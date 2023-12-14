无国界记者：2023年遇害记者人数减少

（德国之声中文网）根据无国界记者组织最新年度报告的初步统计，2023年遇害的记者人数降至20年来的最低水平。截至2023年12月1日，该组织共统计到45起记者遇害事件，比去年减少16起。这是自2002年以来的最低数字，当年有33名媒体从业人员遇害。
不过，由于以哈战争仍在持续，2023年的数字仍可能继续上升。无国界记者组织致力于全球新闻自由。该组织指出，在以色列与哈马斯的中东战争中，还有数十起记者遇害事件仍在调查阶段。迄今，该地区已有61名媒体从业人员遇害，其中17起事件明显与记者工作有关。这17起死亡事件有13起发生在加沙地带，3起发生在黎巴嫩，1起在以色列。
无国界记者组织已向国际刑事法院提起刑事诉讼，旨在让发言调查哈马斯和以色列军队可能犯下的战争罪行。
法国图卢兹的一名示威者悼念在加沙遇害的记者
战地记者工作风险大
这17起记者在中东遇害的事件，让在战区殉职的记者总数上升至23人，比去年增加3人。
无国界记者年度报告指出，报道喀麦隆、马里和苏丹等非洲国家武装冲突以及叙利亚和乌克兰战事的一些记者也失去了生命。该组织德国分部发言人葛洛格（Katja Gloger）表示："那些报道战争和冲突的人，仍然经常为他们的勇气付出生命代价。"
无国界记者认为，今年记者死亡人数减少的一个原因是某些地区媒体从业人气的安全状况有所改善。"为了在武装冲突中进行报道，他们普遍获得了更好的培训和装备。" 葛洛格指出，即使在没有武装冲突的地区，媒体工作者如今也得到了更好的保护："一些地区已建立了更好地保障其安全的法律框架。打击有罪不罚现象的机制也得到了加强。而在其他地区，面对更多风险时的自我审查，可能是袭击和攻击数量减少的原因。"
记者因工作遭任意拘留 半数发生在中国等四国
与此同时，拉丁美洲记者遇害人数从2022年的26人下降至2023年6人，这一发展尤其引人关注。但无国界记者组织指出："尽管如此，该地区的安全形势还谈不上结构性改善。"
抗议者用海报和照片缅怀在墨西哥遇害的记者
记者遇害人数在2012年和2013年达到顶峰。当时全球有超过140名媒体从业人员遇害，主要在叙利亚和伊拉克。
根据葛拉格的计算，平均每周几乎仍有一名记者或通讯员遇害，被拘留者的人数也居高不下。"因此，我们呼吁民主国家的执政者，为捍卫新闻自由这一人权做出更大努力。"
无国界记者组织称，目前全球有521名记者因工作遭到任意拘留，其中约半数发生在中国（包括香港）、缅甸、白俄罗斯和越南。与前一年相比，这一数字下降了8%。
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（德国天主教通讯社、德新社）
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在俄乌战争中遇难的记者们
法新社记者阿尔曼·索丁
2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。
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在俄乌战争中遇难的记者们
乌克兰记者毕提克
距离法新社记者索丁殉职不到两周前，乌克兰记者毕提克（Bohdan Bitik）于4月26日在乌克兰南部城市赫尔松疑似遭到俄罗斯狙击手射杀身亡。当时巴蒂克正协助意大利《共和国报》记者祖尼诺（Corrado Zunino）进行报道，后者肩部中弹。《共和国报》指出，遇袭时，两名记者都穿着印有“媒体”（Press）的防弹背心。
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在俄乌战争中遇难的记者们
法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫
2022年5月30日，效力于法国BFMTV电视台的法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在乌克兰卢甘斯克地区的人道主义撤离行动中，所搭乘的卡车遭到导弹碎片击中，造成这名32岁记者殉职。
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在俄乌战争中遇难的记者们
立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯
2022年4月2日，立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）在被围困的马里乌波尔被发现倒卧在街道上，头部和胸部皆有枪伤。无国界记者指出，克维达拉维丘斯的死因尚不清楚，但在他丧生的数日前，他曾经被俄罗斯俘虏。乌克兰国防部则在推特上写道，克维达拉维丘斯试图离开马里乌波尔时遭到俄罗斯占领者杀害。
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在俄乌战争中遇难的记者们
纪录片导演雷诺
2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。
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在俄乌战争中遇难的记者们
摄影记者扎昆
2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。
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在俄乌战争中遇难的记者们
摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦
2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。
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在俄乌战争中遇难的记者们
俄罗斯记者宝琳那
2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。
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在俄乌战争中遇难的记者们
公民记者沙基洛夫
乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。