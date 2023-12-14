无国界记者：2023年遇害记者人数减少

（德国之声中文网）根据无国界记者组织最新年度报告的初步统计，2023年遇害的记者人数降至20年来的最低水平。截至2023年12月1日，该组织共统计到45起记者遇害事件，比去年减少16起。这是自2002年以来的最低数字，当年有33名媒体从业人员遇害。

不过，由于以哈战争仍在持续，2023年的数字仍可能继续上升。无国界记者组织致力于全球新闻自由。该组织指出，在以色列与哈马斯的中东战争中，还有数十起记者遇害事件仍在调查阶段。迄今，该地区已有61名媒体从业人员遇害，其中17起事件明显与记者工作有关。这17起死亡事件有13起发生在加沙地带，3起发生在黎巴嫩，1起在以色列。

无国界记者组织已向国际刑事法院提起刑事诉讼，旨在让发言调查哈马斯和以色列军队可能犯下的战争罪行。

法国图卢兹的一名示威者悼念在加沙遇害的记者

战地记者工作风险大

这17起记者在中东遇害的事件，让在战区殉职的记者总数上升至23人，比去年增加3人。

无国界记者年度报告指出，报道喀麦隆、马里和苏丹等非洲国家武装冲突以及叙利亚和乌克兰战事的一些记者也失去了生命。该组织德国分部发言人葛洛格（Katja Gloger）表示："那些报道战争和冲突的人，仍然经常为他们的勇气付出生命代价。"

无国界记者认为，今年记者死亡人数减少的一个原因是某些地区媒体从业人气的安全状况有所改善。"为了在武装冲突中进行报道，他们普遍获得了更好的培训和装备。" 葛洛格指出，即使在没有武装冲突的地区，媒体工作者如今也得到了更好的保护："一些地区已建立了更好地保障其安全的法律框架。打击有罪不罚现象的机制也得到了加强。而在其他地区，面对更多风险时的自我审查，可能是袭击和攻击数量减少的原因。"

记者因工作遭任意拘留 半数发生在中国等四国

与此同时，拉丁美洲记者遇害人数从2022年的26人下降至2023年6人，这一发展尤其引人关注。但无国界记者组织指出："尽管如此，该地区的安全形势还谈不上结构性改善。"

抗议者用海报和照片缅怀在墨西哥遇害的记者

记者遇害人数在2012年和2013年达到顶峰。当时全球有超过140名媒体从业人员遇害，主要在叙利亚和伊拉克。

根据葛拉格的计算，平均每周几乎仍有一名记者或通讯员遇害，被拘留者的人数也居高不下。"因此，我们呼吁民主国家的执政者，为捍卫新闻自由这一人权做出更大努力。"

无国界记者组织称，目前全球有521名记者因工作遭到任意拘留，其中约半数发生在中国（包括香港）、缅甸、白俄罗斯和越南。与前一年相比，这一数字下降了8%。

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（德国天主教通讯社、德新社）

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