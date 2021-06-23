无国界记者中使馆前悼"苹果" 新港警一哥痛斥假新闻

（德国之声中文网）调查显示自从2019年香港被民主抗议活动所撼动以来，警察一直是该城市最不受欢迎的纪律部门，对于警察暴行的指控也在抗议活动中屡见不鲜。
新任警务处处长萧泽颐于周六（6月26日）举办媒体发布会，被问到未来如何修补警民关系，萧泽颐表示，他不赞同警民关系撕裂的说法。支持警队的人过去不敢公开表达支持，现在香港由乱转治，于是这些人才敢站出来谴责暴力。
香港抗议群众与武装警察。
萧泽颐也称，仍有市民对警方持敌对态度，相信是由于假新闻、假消息的原因，例如假新闻令年轻人觉得被捕后“男会被打、女会被非礼强奸”。为了应对此问题，目前警队公共关系科只要看到假新闻和假消息，会立即澄清。
法新社报道称，萧泽颐在发布会上表示，目前虽然没有关于假新闻的法律定义，但未来若有法律能便利警方执法，作为执法者绝对支持。萧泽颐也表示，警方的目标是危害国家安全的人，而非新闻媒体。
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本周，三名具有警界背景的官员被提拔到政府的关键岗位，原为保安局局长的李家超被任命为政务司司长，而警务处处长邓炳强则获任命为保安局局长。外界质疑这次的人事异动是“武官”凌驾“文官”，引起“警察治港”疑虑。
无国界记者呼吁捍卫香港新闻自由
《苹果日报》的停刊引发全球对香港新闻自由、言论自由的担忧。非营利组织“无国界记者”（RSF）周五在巴黎和柏林的街道上游行，抗议《苹果日报》被迫关闭。
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在巴黎，无国界记者组织在中国大使馆前为《苹果日报》放置了棺材和鲜花。同时，他们在柏林的中国大使馆前埋下了该报的副本。无国界记者秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）说：“现在是国际社会根据自己的价值观和义务采取行动的时候了，在出现下一个受害者之前，捍卫香港仅存的新闻自由。”
《苹果日报》本周四停刊前印刷了100万份最后一期的报纸。
上周四，《苹果日报》大楼遭警方搜查，香港当局根据国安法冻结了该媒体公司的资产，五名公司高层被捕。警方向媒体表示，这些人涉嫌违反国安法第29条“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”。本周三，《苹果日报》的主笔，笔名李平的杨清奇也被捕，该报称其担心员工的安全，于周三宣布隔日停刊，当天午夜过后新闻网站停止运作，周四出版最后一期的印刷报纸。
（法新社、香港01、香港电台）
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香港告别《苹果日报》
创办人黎智英
《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」
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香港告别《苹果日报》
颠覆香港报界
为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。
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香港告别《苹果日报》
拒绝被“染红”
该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。
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香港告别《苹果日报》
国安法紧箍咒
从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。
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香港告别《苹果日报》
台湾停刊
2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。
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香港告别《苹果日报》
逮捕高层 冻结资产
2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。
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香港告别《苹果日报》
民众排队购买最后一份报
6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。