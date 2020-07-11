无惧国安法阴霾 港民主派初选逾60万人投票

（德国之声中文网）7月12日晚上十一点多，持续两天的香港民主派初选结束，負責统筹初选的港大法律系副教授戴耀廷見記者时称，电子投票达592,211人次，紙張投票約21,000张，合计投票人次逾60万。

戴耀廷表示，過去民間投票，人数最多的一次是2014年占领中环时的民间投票，有79万人参与。但是当时大部份人都是网路投票，真正到实体票站投票的人数不及这一次。香港民意研究所主席钟庭耀补充，2014年占领中环时的民间投票只有7万人到站投票，这次却有60多万人到站投票。

戴耀廷说，这次到实体票站投票的人数创下香港记录，写下民间投票的新历史: 「相信市民在國安法下，不懼威嚇，堅持透過投票發聲，這個堅持的意義，已經超越了初選物色候選人的目的。」

戴耀廷表示，由于点票时间较长，投票结果预计最快要到周一傍晚才能公布。

另一名统筹者前立法会议员区诺轩说，部分人对出来投票有忧虑，包括公务员等，但在《港区国安法》阴霾下，有近60万人投票，可体现香港人的勇敢。

香港民众在票箱前排起长队

投票人数远超预期

这个周末，成千上万香港居民在街头排队，为"民主派35+初选"投票。民主派举行公民投票的初选，来协调选出代表该阵营参选的候选人，以便争取在今年9月的立法会选举中得到立法会超过半数（35+）的议席。

这次初选由"民主动力"（Power for Democracy）承办，在7月11及12日上午9時至晚上9時舉行。其网站上有相关候選人簡介及政綱。

尽管这次初选只关乎民主阵营。不过依然受到观察人士密切关注。这次投票的参与率被认为是市民看待《港区国安法》和9月6日香港立法会换届选举的风向标。

仅周六一天，就有近23万人参与投票，远远超出了此前组织者对整个周末17万人投票的预期。截至香港当地时间周日晚9时，据"民主动力"通报，全港参与电子投票超过58.1万人次。

在投票超过50万人次时，香港大学法律系学者、負責統籌協調这次初选的戴耀廷在其Facebook页面表示，下一個關口是60万，若能達到这个数字，將是2016年立法會換屆選舉中非建制派得票的一半；这也是2019年區議會選舉民主派得票的35%。

参与协调这次民主派初选的立法会前民主派议员区诺轩对港媒表示，投票人數反映市民對香港的憂慮。

据《明报》报道，对于这次民主派内部初选，香港政制及內地事務局局長曾國衞此前表示，有關行為可能涉及違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》以及《港區國安法》。

曾國衞也呼吁市民參與初選時勿聚集，以免違反「限聚令」。自6月中旬以来，香港「限聚令」上限放宽至50人。不过随着近日香港新增病例攀升，港府又对餐厅上座人数、健身房、卡拉OK及派對房間人數等进行限制。据"香港01"周日报道，香港一周内出现了113宗感染病例。