无人机拍获疑似“再教育营”押送画面

(德国之声中文网) 上周起流传的这则视频，显示了大疆无人机的操作界面。画面的左下角显示无人机的飞行地点为新疆的巴音郭勒蒙古自治州，无人机的悬停高度约为30多米。视频一开始，能够看到数百人在火车站台上列队行走。车站似乎有7条轨道，其中只有一条轨道拥有站台，这里停靠着一列客运列车，至少有16节车厢。车站内停泊的其他列车皆为货运列车。

随后，镜头拉近的画面显示，站台上列队的人至少分为三种：一种着黑色制服，背后有"特警"字样，另一种着蓝色制服，背后有"喀什市看守所"字样，并且双手被反绑在身后，头上绑着黑色眼罩。还有一些人则着其他颜色的衣服，也同样被反绑双手、头戴眼罩、剃了光头。可以判断，这是警方押送囚徒的场面。

有些囚徒席地坐在站台上，还有些囚徒则在警员的一对一押送下列队步行离开车站。

澳大利亚战略政策研究所(ASPI)的卫星数据分析专家拉瑟尔(Nathan Ruser)在其个人推特账号上分析，视频拍摄地点应为库尔勒西货运站。他的分析依据是视频中显示的大疆无人机操作界面的数据，以及谷歌地球的卫星影像。拉瑟尔还根据视频中的影子长度与方向，判定出拍摄时间应为8月20日前后的中午时分。然后再根据谷歌地球不同日期拍摄的画面，以及视频中的相应细节，断定拍摄的年份为2018年。这名研究员还指出，车站的附近就有一座所谓的"职业教育培训中心"或者"再教育营"，而该营地内的囚徒很有可能被强迫为西方企业的订单进行廉价劳动。

根据视频画面，并无法完全断定囚徒是否为维吾尔人，也无法断定他们是否被押送往附近的疑似"再教育营"。这则视频的来源也并不清楚。

联合国大会或将触及新疆议题

由于英国天空电视台的网站转载了消息，这则视频的关注度在周末时突然提升。天空电视台还引述一名不愿具名的欧洲安全圈内人士指出，这则视频应该是"真实的"，"我们已经查证了这些画面。几百名囚徒被押送，他们被捆绑、剃光头、蒙眼罩，反剪双手，这是中国当局押送囚徒的惯常做法。"

澳大利亚外长佩恩(Marise Payne)也在周日(9月22日)表态，认为相关画面引发"深刻担忧"，"我们一直在呼吁中国停止肆意关押维吾尔人或其他穆斯林。我们将继续在双边以及相关国际场合表达担忧。"

长年关注中国人权问题的德国绿党议员鲍泽也在接受德国《图片报》采访时说："如果这则视频的真实性能够获得独立证实，那么这就是新疆维吾尔人遭受残酷及非人性对待的证据。"她呼吁，北京应当允许联合国派遣"独立真相调查团"以及境外记者、议员前往相关营地。

近年来，中国当局被怀疑将累计多达150万的维吾尔人送入所谓的"职业教育培训中心"接受"再教育"。中国方面坚称，这是为了预防宗教极端主义，是反恐工作的"创新"。本周，各国首脑将出席在纽约召开的联合国大会，美国正考虑在会上谴责中国的"职业教育培训中心"。中国外交部则警告称，"如果有国家在这个场合对别国事务说三道四，企图干涉别国内政，他们的图谋不得人心，也不会得逞。"

人权观察、大赦国际、国际法律家委员会、国际人权联盟及世界维吾尔大会等组织也在上周致信联合国秘书长古特雷斯，呼吁他公开谴责中国的新疆再教育营政策，并要求中国立即关闭这些再教育营。