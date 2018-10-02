无惧官方禁令 中国走私象牙猖獗

(德国之声中文网) 动物保护组织「拯救大象」週二(10/02)表示，愈来愈多的非洲象牙正从缅甸走私进入中国，北京推动的象牙贸易的禁令目前未能抑止这样的状况。

野生动物保育人士表示，他们欢迎中国今年所推出的象牙贸易禁令。目前中国是世界上最大的象牙进口国和最下游使用国。禁止象牙进口若有成效，将对濒危物种保护贡献良多。

然而，根据调查显示，象牙贸易在东南亚金三角地区大幅增长。这个地区跨越泰国、老挝、缅甸和中国南部，是洛克河与湄公河交汇处。保护组织的报告称，过去三年，中缅边境城镇勐拉(Mong La)出售的新象牙物品增长了60％，其中90％的买家是希望走私象牙回国的中国客。

北京自象牙贸易禁令实施以来，没有统计数字说明贸易情况。

报告中也提到，缅甸拥有世界上最多的圈养大象，总共有5千隻。研究员露茜-威格涅(Lucy Vigne) 说:「中国的需求仍然很高......缅甸和中国边界长达2000公里，走私者很容易将象牙带回中国。」除了缅甸，报告指出勐拉和其他地方的象牙贸易中也有愈来愈多的商品来自非洲。

她与美国着名的非法象牙和犀牛角贸易调查员马丁(Esmond Bradley-Martin)共同撰写了这份报告。马丁花了数十年时间追踪动物商品从非洲到亚洲市场的流动。但马丁在2月被发现陈尸于肯尼亚首都家中，颈部被刺伤倒卧在床上。如今报告出版，也是向这位保育英雄致敬。

夏立民/李芊 (路透社、美联社)