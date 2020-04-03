"无症状感染者"和第二波疫情风险

（德国之声中文网）对于每一个确诊新冠病毒感染病例来说，都意味着有许多无症状的人没有被确诊。据中国国家卫生健康委员会公布的最新消息，4月5日中国新增无症状新冠病毒感染者78例，比之前的47例（4月4日）和64例（4月3日）有所增加。

路透社就此报道称，在推出一系列严厉措施严加防范病毒传播之后，境外输入病例和无症状感染者已经成为中国领导人几周来担忧的问题。

谁是"无症状感染者"

按照中国官方的定义，新冠无症状感染者指无相关临床症状，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。

定义把无症状感染者可分为两种情形，一种是：感染者核酸检测阳性，经过14天潜伏期的观察，均无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征，始终为无症状感染状态。另一种则是感染者核酸检测阳性，采样时无任何可自我感知或可临床识别的症状与体征，但随后出现某种临床表现，即处于潜伏期的"无症状感染"状态。

然而路透社报道援引湖北省卫生部门的消息指出，湖北省作为此次新冠病毒的爆发地，有大约一半无症状感染者都来自这里。目前，中国大陆总共有700多名无症状感染者正在接受医学观察。

而在3月31日，也就是中国开始把无症状感染者的数据囊括至官方的疫情统计报告中的时候，中国官方宣布的全国接受医学观察的无症状感染者为1541例，是目前的两倍之多。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，无症状感染现象在传染病里比较常见，对此既要重视，又不能过度解读。一个社会中全是无症状感染者在人群中潜伏是不现实的。现在全国大多数地区基本上都没有有症状的病例，无症状感染者相应地就会很少或是没有。

解封后的担忧

2月初，中国国家卫健委在发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中，首次将无症状感染者纳入传染源范畴。3月底，湖北省和武汉市相继宣布解封，目前处于"只进不出"的状态。而据包括"中国日报"在内的中国官媒报道，从4月8日开始，在汉人员凭湖北健康码"绿码"可离开武汉及湖北。健康码"绿码"表示未曾接触过新冠肺炎确诊或疑似病例。

彭博社报道称，测试结果发现中国有越来越多的无症状感染者。在过去一个月的时间里。中国所有确诊新冠感染病例中，有三分之二是无症状感染者。这为发现感染，控制病毒传播带来了很大的挑战。

美国疾病控制与预防中心最近修订了管理大流行病的公共卫生建议。认为即使看上去健康的人也可能传播新冠病毒。 疾病预防控制中心表示，被感染的人可能会在症状出现前48小时开始传播病毒。

更凶险的第二波？

境外输入病例和无症状感染者等新出现的风险会让中国、乃至全世界经历又一波疫情吗？香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、美国微生物科学院院士金冬雁今日在接受《中国科学报》专访时表示：从历史上看，有些疾病的全球大流行是存在第二波的，而且有些疫情的第二波更为凶险。

金冬雁以1918年西班牙大流感为例，指出当时第一波疫情的致死性其实并不强。但是半年后疫情卷土重来，死亡率大大提高，但其后致病性又逐渐减弱。据推测，流感病毒所发生的"抗原漂变"是导致致病性出现变化的重要原因。

风险有限

在没有直接谈及境外输入病例和无症状感染的情况下，金冬雁认为人群的行为也会影响疫情的未来走向。他表示，鉴于中国采取了史无前例的、非常严格的措施，因此也有可能是通过付出巨大的代价，换取第二波疫情不再发生。

中国国家卫健委明确表示，无症状感染者存在传播风险。因为没有任何明显的症状与体征，无症状感染者在人群中难以被发现，其导致的传播也难以预防；而症状的主观性导致症状轻微或不典型者可能认为自己没有感染新冠病毒，不主动去医疗机构就诊，在日常的诊疗工作中难以被发现；此外，由于存在检测窗口期，核酸检测和血清学检测方法难以发现全部无症状感染者。

但根据钟南山所代表的中国官方口径，无症状感染者不会引起大爆发。钟南山4月初在接受深圳卫视采访时表示：中国有很强有力的监测系统，在发现无症状感染者时会立即隔离。同时对与他接触的人也立即进行隔离观察。在这样第一时间切断传播链的情况下，不会引起疫情爆发。他认为："无症状感染者是值得警惕的。但是从整个形势来看，不会像第一波那样，再引起大爆发。"