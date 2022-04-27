无人机：改变现代战争

（德国之声中文网）据五角大楼称，美国已经开发出一种符合乌克兰军方要求的新型无人机，现在要进一步改装。"凤凰幽灵"是这种无人机的名称。五角大楼发言人柯比（John Kirby）评论说："在与乌克兰人讨论他们的要求时，我们觉得这个特定的系统将非常符合他们的需要，特别是在乌克兰东部。"

乌克兰战争爆发前，该无人机的研发工作已经开始。现在的意图是进一步改进，使其更符合乌克兰的要求。作为美国政府新的8亿美元军事援助计划的一部分，120多架这种无人机将被交付给乌克兰。自宣布以来，人们对"凤凰幽灵"的设计规格一直存在争议。它看起来像什么？它与以前的武器系统有什么不同？

目前还不太清楚。没有什么可参考的图片。"凤凰幽灵"是由美国国防装备公司Aevex Aerospace与美国空军合作开发的，美国空军也对细节有所保留。五角大楼发言人柯比补充说，操作无人机所需的培训很少。

新的无人机类似于美国制造商AeroVironment的所谓"弹簧刀无人机"（Switchblade）。另一方面，这也是人们长期以来所知道的。它是为美国特种部队在阿富汗使用而开发的。2012年，美国军方为其部队配备了该武器。

弹簧刀的最小版本只有2.5公斤重 续航大约15分钟

神风特攻队无人机"弹簧刀"

弹簧刀背包式无人机属于"巡航弹药"或"巡航武器"的范畴。

巴塞罗那卡内基国际事务伦理委员会的作者和高级研究员阿瑟-霍兰-米歇尔（Arthur Holland Michel）告诉DW，"这有点像导弹和无人机的混合体"。

巡航弹药或武器是遥控制导武器，最初发射时没有特定的目标，然后在目标区域上空长时间盘旋，直到地面上的操作人员通过数据链指定一个目标，然后进行攻击。根据不同的模式，新出现的目标也可以通过其自身的传感器来检测，并通过自主发起攻击的功能对目标进行分类并参战。

巡航弹药或巡航武器这些术语还不是特别被人熟悉。该武器类别只是在2020年高加索地区纳戈尔诺-卡拉巴赫的战争中才为人所知，当时阿塞拜疆使用了大量的此类武器。

弹簧刀有不同的版本。较小的型号重2.5公斤，航程10公里，可在空中停留15分钟。较大的版本重近15公斤，航程为40公里，或可飞行40分钟。

它的优势是："与大型无人机不同，它不需要一个机场或很多基础设施来起飞"，米歇尔说。"而且与导弹不同，你有时间识别目标，了解情况，然后通过手动或在目标识别的帮助下将无人机的导弹真正射向目标。通过这种方式，两种武器系统的能力得到了结合。"

弹簧刀无人机也被称为神风无人机，因为它们在攻击时其实会自毁。

经过优化：凤凰幽灵

五角大楼发言人科比表示，"凤凰幽灵"无人机具有类似的能力，但并不完全相同。

退役中将、米切尔航空航天研究所院长和Aevex航空航天公司董事会成员迪普拉（David Deptula）向门户网站"Politico"透露了一些更多的细节，但这些细节尚未得到证实。

根据上述细节信息，"凤凰幽灵"也是一种一次性无人机，但它可以在空中停留更长的时间--大约6小时。此外，它是垂直起飞的，非常节省空间，而且由于红外线传感器，它还可以在夜间运行。迪普拉称，该无人机对"中型装甲地面目标"有效。

旗手 Bayraktar TB2

米歇尔所指的"大型无人机"类别包括土耳其Bayraktar TB2战斗和侦察无人机。它也被部署在乌克兰战争中。土耳其语"Bayraktar"在德语中的意思是"旗手"。该无人机是由Baykar公司于2014年开发的。Bayraktar TB2长6.50米，翼展为12米，空重420公斤。

土耳其的旗手 如今成了乌克兰的“旗手”

这种完全自主的无人机可以在空中不间断地停留24小时，飞行高度达到7300米，最大速度为每小时220公里左右。在自主模式下，它可以在没有协调者的地面控制下起飞，飞向一个设定的目标，侦察它，返回并自主降落。其最大航程为150公里。

"矢量"：为乌克兰提供的德国高科技

对于间谍任务，乌克兰武装部队现在也可以使用巴伐利亚公司"量子系统"（Quantum Systems）的监视无人机。"我们的第一批无人机实际上已经在乌克兰"，公司老板塞贝尔（Florian Seibel）告诉德国新闻机构--编辑部网络（Redaktions-Netzwerk 简称：RND）。他补充说，还计划进一步交付更多的无人机。伦敦的"泰晤士报"也已经对此进行了报道。

从最初的接触到签订合同只用了五天时间。不久之后，三名乌克兰战斗人员已经用无人机发回了一张自拍，传回至巴伐利亚。

该无人机被称为"矢量"（Vector），价格约为18万欧元。根据RND的报道，乌克兰千万富翁自掏腰包支付了购买价格，作为"对第聂伯罗国土防御指挥部的捐赠""。战斗人员与巴伐利亚公司之间的联系是由乌克兰驻慕尼黑领事馆建立的。

然而，德国的无人机Vector并不是严格意义上的武器。它不能投掷炸弹，这甚至不是它的目的。但是，据RND报道：通过适当的数字化链接，它可以成为武器系统的一部分。

尽管如此，Vector仍特别受到追捧，因为它的飞行和视频传输技术非常先进。乌克兰人希望使用无人机来最佳地指挥他们的大炮，例如针对逼近的俄罗斯坦克。

Vector完美地满足了这一要求：它不需要工具就可以组装，尽管它有三米长的翼展，但不需要跑道，甚至可以垂直起飞--就像凤凰幽灵一样。

Vector在15公里范围内提供高分辨率的实时视频，并可以在空中停留长达2小时。

同时，美国特种部队也订购了价值700万欧元的Vector无人机，德国武装部队也订购了8架。该公司负责人塞贝尔告诉RND。

乌克兰：国际无人机队

日本还向乌克兰提供了无人机，根据日本防务厅的说法，正在应乌克兰的要求提供无人机、面罩和防护服。

但乌克兰士兵也使用本土的无人机。最常见的是Leleka-100，它重约5公斤，由位于乌克兰中部第聂伯罗的Deviro公司生产。"Leleka"在乌克兰语中的意思是鹳鸟。

与此同时，俄罗斯似乎对无人机的依赖程度较低。在这一领域，"海鹰-10"（Orlan-10）--一种由圣彼得堡特殊技术中心制造的小型侦察和监视无人机将首先被使用。它的翼展为3.10米，飞行距离可达100公里，还可用于使火炮射击更加精确。侦察系统在设计上相当简单。佳能EOS-D系列相机用于航空摄影，热成像和拍摄视频。

伦理道德上的恐怖场景

但是，在所有的发展飞跃中，不应忽视的是武器系统日益自主化所带来的挑战和风险，米歇尔在他的推特上指出。比如说：

使用者是否能成熟的判断局势来做出使用武力的决定？武器是否为使用者提供了足够的控制权，以便在发起攻击时谨慎行事？武器是否容易受到黑客攻击或篡改，从而导致事故和意外的损害？如果系统造成了意外的损害，是否有明确的渠道可以让人们对这种损害负责？如何消除风险并维持安全标准？如何保护平民？

"此类武器每增加一项自主功能，这些担忧就会成倍增加。因此，我鼓励人们关注这些系统的个别自动化功能，以及如果这些功能失败可能产生的具体风险"，米歇尔说。

虽然遥控或自主武器系统的开发正在迅速进行，但人们仍然担忧。自主的无人机战争是一种伦理道德上的恐怖场景。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。