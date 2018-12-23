 无神论的东德如何过圣诞节 | 文化经纬 | DW | 15.12.2019

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文化经纬

无神论的东德如何过圣诞节

在前东德，有一样小东西不大受政府的欢迎，那就是传统的"圣诞日历"。12月的24天里，每天孩子们可以得到一粒糖果或一个小惊喜。只有很少的出版社获准印刷"圣诞日历"，而且尽量不能使用基督教为主题。

Adventskalender aus der DDR (picture-alliance/P. Pleul)

前东德的一本圣诞日历

（德国之声中文网）自从19世纪以来，"圣诞日历"就成为一个习俗：漂亮的纸盒上有24扇小门，每个小门里藏着一粒糖果或一个小礼物。这样，孩子们每天打开一扇小门，一直到圣诞节领到大礼物。

在两德统一的1990年以前，东西德在对待"圣诞日历"上大不相同。西德到处都可以买得到，东德就不行。因为，对社会主义、一党专政的政治体制以及计划经济而言，这个色彩缤纷的小纸盒，构成了威胁：它象征着圣诞节的基督信仰根基。而这不符合工农国家的自我形象。

Deutschland Adventskalender Stiftung Warentest (picture-alliance/Stiftung Warentest/R. Kaiser)

艺术史专家克罗尔（Renate Kroll）说道："东德自称是无神论，并且想要取消圣诞节。当时国家一句核心的口号就是：'没有上帝、没有阳光，我们照样收粮入仓（Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein）。'既然如此，当然跟圣诞节或者基督降生或者救赎者没有任何瓜葛。尽管东德很想取消这一切，但又不能一夜之间这么做，否则会引起整个教会的反对。"

在东德，信仰自由受到限制。如果一些年轻人拒绝加入少先队，而是去教会接收坚信礼，他可能会受到威胁或惩罚。

但东德领导层又不愿采取过于明显的举动。因此，"圣诞日历"仍然可以印，但名字要改的隐晦一点。此外，设计上也要体现出无神论的立场。藏在24扇小门背后的是圣诞老人而不是圣婴耶稣，要么就是以冬天的风景为主题。

参与设计的艺术家要十分谨慎。克罗尔说："因为对这些艺术家来说--与西德不同--这牵涉到他们能否维持生计。如果有谁越线，设计的内容太明显地表现基督信仰，那对国家来说是不能接受的。他们不可能再从国家得到设计任务了。"

不过，1973年，两家基督教出版社还是得到了许可，印制圣婴和东方三博士的形象。他们印制了以基督教为主题的圣诞日历，但在国家压力下，印数很少。这些圣诞日历就不再是画着小朋友在摊铺买东西，而是耶稣降生伯利恒、马槽、玛利亚与约瑟。

Deutschland Adventskalender Kirchenfenster Jesus Kind (picture-alliance/Godong)

耶稣降生伯利恒

克罗尔说，她特别青睐的是画家鲁道夫（Helmut Rudolph）的设计。"人们能感到，他并不想把孩子们交在无神论的国家手中。他每年都有不同的主题，最受欢迎的一个是'圣诞花园'。"这本日历上画的是东方三博士在星星的指引下带着礼物前来朝拜，而他们周围是圣经中提到的花草。每打开一扇门，后面便是一种植物，以及圣经中的相关经节。克罗尔说，鲁道夫通过这些设计让孩子们能够对基督信仰有一些真正的了解。

其实，仔细观察，在分裂的东西德，圣诞日历的发展也有相似之处。在前东德，设计主题远离基督教，是因为意识形态；在西德，也散播这一趋势，--一直到统一后几乎纯粹是商业化了。

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Adventskalender aus der DDR (picture-alliance/P. Pleul)

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