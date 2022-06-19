 无城可守：乌克兰命令部队撤出北顿涅茨克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2022

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时政风云

无城可守：乌克兰命令部队撤出北顿涅茨克

乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。这样的撤退意味着什么？请看德国之声前线记者发来的最新消息。

乌克兰士兵在北顿涅茨克市区巡逻

乌克兰士兵在北顿涅茨克市区巡逻

（德国之声中文网）乌克兰卢甘斯克州州长表示，乌克兰已命令军队撤出关键城市北顿涅茨克。加拿大指责普京制造了发展中国家的饥荒。俄罗斯可能会完全切断对德国的天然气供应。

乌克兰军队守住了利辛斯克

卢甘斯克州州长海达伊周五表示，乌克兰已下令从位于该州的北顿涅茨克撤军。过去几周里，俄罗斯军队在那里缓慢推进。

海达伊在社交媒体Telegram发表信息说，“乌克兰部队将不得不从北顿涅茨克撤退。他们已经收到命令。”

海达伊称，乌克兰军队击退了俄罗斯对利辛斯克（Lysyhansk）的进攻。利辛斯克是乌克兰在卢甘斯克地区控制的最后一个主要城市。

乌克兰撤军的意义

德国之声驻基辅记者康诺利（Nick Connolly）解释说，乌克兰的战略是让“俄罗斯人为最小的收益付出最高的代价，如同我们在马里乌波尔所见，每条街道、每米土地都不会轻易放弃”。

马里乌波尔成为乌克兰抵抗俄罗斯进攻的象征，经过近三个月的激烈战斗，于5月沦陷。

康诺利说，虽然乌克兰从北顿涅茨克（Sievierodonetsk）撤退事关重大，但并不“出人意料”，因为乌克兰必须“谨慎地选择战斗，并尽可能巧妙地利用它所拥有的少量装备”。

  • Panzerhaubitze 2000

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    PzH-2000自行榴弹炮（7台）

    Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

  • Deutschland | Soldaten mit Panzerfaust

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    铁拳三型火箭筒（3000件）

    这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

  • Deutschland | Soldat mit Stinger-Flugabwehrrakete

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    “毒刺”导弹 （500件）

    “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

  • Deutschland liefert Flugabwehrraketen an die Ukraine - Strela Rakete

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    “箭-2”式便携式防空导弹（2700件）

    Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

  • Krauss Maffei Wegmann Flugabwehrkanonenpanzer Gepard

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    还在准备阶段：“猎豹”防空坦克

    根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

  • Deutschlannd Informationslehrübung der Bundeswehr

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车

    “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。


乌克兰部队接到命令转移到新的阵地之后，卢甘斯克州州长海达伊（Serhiy Haidai）在乌克兰电视台说：“几个月来这里已经被轰炸成为碎片，仅仅为留而留是没有意义的。”

海达伊周五在推特上说，部队将“远离城市，转移到新的、更坚固的阵地”。

俄罗斯可能解除了几名将军的职务

英国国防部在其最新的情报评估中说，俄罗斯最高指挥部很可能已经将几名将军从乌克兰战争的关键岗位上解职。

根据最新的军事情报，在俄罗斯进攻顿巴斯发挥核心作用的南方部队集团（SGF）的新指挥官可能是苏洛维金（Sergei Surovikin）上校。

最新消息称，三十多年来，苏洛维金的职业生涯一直伴随着腐败和暴行的指控。

加拿大指责普京制造了发展中国家的饥荒

加拿大国际发展部长萨詹（Harjit Sajjan）告诉德国之声，俄罗斯总统普京需要对他阻止乌克兰的粮食出口给全世界带来的痛苦负责。

这位部长说：“普京发动的战争不仅给乌克兰人民带来了不必要的痛苦，而且现在正在给发展中国家制造饥荒。”

萨詹还说，他理解发展中国家的愤怒，因为乌克兰的粮食供应中断了，这些国家的人们正在挨饿。

“这完全是普京的责任。他故意阻止人们获得粮食，故意让人们死亡，这是错误的，他需要被追究责任。”萨詹说。

观看视频 02:33

战争未止 乌克兰难民依旧重返家园

俄罗斯可能会完全切断对德国的天然气供应

乌克兰总统泽连斯基在周五夜间发表的讲话中说，乌克兰人应该为获得欧盟候选国地位充满感激并为之骄傲。

乌克兰国家安全局（SBU）表示，它已经发现了一个牵涉乌克兰议员杰尔卡奇（Andriy Derkach）的俄罗斯间谍网络。

七国集团的外长们指责俄罗斯加剧了全球饥饿危机，并呼吁莫斯科解除对乌克兰黑海港口的粮食出口封锁。

俄罗斯总统普京说，全球粮食危机的罪魁祸首并非他对乌克兰发动的战争，而是西方对俄罗斯的制裁。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov)告诉记者，欧盟周四决定给予乌克兰正式的欧盟候选国地位是一个“内部的”决定，不大可能因此恶化莫斯科与欧盟本已糟糕的关系。

德国负责监管能源市场的联邦网络管理局负责人表示，俄罗斯可能会完全切断对德国的天然气供应，导致天然气短缺以及价格大幅上涨。

 (路透社、法新社、美联社、德新社)

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