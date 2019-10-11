无心之赞 德国土耳其裔国脚再引争议

（德国之声中文网）无论如何，新近的争论未影响京多安（Ilkay Gündogan）。这个土耳其后裔德国球员在第52、57分钟两次将球踢进爱沙尼亚球门，使德国队踏上胜利坦途，并朝获得2020欧洲杯参赛资格的目标前进了一大步。后来换上场的蒂莫·维尔纳（Timo Werner）在第71分钟时再下一城，德国队以三比零结束战役。

不过，就在塔林的这场资格赛即将举行之时，京多安成了另一场争论的组成部分之一。这场讨论很可能还会在周日（10月13日）晚的这场赛事之后延续。这位28岁球员曾给了土耳其国家队员坚克·托松（Cenk Tosun）上传Instagram的一张照片一个点赞。照片显示的是周五晚间以一比零战胜阿尔巴尼亚的土耳其国家队员行军礼。托松踢进了致胜球。

土耳其足球协会称，这一军礼是献给目前正在叙利亚采取军事行动的土耳其官兵们的。欧洲足联表态称，在作出可能的调查决定前，将先等待该赛事的正式报告。欧洲足联章程规定，在该组织举办的赛事中，赛场上不得有任何政治表态及姿态。

詹吃红牌

和京多安一样，同样有土耳其血统的埃姆雷·詹（Emre Can）也对托松的Instagram照片点了赞。京多安未受立刻出现的争论的影响，在对爱沙尼亚的比赛中表现正常；赛前的争议却似乎明显影响了后卫埃姆雷·詹：赛事进行到14分钟时，这位25岁球员犯了一个往常不会有的技术错误，导致他最后只能采取"急刹车"手段阻挡对手，并因此完全合理地吃了一张红牌。这样，京多安和詹各以其方式为这场比赛打上了自己的烙印。

在塔林毫无意外地获得胜利之后，国家队主帅勒夫（Joachim Löw）出面回护这两名球员。他说："要是了解他俩，就会知道，他们反对战争、反对恐怖主义。他们俩都明确指出，那（指点赞）不是一种政治表态。对我来说，这也就够啦。"他称，京多安的两粒进球是他对德国的一个明晰表态。

京多安和埃姆雷·詹也在比赛开始前对自己在Instagram的行为表达了态度。京多安解释说，在看到他的反应"受到政治上的评判之后"，他已有意识地收回了对那张引起争议的照片的点赞。他称，真实情况是，他当时是为这位他当年在德国21岁以下青年队的队友踢进致胜一球感到高兴。为土耳其队进球的坚克·托松与京多安一样，也是出生在德国的土耳其后裔，两人曾一起先后入选多个级别的德国青年队，不过托松在2011年宣布为土耳其国家队效力。

粗心还是无所谓？

詹对《图片报》表示，他是在无任何政治用意、未注意内容的情况下发出点赞的，"我是一个绝对的和平主义者，反对任何形式的战争"。他也取消了他的点赞。

这一切都是偶然？即便此次行为只涉及粗枝大叶甚或忽视，京多安可已经是有过一次教训的。去年，在世界杯启幕前，这位加盟曼城的职业球员曾和另一位德国国脚厄齐尔一起因一张与土耳其总统埃尔多安的合照而受抨击。延续数星期的争论使他大受影响。厄齐尔离开了国家队，京多安决定继续为国家队效力。