无惧蓬佩奥会谈延后 特朗普放眼明年亲征

(德国之声中文网) 中期选举落幕后，特朗普说，他很可能在明年年初与金正恩再次会面，并表示他不急着要和朝鲜谈论去核。

美国国务卿蓬佩奥原定週四与朝鲜外长金英徹见面。但是，在週二晚间，朝鲜要求美国撤除制裁的立场突然变得坚定，并且宣布取消週四的会谈。週三晚间，美国国务院随之发表声明，宣布推迟会谈。

双方原定在纽约的会面，乃是为领导们的第二次峰会做准备，并对可能促成的历史性协议，也就是去核化，展开讨论。

特朗普说: 「我也很乐意解除制裁，但是首先朝鲜必须有所反馈。」

谈到被改期的会谈，他说:「我们改天会再有会谈的。我们非常满意现在与朝鲜的往来。」

「而且我会说，我们一点都不急。我们还有制裁。」

朝鲜停止导弹试射已经将近一年。上週，朝鲜官媒警告，朝鲜正在审慎考虑将国家发展政策重新导向核武。而且他们也表示，华府若要让关系转好，势必得放弃制裁。

但是特朗普重申，除非到最后关头，否则制裁都会一直持续下去。

在特朗普的发言几个小时之后，俄罗斯要求联合国安理会举行闭门会议，讨论对朝鲜的制裁。

目前还不清楚俄罗斯是否打算放松对朝鲜的制裁。俄罗斯外长拉夫罗夫曾经在九月表示过俄罗斯已经准备好采取类似行动。

罗法/楊威廉(法新社)