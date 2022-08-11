 无人驾驶技术 中美争霸新赛场 | 科技环境 | DW | 12.08.2022

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科技环境

无人驾驶技术 中美争霸新赛场

中国政府此前以数据安全为由禁止特斯拉电动车驶入部分区域，与此同时，百度的无人驾驶技术已经率先在北京的公共道路上进行测试。这是否会成为大国科技争霸的新擂台？

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