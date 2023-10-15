无条件力挺以色列？冯德莱恩表态遭批

（德国之声中文网）欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在访问以色列期间承诺欧洲将给予支持，同时宣布将努力寻求与巴勒斯坦的和平解决方案。周五（10月13日），她在特拉维夫与以色列总理内塔尼亚胡会晤时说，发生了1300多人被杀害的“无法言喻的悲剧”，以色列有权利 “甚至有责任”保卫自己的人民。她还强调，恐怖组织哈马斯的行为 “与巴勒斯坦人民的合法愿望毫无关系”。

冯德莱恩还与同行的欧洲议会议长梅索拉（Roberta Metsola）一起到访了以色列的卡法阿扎（Kfar Aza）。一周前，哈马斯恐怖分子在那里制造了严重的流血事件。

冯德莱恩表示：“这是自大屠杀以来对犹太人最令人发指的攻击”。她指，哈马斯的暴行是恐怖主义和战争行为：“没有什么可以为哈马斯的所作所为开脱。现在是与以色列及其人民表示团结的时候了”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



她指责极端伊斯兰分子 “只会给无辜的巴勒斯坦人带来更多的痛苦”。冯德莱恩表示知道“以色列将以自己的反应方式表明它是一个民主国家”。以色列军队正准备在加沙发动大规模地面进攻。

这位欧委会主席警告说，不要让哈马斯的行动危及“以色列与其阿拉伯邻国之间的历史性和解”。她说，必须密切关注那些从中东冲突中获益的国家，比如伊朗和俄罗斯。

内塔尼亚胡也表示，哈马斯犯下了“自大屠杀以来最严重的战争罪行”。他说：“如果哈马斯得逞，他们将对我们犯下与纳粹对待犹太人一样的罪行”。他认为，国际社会如同联合起来打击“伊斯兰国”恐怖组织一样，也应采取行动来对付哈马斯。内塔尼亚胡要求实施制裁，他说，这是文明与野蛮之间的对抗。

不过，欧委会主席冯德莱恩的表态因为过于单方面和无条件地站在以色列一边而受到严厉批评。外交官们指责她没有奉行欧盟成员国商定的政策，而是进行了独自外交，这损害了欧盟的利益。一位外交官称，冯德莱恩本次以色列之行“在战略意义上是一个错误”。

冯德莱恩的言论遭到反弹的具体原因是，她一直没有公开呼吁以色列政府在对恐怖组织哈马斯的袭击作出军事回应时必须遵守国际人道法；批评者认为，她应当敦促以色列，在当前和未来对加沙地带的反击中应避免造成巴勒斯坦的平民伤亡。其他欧盟高级代表连续多天都在其公开声明中警告要遵守国际人道法，而冯德莱恩迄今为止却始终强调以色列的自卫权。一位外交官指责这位欧委会主席正在放任以色列政府，不顾加沙地区巴勒斯坦平民而采取行动。她这样做实际上是在鼓励“未来的大屠杀”。

欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔(Charles Michel)长期以来一直指责冯德莱恩未经授权干涉欧盟的外交政策。他认为外交政策是欧洲理事会负责的事务，并不归属欧委会。然而，一周前哈马斯对以色列发动恐袭后，冯德莱恩就在自己办公室外墙上挂上了蓝白相间的大卫之星旗帜，以欧盟的名义向以色列表达团结，并试图停止欧盟对巴勒斯坦的援助款项。

冯德莱恩表态引发的争议也凸显出欧盟在以巴问题上的内部分歧：没有一个欧洲国家的政府为造成1300多名以色列人死亡的哈马斯恐怖袭击辩护。但欧盟成员国普遍认为，以色列，尤其是内塔尼亚胡的右翼政府，近年来在解决中东冲突方面毫无建树，反而加剧了冲突。而以色列的反击不仅或造成许多巴勒斯坦平民死亡，还可能会引发伊斯兰分子发动恐怖袭击。外交官们批评冯德莱恩没有敦促内塔尼亚胡保持克制，从而增加了种种风险。

（德新社，天主教通讯社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

