无惧美国打压 华为「折叠屏」贵破天际

(德国之声中文网) 华为24日在巴塞罗那MWC世界行动通讯大会发布折叠屏手机Mate X，不但是华为旗下首款5G手机，也是对抗三星折叠屏手机Galaxy Fold的机种。

在这样的场合，华为轮值董事长郭平公开对美国特朗普意图动用行政命令禁用华为发表回应，认为「既不必要，也不应该实施。」他说: 「华为在2018年的营收超过1千亿美金。美国市场在其中占比非常小。这代表美国市场可以被我们忽略不计。」他认为，特朗普的做法反而可能伤害到一些美国境内使用华为产品的电信商。

他说: 「我到现在还是不懂为什么一个国家会想要攻击一个高科技公司。」而与华为创办人任正非一致，郭平也表示华为产品没有被安装后门程式，也会遵守所有有生意往来的国家的法律规范。

郭平说，法律规范是由科技专家所制定，而非政客，他希望各国做决定时乃「本于国家利益而非他人指点」。

三星在加州旧金山發表折叠屏手机Galaxy Fold

最贵手机挑战三星

华为Mate X 预计在2019年六月發售，价格方面，8GB RAM+512GB版本售价2299欧元，折合人民币约17500元。

回忆道2月21日三星发表折叠屏手机公告价格为1980美元（约合13377元人民币）时，许多媒体就已经下标「价格贵到哭」，怎知现在华为推出的产品价格更是突破天际，到达新境界。

价格贵还是便宜怎么定义? 三星在发表折叠屏手机的同一天，也发表了另一款入门级手机Galaxy S10e，一支售价约合5060人民币。也就是说，同样是最新款的手机，买一支三星折叠屏手机相当于买两支半入门级手机；更有钱去买华为折叠屏的人，甚至可以买到三支半入门级手机。

这个价格上的悬殊主要来自于折叠屏的技术新颖，材料成本高、产品良率低，成本压不下来，价格自然也居高不下。

在手机的市场逐渐饱和而停滞的今天，三星与华为不惜成本推出高价新品，背后可能潜藏两层含义: 第一，两个品牌推出的折叠屏手机都是第一款支援5G的产品，象征着两大巨头都已经看准了5G的未来发展，想预先抢下位置。其中，华为消费者业务CEO余承东在现场表示，Mate X是全球最快的5G智能手机产品。

第二，两个公司都想要在逐渐饱和的手机市场当中，藉由技术革新获取新的地位。三星虽然在去年超越苹果成为世界第一大手机销售商，但是在Note 7手机爆炸事件后，三星在中国的销售份额一落千丈。外界认为三星把折叠屏当做翻身仗，但有些评论不看好这种战术，认为这种「炫技型」的产品因为价格太高无法普及，最后消费者仍然会钟情于平价手机，三星得不偿失。

华为虽然持续遭到美国关于国安风险的抨击，但是仍然紧追在苹果之后，成为世界第三大手机销售商。有时后它甚至超越苹果，成为世界第二。这要归功于他们数年前大举投资欧洲市场的品牌行销获得成功，也推出1350-4000人民币不等的产品响应不同消费层次的需求。

然而，这次华为推出Mate X向三星Galaxy Fold「宣战」，其胜算仍难以下定论: 三星在Galaxy Fold的展示大会中，实际演示App的操作证明折叠并不影响应用程序的使用，但是Mate X的发布影片中，却只有以主画面反复演示折叠与展开，回避掉操作是否流畅的考验。一般而言，应用程序与网站要跟着荧幕尺寸做出相应调整还需要时间，华为是否能在今年六月上市之前，证明自己可以克服这个难题? 这将是严峻的考验。

罗法/夏立民(法新社、路透社等)