无力偿还贷款 乌干达机场或由中资接管

（德国之声中文网）乌干达于2015年11月同中国进出口银行签署了一项协议，以2%的利率借款约2亿美元用于恩德培国际机场（Entebbe International Airport）的改扩建工程。该机场建于1951年，随着乌干达的经济和人口发展，原先的机场设施已无法满足日益增长的航空运输需求。

根据坦桑尼亚《公民报》报导，乌干达政府与中国签署的贷款协议期限为20年，包括7年宽限期（仅需偿还利息，暂不偿还本金）。然而宽限期将于明年失效，乌国近期发现可能无法在宽限期之后依約按時偿还贷款。乌干达此前曾派出官方代表团前往北京，希望就贷款协议中有争议的条款重新谈判。但因为中国贷款方不同意改变原协议的条款，代表团的官员们空手而归。

部分条款有争议

其中，有13项条款被认为是有争议的，包含赋予银行批准年度和月度运营预算、有权检查乌干达政府和民航局（UCAA）的帐务等，而位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）则被授权为解决争端的单位。

乌干达民航局表示，与中国签订的融资协议中的一些条款表明，恩德培国际机场和其他相关资产可能会在仲裁后被中国进出口银行扣押并接管。

财政部长道歉

而乌干达政府在协议中答应放弃国际豁免权，也使得恩德培机场失去受国际仲裁保护的机会。上周，乌干达财政部长卡萨亚（Matia Kasaija）就恩德培国际机场贷款的「不当处理方式」向议会道歉。卡萨亚在2015年与中国贷款方签定合约时曾向议员们表示，这是目前最好的条件，他们必须尽快接受。这份有问题的协议当时经由议会底下设立的国家经济委员会审查，并经由整个议会批准通过。

位于首都坎帕拉以南的恩德培机场是乌干达唯一的国际机场，每年旅客吞吐量接近200万人次。根据《新华网》今年十月的报导，目前该机场的改扩建工程进度已达到四分之三，跑道、停机坪、货运中心已完工，仅剩下货运中心变更、旧货运楼拆除以及新建客运航站楼等工程仍在进行。 《东非报》指出，翻新后的机场每年将处理约15万次航班、300万人次的旅客量，主航站楼的设备会变得更现代化，并新增货运中心和停车场，以处理预期增加的交通量。

检察总长：该贷款仅为商业合同，不需过度担心

乌国检察总长基里奥瓦（Kiwanuka Kiryowa）认为不需为此过度担心，因为乌干达的财产没有被抵押。他指该贷款仅是一份商业合同，不需要修改。基里奥瓦说：「当你借钱的时候，你的义务就是要还钱。如果你不还钱，另一方可以对你提告。」财政部长卡萨亚提到，若出现贷款违约的情形，政府将进行干预：「万一乌干达民航局没有足够的收入来偿还贷款，中央政府将介入。」

恩德培机场的工程并非中国进出口银行资助乌国的第一个项目，该银行已经资助了乌干达两个主要电力项目 -- 卡鲁马（Karuma）和伊辛巴（Isimba）水电站约85%的资金，此外还资助并建造了坎帕拉通往恩德培的4.76亿美元的恩德培高速公路。

2016年，乌干达外长库泰萨（Sam Kutesa）与中国外长王毅会谈，库泰萨提到水电站、高速公路、国家信息通讯骨干网络和机场扩建等基础设施建设都是中国帮助的成果，并称赞中国是乌干达和非洲最可靠的伙伴。

向中国借贷而还不出款项的国家绝非少见，例如斯里兰卡即在2017年由于未能支付数十亿美元贷款，将其汉班托塔港（Hambantota Port）以99年的租期转让给中国。类似的情况也曾在肯尼亚发生，不过，今年三月肯尼亚政府则出面澄清：即使该国无法如期偿还超过32亿美元的贷款，该国的重要经济港口蒙巴萨港（Mombasa Port）也不会落入中国手中。

（综合报导）

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