无人机袭击莫斯科 俄方指乌克兰发动恐袭

（德国之声中文网）莫斯科市市长索比亚宁（Sergej Sobjanin)5月30日在社交媒体Telegram上发文说，莫斯科数栋楼房当日清晨遭无人机袭击并轻微受损，住户被疏散，没有人员严重受伤，有2人寻求医疗救助，不需住院治疗。救援人员已抵达现场。

莫斯科州州长沃罗比约夫（Andrej Worobjow）在社交媒体上发文说，有几架无人机在接近莫斯科市区时被击落，他呼吁居民保持冷静。

俄罗斯国防部指责乌克兰 "用无人驾驶的飞行器对莫斯科市内建筑实施了恐怖袭击"。俄罗斯国防部称，共有8架乌克兰无人机袭击了莫斯科，但均被摧毁。其中3架被中断原来的飞行路线，5架被俄罗斯防空导弹击落。

据俄罗斯Telegram频道上未经证实的报告，共有约25架无人机飞向莫斯科，其中大部分被击退。 社交网络上有人分享了烟雾升腾的照片和视频。

本月初，有两架无人机在克里姆林宫上方爆炸，俄方指这是一场攻击，是乌克兰所为，同时称俄方没有人员受伤，也没有造成重大损失。

俄罗斯别尔哥罗德州遭到炮火袭击

与乌克兰毗邻的俄罗斯别尔哥罗德州（Belgorod）州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）称，乌克兰军队周二（5月30日）炮击了靠近边境的几个定居点。他在在Telegram上发表的一份声明中说，边境城镇Shebekino的两个工业设施遭到了炮击，四名员工受伤，几个定居点断电。

上周，有部队进入该地区，短暂地占领了几个村庄。据俄罗斯称，两名平民死亡，数十名士兵被杀。

莫斯科指责该事件是一个乌克兰 "破坏 "组织所为，但基辅否认与此有关联。两个反克里姆林宫的俄罗斯游击队，即俄罗斯自由军团和俄罗斯志愿团，声称对此事负责。

俄罗斯边境地区遭袭击 乌克兰称与此无关

基辅遭到俄罗斯新一轮空袭

俄罗斯部队本周二凌晨(5月30日)对乌克兰首都基辅发动新一轮大规模空袭。这是俄军这个月来，对基辅展开的第17轮空袭。

乌克兰官员表示，基辅在很大程度上抵御了俄罗斯的空袭浪潮，但后来的空袭仍造成几名平民死亡。

乌克兰武装部队总司令扎卢日内（Valery Zaluzhny）说，俄罗斯向基辅发射了多达40枚导弹和约35架无人机。乌克兰拦截了37枚导弹，击落了29架无人机。

基辅从5月28日以来遭到俄罗斯数轮大规模空袭

5月28日凌晨，基辅遭到俄入侵以来最大规模的空袭。乌克兰空军当天发布消息说，俄罗斯方面出动了54架无人机，40余架俄方无人机被基辅市防空火力击落，无人机碎片击中了该市多个地区的建筑物并引发火灾。空袭造成人员伤亡。5月29日，基辅又遭到两轮空袭，其中一次在白天。

（路透社、法新社）

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