 无心之赞 德国土耳其裔国脚再引争议 | 足坛体坛 | DW | 14.10.2019

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足坛体坛

无心之赞 德国土耳其裔国脚再引争议

德国国家足球队在欧洲杯资格赛对阵爱沙尼之前，土裔德籍球员伊尔卡伊·京多安和埃姆雷·詹曾引发一场政治风波。这两名国家队队员也给这场赛事分别打上了自己的烙印。德国队最终大胜对手。

EM-Quali Deutschland - Estland | Gündogan (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

京多安在与爱沙尼亚队比赛进球之后庆祝

 

（德国之声中文网）无论如何，新近的争论未影响京多安（Ilkay Gündogan）。这个土耳其后裔德国球员在第52、57分钟两次将球踢进爱沙尼亚球门，使德国队踏上胜利坦途，并朝获得2020欧洲杯参赛资格的目标前进了一大步。后来换上场的蒂莫·维尔纳（Timo Werner）在第71分钟时再下一城，德国队以三比零结束战役。

不过，就在塔林的这场资格赛即将举行之时，京多安成了另一场争论的组成部分之一。这场讨论很可能还会在周日（10月13日）晚的这场赛事之后延续。这位28岁球员曾给了土耳其国家队员坚克·托松（Cenk Tosun）上传Instagram的一张照片一个点赞。照片显示的是周五晚间以一比零战胜阿尔巴尼亚的土耳其国家队员行军礼。托松踢进了致胜球。

土耳其足球协会称，这一军礼是献给目前正在叙利亚采取军事行动的土耳其官兵们的。欧洲足联表态称，在作出可能的调查决定前，将先等待该赛事的正式报告。欧洲足联章程规定，在该组织举办的赛事中，赛场上不得有任何政治表态及姿态。

EM 2020 Qualifikation - Estland vs. Deutschland (Reuters/I. Kalnins)

埃姆雷（左三）获红牌

詹吃红牌

和京多安一样，同样有土耳其血统的埃姆雷·詹（Emre Can）也对托松的Instagram照片点了赞。京多安未受立刻出现的争论的影响，在对爱沙尼亚的比赛中表现正常；赛前的争议却似乎明显影响了后卫埃姆雷·詹：赛事进行到14分钟时，这位25岁球员犯了一个往常不会有的技术错误，导致他最后只能采取"急刹车"手段阻挡对手，并因此完全合理地吃了一张红牌。这样，京多安和詹各以其方式为这场比赛打上了自己的烙印。

在塔林毫无意外地获得胜利之后，国家队主帅勒夫（Joachim Löw）出面回护这两名球员。他说："要是了解他俩，就会知道，他们反对战争、反对恐怖主义。他们俩都明确指出，那（指点赞）不是一种政治表态。对我来说，这也就够啦。"他称，京多安的两粒进球是他对德国的一个明晰表态。

京多安和埃姆雷·詹也在比赛开始前对自己在Instagram的行为表达了态度。京多安解释说，在看到他的反应"受到政治上的评判之后"，他已有意识地收回了对那张引起争议的照片的点赞。他称，真实情况是，他当时是为这位他当年在德国21岁以下青年队的队友踢进致胜一球感到高兴。为土耳其队进球的坚克·托松与京多安一样，也是出生在德国的土耳其后裔，两人曾一起先后入选多个级别的德国青年队，不过托松在2011年宣布为土耳其国家队效力。

粗心还是无所谓？

詹对《图片报》表示，他是在无任何政治用意、未注意内容的情况下发出点赞的，"我是一个绝对的和平主义者，反对任何形式的战争"。他也取消了他的点赞。

这一切都是偶然？即便此次行为只涉及粗枝大叶甚或忽视，京多安可已经是有过一次教训的。去年，在世界杯启幕前，这位加盟曼城的职业球员曾和另一位德国国脚厄齐尔一起因一张与土耳其总统埃尔多安的合照而受抨击。延续数星期的争论使他大受影响。厄齐尔离开了国家队，京多安决定继续为国家队效力。

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    一鸣惊人

    厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    球队生涯

    厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    种族融合的典范

    2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    天使般的心

    图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    世界冠军

    厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    与埃尔多安合影争议

    今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    事过境迁

    德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    “赢球德国人；输球变移民”

    厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。

    作者: Elizabeth Schumacher


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评论：愤怒分手

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英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

德国国脚厄齐尔在谴责德国足球协会（DFB）种族差别待遇后，宣布退出德国国家队。让我们一起回顾这位寡言而有才的中场球星如何赢得广大粉丝的爱戴。 (23.07.2018)  

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