无人相助 意大利街头黑人小贩遭殴打致死

（德国之声中文网）周五（7月29日）下午在亚得里亚海沿岸城市奇维塔诺瓦-马尔凯（Civitanova Marche），一名街头小贩在光天化日之下遭到致命的袭击。

当地警察在周六的新闻发布会上描述事件过程，意大利籍嫌犯尾随39岁的尼日利亚裔受害者Alika O.，以对方用于行走的拐杖殴打他，然后抢走他的手机。警方以涉嫌预谋杀人和抢劫的罪名逮捕了这名32岁的男子。尽管有人质疑该小贩被杀只是因为他的肤色，但警方强调没有任何种族主义行为的迹象。

兜售商品引起纠纷

调查人员怀疑，当受害者试图向该男子与其伴侣出售商品、索取零钱时，嫌犯的反应过于激烈，因此导致这起悲剧。据意大利媒体报道，死者是当地一个著名的街头小贩，已经在意大利生活了十年，目前与妻子和小孩定居在该城市。

一位目击者告诉《共和国报》：「没人有办法将两者分开，这家伙很残忍。」他曾对他大喊说：「住手，你会害死他的！」，并且将拐杖踢开，但嫌犯继续徒手攻击受害者。这起犯罪事件在繁忙的商店街上持续了几分钟，网上流传的一段视频显示，嫌犯袭击倒在地上的受害者，旁边的路人喊着「住手！」和「谁快去报警啊！」。

凶手被拘留、向死者家属道歉

后来拍摄的录像显示，受害者躺在地上一动不动，全身被白布覆盖。警方透过街头摄像头追踪袭击者的行踪，拘留了Filippo F.。他通过律师向死者的家人表示歉意。 《共和国报》报道，律师表示他的客户有心理问题。

此案在全国范围内引起了热议，因为事发当时没有人前去帮助受害者。一些围观者拍下了这一事件，却没有任何明显的干预意图。

政治人物同声谴责

奇维塔诺瓦-马尔凯所在的马尔凯地区主席在社群媒体上称这是「疯狂和前所未见的暴力」。该市市长恰拉皮卡（Fabrizio Ciarapica）周六会见了死者的妻子，他在脸书上写道：「这个城市被震撼了，被痛苦所标记。」

人们在案发现场献上鲜花和标语牌，其中一个写着「停止种族主义」。数十名非裔人士也到该地点进行抗议，高呼「我们要公正」。

意大利正准备迎接9月25日的选举，该国右翼联盟已经将移民视为一个问题。但这次政治家们不分党派，都对此事件表示惊讶，并向死者家属表示哀悼。

意大利代理卫生部长斯佩兰萨（Roberto Speranza）抨击在场的旁观者，称「冷漠与暴力一样严重。」左翼民主党党魁莱塔（Enrico Letta）在推特上写道：「Alika O. 的谋杀令人沮丧，闻所未闻的凶残、根深蒂固的冷漠，无法推托。」

直言不讳反对移民的极右翼领导人萨尔维尼（Matteo Salvini）和梅洛尼（Giorgia Meloni）也谴责了这起杀人事件，并希望能对凶手「从重审判」。

（综合报导）

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