无国界记者：中国仍是全球最大记者监狱

国际人权组织“无国界记者”发布的年度报告显示，2024年全球至少有54名记者因工作被杀害，其中近三分之一发生在加沙地带。亚洲成为记者第二危险地区。中国位居全球四大记者监狱之首。

（德国之声中文网）国际人权组织"无国界记者"（Reporters Without Borders，简称RSF）周四（12月12日）发布的年度报告显示，2024年全球至少有54名记者因工作被杀害，其中近三分之一发生在加沙地带。全球监禁记者人数增加，中国是全球最大记者监狱。

截至11月底的数据显示，今年记者被杀害人数与去年相当，战地报道尤其危险。在54名被杀害的记者中，有31人丧生于冲突地区，这是五年来的最高记录。报告指出，以色列与哈马斯作战的加沙地带，是目前记者最危险地区。

根据RSF统计，截至上月底，加沙地带已有超过145名媒体工作者丧生，其中至少有35人的死亡与工作直接相关。RSF仍在继续调查，确认并谴责那些对新闻工作者的蓄意袭击。

自战争开始以来，在以色列和黎巴嫩分别有两名和5名记者被杀害。

2024年在巴基斯坦有7名记者遇害，在孟加拉国的抗议活动中有5名记者遇害，亚洲成为记者死亡人数第二多的地区。

无国界记者2023年度报告显示，中国继续位居全球最大记者监狱，超过120名媒体从业人员遭到监禁。 图像来源: Reporters Without Borders

全球四大记者监狱：中国、缅甸、以色列和白俄罗斯

报告显示，目前全球共有550名记者被监禁。今年，被关押记者的人数上升了7.2%，其中俄罗斯新增8人，以色列新增17人。

全球四大记者监狱--中国（124人，包括香港的11人）、缅甸（61人）、以色列（41人）和白俄罗斯（40人）--关押了全球近一半的被拘记者。

报告称，监禁记者已成为压制新闻自由的武器，尤其是在俄罗斯入侵乌克兰和以色列对加沙的军事行动中。俄罗斯关押的记者人数为38人，其中包括19名独立的俄罗斯和乌克兰记者。

55名记者被劫为人质，近100名记者失踪

目前全球共有55名新闻工作者被劫为人质，70%在叙利亚。他们中的大多数是在战争期间被"伊斯兰国"绑架。十年过去了，这些人质的信息仍然难以获悉。巴沙尔·阿萨德政权的崩溃带来了一丝希望。

2024年新增记者人质2人，被胡塞武装在也门绑架。

目前仍有近100名记者在全球34个国家失踪，原因通常在于专制或不负责任的政府。

针对记者受害的战争罪指控

RSF呼吁采取紧急行动保护记者及新闻行业。该人权组织总干事蒂博·布鲁丁（Thibaut Bruttin）说："这些记者不是自然死亡，而是被杀害的；不是自愿被囚，而是遭政权关押的；不是无故失踪，而是被绑架的。这些罪行往往由政府和武装团体完全不受法律制约的情况下组织策划，严重违反国际法，却又总是逍遥法外。我们需要采取行动，提醒自己，作为公民，这些记者为我们的知情权而付出了生命。我们必须继续记录、命名、谴责、调查，并确保正义得到伸张。记者的牺牲绝非宿命。保护信息提供者，就是保护真相。"

RSF已向国际刑事法院（ICC）提起了四项针对记者受害的战争罪指控。

自1995年以来，RSF根据每年1月1日至12月1日的数据进行年度记者受害情况统计。

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