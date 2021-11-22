无惧北京威胁 立陶宛抗中打先锋

(德国之声中文网) ​​立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis) 周三 (11月24日)表示，立陶宛正在向世界展示一种抵抗中国日益增长的压力的方式，那就是透过实现供应链的多样化并与其他民主国家团结起来。

立陶宛上周让台湾以自己的名义在其首都开设办事处，并让邻国白俄罗斯的反对派申请庇护，后者称其赢得去年的选举。兰斯伯格斯在华府接受法新社访问时，他与美国高级官员就立陶宛如何在经济上减少对中国的依赖进行了交谈，并呼吁国际社会作出更长期的努力，帮助其他面临相同压力的国家。

他说：「我认为，立陶宛学到最大的教训是，经济胁迫不一定意味着国家需要脱离独立的外交政策决定。或许你会受到威胁，你会在中国媒体的头条新闻中被大肆批评，但尽管如此，你还是能经受住这些压力。我不得不说，民主国家的唯一弱点是不能相互帮助。」

立陶宛和几乎所有国家一样，只承认中国，不承认台湾是一个独立自主的国家。但是，立陶宛在增进与台湾关系上甚至比美国更跨前一步，允许台湾以自己的名义在其首都维尔纽斯开设办事处，这也导致中国降低了与立陶宛的外交和贸易关系。

兰斯伯格斯说，这种报复加强了中国的主要工具「不是外交」，而是「从权力的地位出发，胁迫各国」的形象。他说：「各国感到，如果他们不高兴，就会有一把无形的达摩克利斯之剑悬在他们的头上。」他认为，其他国家正在学习立陶宛的经验，因为他们「百分之百希望有更多的空间来对其外交政策做出独立决定」。

呼吁欧盟国家提高印太地区事务参与度

立陶宛每年向中国出口的货物价值约2.5亿欧元，但这位外交部长说，更大的问题是供应链中中国制造的零件，这个小国正在协同努力转向其民主伙伴。兰斯伯格斯也向路透社表示，立陶宛将适应中国因其加强与台湾关系而施加的经济痛苦，强调这种损失是短暂的，因为立陶宛也正在努力在供应链中减少对中国的依赖。

他说：「在短期内，当你的合同被削减时，对任何国家来说都是痛苦的，但这是短暂的，因为市场会适应，公司也会适应。」他还向路透社透露，中国不仅切断与立陶宛公司的联系，而且还与第三国的公司接触，迫使他们不要与立陶宛做生意。

兰斯伯格斯说：「我们生产的很多东西都是与中国部分合作生产的，或者在中国境内生产。这就是为什么我们需要找到创建供应链的方法，以及如何使供应链更具弹性，以便它们能够承受这种胁迫。」

虽然部分欧洲国家感叹美国越来越关注亚洲，但兰斯伯格斯说，立陶宛希望成为一个「负责任的北约伙伴」，展现对印太地区的兴趣。他也提到，虽然立陶宛与台湾之间存在巨大的地理与文化差距，但经历过苏联共产主义统治的立陶宛人对台湾人有一种「亲情感」。

兰斯伯格斯也呼吁欧洲国家参与更多印太地区的活动，以增强其经济安全。他说：「我们必须明白，现在每个国家都在参与印太地区事务。我们的一些北约盟国正在该地区承担重大责任，向各国提供安全保证，这意味着我们也必须至少了解正在发生的事情，或者可能在其中扮演一些角色。」

立陶宛议员将访台湾

同日，台湾外交部表示，立陶宛议会台湾友好小组领导人马尔德基斯（Matas Maldeikis）将于12月2日至3日访问台北，出席一个立法论坛，与他同行的还有来自拉脱维亚和爱沙尼亚的议员。总计会有10名来自波罗的海三国的代表出访台湾。

台湾外交部补充说，该小组将与台湾总统蔡英文以及其他高级官员会面。马尔德基斯告诉路透社，前往台湾的6名立陶宛议员将代表政府和反对党，并包括一名在3月被中国制裁的议员。

他说：「我们想向台湾发出一个信号，它在世界的这个地方有朋友。」他补充说，波罗的海三国的议员还被邀请会见台湾的宗桶和立法院长。中国驻立陶宛大使馆的负责人瞿百华说，这些议员的行程「不是一个正确的行动」。他说：「你们只是向台湾发出了一个错误的信息。我们反对他们这样做，并希望他们不要这样做。」

(法新社丶路透社)

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