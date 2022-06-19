无城可守：乌克兰命令部队撤出北顿涅茨克

乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。这样的撤退意味着什么？请看德国之声前线记者发来的最新消息。
（德国之声中文网）乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。加拿大指责普京制造了发展中国家的饥荒。俄罗斯可能会完全切断对德国的天然气供应。
卢甘斯克州州长海达伊周五表示，乌克兰已下令从位于该州的北顿涅茨克撤军。过去几周里，俄罗斯军队在那里缓慢推进。
海达伊在社交媒体Telegram发表信息说，“乌克兰部队将不得不从北顿涅茨克撤退。他们已经收到命令。”
海达伊称，乌克兰军队击退了俄罗斯对利辛斯克（Lysyhansk）的进攻。利辛斯克是乌克兰在卢甘斯克地区控制的最后一个主要城市。
德国之声驻基辅记者康诺利（Nick Connolly）解释说，乌克兰的战略是让“俄罗斯人为最小的收益付出最高的代价，如同我们在马里乌波尔所见，每条街道、每米土地都不会轻易放弃”。
马里乌波尔成为乌克兰抵抗俄罗斯进攻的象征，经过近三个月的激烈战斗，于5月沦陷。
康诺利说，虽然乌克兰从北顿涅茨克（Sievierodonetsk）撤退事关重大，但并不“出人意料”，因为乌克兰必须“谨慎地选择战斗，并尽可能巧妙地利用它所拥有的少量装备”。
乌克兰部队接到命令转移到新的阵地之后，卢甘斯克州州长海达伊（Serhiy Haidai）在乌克兰电视台说：“几个月来这里已经被轰炸成为碎片，仅仅为留而留是没有意义的。”
海达伊周五在推特上说，部队将“远离城市，转移到新的、更坚固的阵地”。
英国国防部在其最新的情报评估中说，俄罗斯最高指挥部很可能已经将几名将军从乌克兰战争的关键岗位上解职。
根据最新的军事情报，在俄罗斯进攻顿巴斯发挥核心作用的南方部队集团（SGF）的新指挥官可能是苏洛维金（Sergei Surovikin）上校。
最新消息称，三十多年来，苏洛维金的职业生涯一直伴随着腐败和暴行的指控。
加拿大国际发展部长萨詹（Harjit Sajjan）告诉德国之声，俄罗斯总统普京需要对他阻止乌克兰的粮食出口给全世界带来的痛苦负责。
这位部长说：“普京发动的战争不仅给乌克兰人民带来了不必要的痛苦，而且现在正在给发展中国家制造饥荒。”
萨詹还说，他理解发展中国家的愤怒，因为乌克兰的粮食供应中断了，这些国家的人们正在挨饿。
“这完全是普京的责任。他故意阻止人们获得粮食，故意让人们死亡，这是错误的，他需要被追究责任。”萨詹说。
乌克兰总统泽连斯基在周五夜间发表的讲话中说，乌克兰人应该为获得欧盟候选国地位充满感激并为之骄傲。
乌克兰国家安全局（SBU）表示，它已经发现了一个牵涉乌克兰议员杰尔卡奇（Andriy Derkach）的俄罗斯间谍网络。
七国集团的外长们指责俄罗斯加剧了全球饥饿危机，并呼吁莫斯科解除对乌克兰黑海港口的粮食出口封锁。
俄罗斯总统普京说，全球粮食危机的罪魁祸首并非他对乌克兰发动的战争，而是西方对俄罗斯的制裁。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov)告诉记者，欧盟周四决定给予乌克兰正式的欧盟候选国地位是一个“内部的”决定，不大可能因此恶化莫斯科与欧盟本已糟糕的关系。
德国负责监管能源市场的联邦网络管理局负责人表示，俄罗斯可能会完全切断对德国的天然气供应，导致天然气短缺以及价格大幅上涨。
(路透社、法新社、美联社、德新社)
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德国之声将本年度言论自由奖颁发给乌克兰记者米斯提拉夫·切尔诺夫 和叶夫根尼·马洛莱特卡，以表彰他们在被俄罗斯入侵者围困的马里乌波尔所作的报道。这两名获者有意重返火线。
本周四（6月16日），法国总统马克龙、德国总理肖尔茨和意大利总理德拉吉抵达基辅，表达欧洲与乌克兰的团结。这也是三国领导人在俄罗斯入侵乌克兰后首次出访基辅。肖尔茨在同泽连斯基会晤时邀请他参加6月底即将在德国举行的七国峰会。到访的各国领导人均表示支持乌克兰立刻获得欧盟正式候选申请国地位。