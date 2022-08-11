无人驾驶技术 中美争霸新赛场

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中国政府此前以数据安全为由禁止特斯拉电动车驶入部分区域，与此同时，百度的无人驾驶技术已经率先在北京的公共道路上进行测试。这是否会成为大国科技争霸的新擂台？
佩洛西週三再次強調，訪台符合美國政策，譴責北京藉口升高局勢，企圖建立「新常態」。她表示，美國不能允許這樣的情況發生，中國不能孤立台灣。對此，中國外交部回應稱佩洛西「竄台」是「升級美台交往的重大政治挑釁」，中方反制有理。
美國眾議院院長佩洛西訪台，引發中國不滿祭出圍台軍演恫嚇，正值兩岸敏感時刻，立陶宛交通及通訊部政務次長仍依原定計劃訪台5日。然而此舉也激怒中國，中國外交部揚言進行「堅決回擊」，并宣布制裁这位访台的立陶宛官员。
在路透社获取的一封邮件中，特斯拉CEO马斯克表示，他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，公司需要削减约10%的员工。而且有这种感觉的并非仅他一人。
日前在接受采访时，平克·弗洛伊德乐队前主唱沃特斯就眼下政治议题批评西方的对外政策，并称台湾“是中国的一部分”，在社交媒体上引起热烈讨论。
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