无人潜艇发现了新的深海物种

（德国之声中文网）纽卡斯尔大学的深海学家林利（Thomas Linley）指令自己的无人潜艇，在智利和秘鲁沿海的阿塔卡马海沟（Atacamagraben）下潜至7500米深处，艇上摄像机镜头前出现了迄今不为人知的一种鱼。这种鱼共有三类，均属于"片肚鱼"（Lipanidae）。

深海鱼通常是大眼、长齿、发光；新发现的这一深海居民看上去则不甚起眼：片肚鱼体形短小，长度不超过30厘米，全身黏乎，很透明。鉴于它们颜色不一，专家们暂时将它们称为粉色片肚鱼、蓝色片肚鱼、紫色片肚鱼。

食物链中居高位

林利教授表示，片肚鱼因为远离其它鱼类，所以完全没有竞争对手和敌人，"视频清晰显示了，深海生活着众多无脊椎动物，而片肚鱼处于食物链的顶端。它们显得相当活跃，看上去营养良好"。

片肚鱼处于深海的食物链顶端

进入未知深处

研究人员们成功捕获了一条片肚鱼，并带到了水面上。据称，这种黏软的鱼，其体内最硬的部分是牙齿和内耳骨。

来自17个国家的共40名科学家参加了此次深海远洋调查，无人潜艇进入了8000多米深的阿塔卡马海沟。人类对这一地区的调查尚不及对月球表面的研究。沿着总长6000公里的这一海沟，科学家们数十次让配备了摄相头的无人驾驶潜艇下潜至海底。

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凝炼/王凡（德新社）