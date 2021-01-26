 无视习近平喊话 白宫：中美正处激烈竞争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2021

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无视习近平喊话 白宫：中美正处激烈竞争

在中国国家主席习近平於世界经济论坛呼吁全球避免对立的同日，美国白宫发言人却表示习近平的发言不会改变拜登政府的对华政策，并称拜登将「耐心地」处理中美关系。

USA Washington | Pressesprecherin Jen Psaki

莎琪在白宫新闻发布会上表示，习近平的喊话不会改变拜登政府的对华战略方针。

(德国之声中文网) 白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 25日表示，美国正与中国展开激烈竞争，美国总统拜登希望「耐心地」处理与北京的关系。

同一天，中国国家主席习近平在世界经济论坛的视频会议上致辞，呼吁世界各国领导人加强宏观经济政策协调，加强G20各国在全球经济治理中的作用。

China | Xi Jinpings Ansprache zum Online-Weltwirtschaftforum Davos

中国国家主席习近平在世界经济论坛的视频会议上致辞，呼吁世界各国领导人加强宏观经济政策协调，加强G20各国在全球经济治理中的作用。

对此，莎琪在白宫新闻发布会上表示，习近平的喊话不会改变拜登政府的对华战略方针。她说：「过去几年我们看到的是，中国在国内越来越独裁，在国外越来越强硬，北京现在正以各种方式挑战我们的安全丶繁荣和价值观。这代表美国需要采取新的方法应对。」

莎琪补充道：「我们希望在战略上透过耐心来处理这个问题。」莎琪指出，白宫将在未来几周与共和党和民主党的国会议员，以及国际盟友和合作伙伴针对中国议题进行交流。

在回答拜登是否会继续对中国科技公司华为进行严格限制时，莎琪说，中国的工业间谍活动和盗窃知识产权的行为仍然令人担忧。

她说：「总统的观点是，我们需要发挥更好的防御作用，这必须包括让中国对其不公平和非法的做法负责，并确保美国的技术没有增加中国军事建设的便利性。」

代表全球半导体设备制造商的国际半导体产业协会同日呼吁拜登检讨特朗普政府以国家安全为由，限制美国技术出售给中国的政策，称此举对美国产业造成了不必要的伤害。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 

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