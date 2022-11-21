 无声抗议：德国国足首战“捂嘴”亮相 | 足坛体坛 | DW | 24.11.2022

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足坛体坛

无声抗议：德国国足首战“捂嘴”亮相

德国国家队在本届世界杯上一出场即引发热烈讨论。不是因为首战败给日本队，而是因为队员亮出的一个抗议手势。

德国队与日本队开赛前的合照

德国队与日本队开赛前的合照

（德国之声中文网）周三，德国队在与日本队开赛前集体站队时，全体球员同时举起右手捂住嘴巴，在镜头前留下了一个令人意外的画面。这是向国际足联（FIFA）发出的信号——抗议足联对的“禁言”威胁。

在前往卡塔尔前，包括德国队在内的多个欧洲国家队都曾计划让队长佩戴写有“One Love”字样的袖标参赛，以示对性别多元化的宽容支持。国际足联特此明令禁止这一行动，并称如果违规，球员将受到例如黄牌等处罚。

鉴于此，欧足联临时决定放弃这一行动。德国足联以及德国队教练弗里克（Hansi Flick）对此表示气愤。德国足联周三赛后在推特上发帖称， “我们本希望通过我们的队长袖标发出一个信号，体现我们国家队秉持的价值观：多元和相互尊重。……这并不是政治宣示，人权是不能讨价还价的。”推文还说，禁止佩戴袖标，是封口禁言。

在争议中拉开帷幕的卡塔尔世界杯

德国国足的“封口”手势引起的反响褒贬不一。在德国，有不少评论认为德国队还是不敢于正面冲突，既然不满国际足联的立场，就应该明确地大声抗议，而不是仅在镜头前摆个姿势。有推特用户问道：“什么意思？闭嘴？！”

不过，其他国家的不少媒体倒是对德国队的举动点赞。英国《镜报》（Mirror）称之为“一个有力的姿态和明确的立场”。瑞士《目光报》（Blick）写道，德国队的手势表达无误：“我们的意见表达遭到审查”。葡萄牙的《球报》（A Bola）写道，德国队虽然没有袖标，但仍然在坚持抗议，向国际足联表达了反抗。“

德国电视二台（ZDF）在卡塔尔的现场记者报道称，德国队的“捂嘴”行动在偌大的体育场内并未引起很多人注意，但媒体镜头将这一画面实时传遍全球。

德国队队长诺伊尔赛后接受采访时表示，“可以禁止带袖标，但不能禁止我们发声，迫使我们保持沉默不是一个好主意。”

德国负责体育的内政部长费泽（右）与德足联主席诺恩多夫在看台上

德国负责体育的内政部长费泽（右）与德足联主席诺恩多夫在看台上

不过“One Love”袖标并没有完全缺席。周三到场观赛的德国内政部长南希·费泽（Nancy Faeser）“替”德国队长诺伊尔戴上了袖标。

对德国队的“出格”行动，国际足联并非没有反应，其纪律委员会在第一时间称要审视此事，但随后表示不会对德国队采取惩罚措施。

与此风波相比，德国队首场比赛表现不佳，以1比2 负于日本队，似乎并未在德国引起过多的讨论。

 

（德广联、ZDF、Focus）

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