无国界记者中使馆前悼"苹果" 新港警一哥痛斥假新闻

（德国之声中文网）调查显示自从2019年香港被民主抗议活动所撼动以来，警察一直是该城市最不受欢迎的纪律部门，对于警察暴行的指控也在抗议活动中屡见不鲜。

新任警务处处长萧泽颐于周六（6月26日）举办媒体发布会，被问到未来如何修补警民关系，萧泽颐表示，他不赞同警民关系撕裂的说法。支持警队的人过去不敢公开表达支持，现在香港由乱转治，于是这些人才敢站出来谴责暴力。

萧泽颐也称，仍有市民对警方持敌对态度，相信是由于假新闻、假消息的原因，例如假新闻令年轻人觉得被捕后“男会被打、女会被非礼强奸”。为了应对此问题，目前警队公共关系科只要看到假新闻和假消息，会立即澄清。

法新社报道称，萧泽颐在发布会上表示，目前虽然没有关于假新闻的法律定义，但未来若有法律能便利警方执法，作为执法者绝对支持。萧泽颐也表示，警方的目标是危害国家安全的人，而非新闻媒体。

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本周，三名具有警界背景的官员被提拔到政府的关键岗位，原为保安局局长的李家超被任命为政务司司长，而警务处处长邓炳强则获任命为保安局局长。外界质疑这次的人事异动是“武官”凌驾“文官”，引起“警察治港”疑虑。

无国界记者呼吁捍卫香港新闻自由

《苹果日报》的停刊引发全球对香港新闻自由、言论自由的担忧。非营利组织“无国界记者”（RSF）周五在巴黎和柏林的街道上游行，抗议《苹果日报》被迫关闭。

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在巴黎，无国界记者组织在中国大使馆前为《苹果日报》放置了棺材和鲜花。同时，他们在柏林的中国大使馆前埋下了该报的副本。无国界记者秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）说：“现在是国际社会根据自己的价值观和义务采取行动的时候了，在出现下一个受害者之前，捍卫香港仅存的新闻自由。”

上周四，《苹果日报》大楼遭警方搜查，香港当局根据国安法冻结了该媒体公司的资产，五名公司高层被捕。警方向媒体表示，这些人涉嫌违反国安法第29条“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”。本周三，《苹果日报》的主笔，笔名李平的杨清奇也被捕，该报称其担心员工的安全，于周三宣布隔日停刊，当天午夜过后新闻网站停止运作，周四出版最后一期的印刷报纸。

（法新社、香港01、香港电台）

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