无人机袭击俄罗斯的背后究竟是怎么回事？

（德国之声中文网） 这是一个螺旋。如同过去数天一样，周三至周四夜，俄罗斯再次对基辅进行大规模空袭，这次使用了导弹。据报道，两名女性和一名儿童死亡。俄罗斯与乌克兰相邻的贝尔格罗德地区则传出再次受到火力攻击的消息，有可能又是"俄罗斯志愿军团"的袭击，该组织从乌克兰领土展开行动。此外，俄罗斯媒体称，在卡卢加地区，一架无人机被击落。此前一天，对莫斯科及周边的一次无人机袭击成为世界各地的头条新闻。

这样的无人机袭击出现近一年了，首要是针对军事和能源基础设施，并且目标不单局限于俄罗斯吞并的乌克兰地区，包括克里米亚，而是也包括俄罗斯境内。最早的袭击之一是在2022年6月对罗斯托夫地区的一家炼油厂。深入俄罗斯境内的袭击较为罕见。12月，具有战略意义的恩格斯空军基地曾两次受到袭击。

5月3日克里姆林宫称受到无人机袭击

对莫斯科的无人机袭击背后

乌克兰通常表态并不为这些袭击负责。与此同时，俄罗斯对乌克兰全境展开进攻，使、导弹等各类武器频繁发动袭击，从损失和人员伤亡来看，这两者之间无法比较。不过，过去一个月以来，对并不紧邻边境的地区的无人机袭击增加。这是怎么一回事？

专家对此意见不一。奥地利的俄罗斯问题专家曼果特（Gerhard Mangott）认为，莫斯科受到的空袭、俄边境地区遭受火力攻击以及"游击队"在那里的行动--他称驻扎在乌克兰的民兵组织"俄罗斯自由军团"以及"俄罗斯志愿军俄罗斯志愿军团"为"游击队"，据称其成员为俄罗斯公民--在这三者之间存在关联。

俄罗斯边境地区遭袭击 乌克兰称与此无关

心理战术

曼果特向德国之声表示："显然，乌方希望将战争的恐惧感带到俄罗斯。想让那里的人们感受到，国家并不能保护他们，无论是在边境地区，还是在莫斯科。"他认为，这是要打破克里姆林宫试图在俄罗斯社会营造的"并没有战争、一切如常"的假象。

柏林智库欧洲外交关系委员会的军事专家格雷瑟尔（Gustav Gressel）则认为，必须对无人机袭击和贝尔格罗德的情况加以区分。他向德国之声表示，对莫斯科的无人机袭击是战争中的心理战，"用高射炮把俄罗斯的干部们一早从床上轰起来"。格雷瑟尔认为，贝尔格罗德以及边境地区的袭击则与乌克兰的反攻有关。他认为，基辅想要迫使俄罗斯在边境地区加强兵力，为此也就必须从乌克兰境内撤走一部分兵力。至于这是否会增加乌方反攻的优势，在数周后才会比较清晰。

西方对无人机袭击莫斯科的反应

西方对新近的情势反应谨慎。周三，一名德国政府发言人向德国之声表示，国际法允许乌克兰出于自卫而向俄罗斯领土发动袭击，但他同时补充说，柏林反对将德国向基辅提供的武器用于这样的行动。乌克兰最重要的武器提供国--美国的反应也类似。白宫发言人基尔比（John Kirby）表示，对莫斯科的袭击中没有使用美国的武器。他同时强调，美国不支持对俄罗斯境内的袭击。

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F16仅用于威慑？

基辅希望从西方获得更多武器，不过有分析认为，这主要也是起威慑作用。在新近的日本G7峰会上，美国总统拜登表示，乌克兰总统泽连斯基承诺该国一直想要获得的F16战机将不会用于攻击俄罗斯本土。迄今为止，西方伙伴国仅决定培训乌克兰飞行员，但还没有决定提供F16战机。

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