支持，军售案很可能会通过。

8月16日，《纽约时报》援引一名未具名的美国官员报道说，正卷入与中国贸易战的特朗普行政当局近日推进军售计划，国务院已于周四将相关军售案呈送众院和参院外委会作非正式审议。

延伸阅读: 美国会资深议员支持对台出售F-16战机

报道称，这两个委员会将在数天或数周内作出相关决定，并正式建议提交国会审议。审议期限为30天。

这批飞机有何特别?

上周五，台湾空军司令部公布了中国解放军从2015年以来的绕台次数与航线，并强调台湾迫切需要向美国购买F-16V新式战机。

事实上，台湾早在今年四月就已经确认向美方发出发价书信函，到现在有所进展已经过了四个多月。台湾目前有144架F-16A/B型战机在等待升级，最新一批的对美采购案目标在购买66架F16V新造机。

F16V号称是F16系列当中机动性、灵活性最强的机种，可以与中国的歼20相抗衡。台媒中央社采访国防部智库、国防安全研究院资源与产业研究所长苏紫芸，他说新型机种配备的AESA雷达可以同时应付对空与对海战争，起飞距离比旧型飞机缩短50公尺以上，又配备有更新一代的响尾蛇飞弹，是更符合未来战场需求。

北京如何反制

在美国将贩售战机给台湾的消息传出之后，北京随即发表谴责，并说"否则，中方将做出强烈回应，由此造成的一切后果将由美方承担。"但是美国之音引述美国德州圣汤玛斯大学国际研究中心助理教授叶耀元认为，中国现在为了处理中美贸易战和香港问题已经焦头烂额，现在并没有太多能力去对美国进行经济制裁，而且参与军售案的美国国防厂商大部分也和中国没有商业往来。

罗法/李芊(综合报导)

DW.COM

美国会资深议员支持对台出售F-16战机

来自两党阵营的多名美国国会重量级议员华盛顿时间周五（8月16日）表示，由于北京在地区的军事存在不断强化，自治的台湾受到压力，美国国会应推进价值80亿美元的售台F-16战机法案。北京作出强烈反应。 (17.08.2019)  

相关内容

Tsai Ing-wen Staatsbesuch USA

蔡英文纽约见友邦代表 中台两派民众饭店外打架 12.07.2019

台湾总统蔡英文展开出访，第一站抵达纽约，与友邦的驻联合国常任代表见面。 她为了赶上这个行程而没有先前往饭店，反而刚好避开一场亲中派与亲台派人士互殴的插曲。

USA, New York: Präsidentin Tsai Ing-wen im Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in New York

蔡英文纽约演讲 强调民主与经济不可分 13.07.2019

台湾总统蔡英文过境美国纽约期间，在哥伦比亚大学发表演讲，指出全球自由正受到空前威胁，而台湾一直站在最前线。她还强调，民主正面临着暗藏算计的经济诱惑，但是台湾经验表明，民主和经济增长相辅相成。

konzentrierende Photovoltaik

非法运芯片到中国 台裔军事专家被定罪 03.07.2019

台湾出生的石宇琦与美国军方有深厚的合作经验，也在美国高科技产业颇有成就。然而，美国司法部却判定他涉嫌非法出口芯片到中国，很有可能协助了中国的军事发展。

广告

时事评论

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Reuters/K. Hong-Ji)

客座评论：香港危机距离最后摊牌有多远

8月18日，香港再次爆发百万人以上规模的集会示威，此次示威虽然打出了“煞停警黑暴力”、“止黑暴、制警乱”等针对警察的口号，但整个抗议行动回归“和理非”，让世人见识香港市民素质，也让近期对不断升级的暴力纷争忧心忡忡的中港两地民众暂时歇了口气。  