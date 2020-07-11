无惧国安法阴霾 港民主派初选逾60万人投票

（德国之声中文网）7月12日晚上十一点多，持续两天的香港民主派初选结束，負責统筹初选的港大法律系副教授戴耀廷見記者时称，电子投票达592,211人次，紙張投票約21,000张，合计投票人次逾60万。
戴耀廷表示，過去民間投票，人数最多的一次是2014年占领中环时的民间投票，有79万人参与。但是当时大部份人都是网路投票，真正到实体票站投票的人数不及这一次。香港民意研究所主席钟庭耀补充，2014年占领中环时的民间投票只有7万人到站投票，这次却有60多万人到站投票。
戴耀廷说，这次到实体票站投票的人数创下香港记录，写下民间投票的新历史: 「相信市民在國安法下，不懼威嚇，堅持透過投票發聲，這個堅持的意義，已經超越了初選物色候選人的目的。」
戴耀廷表示，由于点票时间较长，投票结果预计最快要到周一傍晚才能公布。
另一名统筹者前立法会议员区诺轩说，部分人对出来投票有忧虑，包括公务员等，但在《港区国安法》阴霾下，有近60万人投票，可体现香港人的勇敢。
香港民众在票箱前排起长队
投票人数远超预期
这个周末，成千上万香港居民在街头排队，为"民主派35+初选"投票。民主派举行公民投票的初选，来协调选出代表该阵营参选的候选人，以便争取在今年9月的立法会选举中得到立法会超过半数（35+）的议席。
这次初选由"民主动力"（Power for Democracy）承办，在7月11及12日上午9時至晚上9時舉行。其网站上有相关候選人簡介及政綱。
尽管这次初选只关乎民主阵营。不过依然受到观察人士密切关注。这次投票的参与率被认为是市民看待《港区国安法》和9月6日香港立法会换届选举的风向标。
仅周六一天，就有近23万人参与投票，远远超出了此前组织者对整个周末17万人投票的预期。截至香港当地时间周日晚9时，据"民主动力"通报，全港参与电子投票超过58.1万人次。
在投票超过50万人次时，香港大学法律系学者、負責統籌協調这次初选的戴耀廷在其Facebook页面表示，下一個關口是60万，若能達到这个数字，將是2016年立法會換屆選舉中非建制派得票的一半；这也是2019年區議會選舉民主派得票的35%。
参与协调这次民主派初选的立法会前民主派议员区诺轩对港媒表示，投票人數反映市民對香港的憂慮。
据《明报》报道，对于这次民主派内部初选，香港政制及內地事務局局長曾國衞此前表示，有關行為可能涉及違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》以及《港區國安法》。
曾國衞也呼吁市民參與初選時勿聚集，以免違反「限聚令」。自6月中旬以来，香港「限聚令」上限放宽至50人。不过随着近日香港新增病例攀升，港府又对餐厅上座人数、健身房、卡拉OK及派對房間人數等进行限制。据"香港01"周日报道，香港一周内出现了113宗感染病例。
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从“二十三条”到“港版国安法”
《基本法》埋雷
香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。
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从“二十三条”到“港版国安法”
“二十三条”立法遭阻击
2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。
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从“二十三条”到“港版国安法”
“反送中运动”
2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。
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从“二十三条”到“港版国安法”
北京亲自立法
2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。
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从“二十三条”到“港版国安法”
《国安法》浮出水面
5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。
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从“二十三条”到“港版国安法”
美国取消香港特殊地位
华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。
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从“二十三条”到“港版国安法”
法案全票通过
在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。
作者: 文山