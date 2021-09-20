无人机战争：美国军方不顾及平民伤亡

（德国之声中文网）《纽约时报》周六报导，"美国无人机空袭的特点是，侦察草率，匆忙行事，发射导弹目标不明确，以及造成数千平民死亡，其中许多是儿童。"

奥巴马是第一位更偏重使用无人机进行打击敌人的美国总统，旨在避免更多的美国士兵流血牺牲，《纽约时报》指出，但他许诺的"透明"程序无法践行，取而代之的是"混乱和不受惩罚"，"此次曝光的所有文件中，没有一份在结论中承认有错误行为。"

美国军方曾承认，自2014年以来，在叙利亚和伊拉克的空袭中1417名平民丧生。在阿富汗，官方自2018年以来的数据为188名平民被炸死。但纽时的调查则显示，五角大楼的该数据没有反映实情。

按照纽时的调查，美军的空袭经常偏离目标，常常跑向轰炸目标的人，被当成是"伊斯兰国"成员或者是他们的帮手，即便是"简易的摩托车骑手"，也会被认为是某种危险的苗头，进而被看作在即将发动恐怖袭击。

但美国国防部的文件认为，造成平民伤亡的错误分析比例只占4%，而纽时的当地调查则显示，在分析案例中，出错率高达17%，造成平民伤亡的惨案中有三分之一源于这类错误。

比如2016年对叙利亚托哈尔地区的空袭中，官方报导称有85名恐怖分子被炸死，而实际上，当地多座住着难民的房屋被击中，120名村民死于这场空袭。

《纽约时报》调查的1311个案子中，只有216件被五角大楼认为是可信的。一些有关死亡平民数字的报导，五角大楼借口没有看到尸体或者画面时间较短而驳回。

美国军方指挥中心的发言人说，即便世界上最好的技术，也难免犯错，因为有时信息就是错的，或者对其的分析是错的。他说，美国军方会"尽一切努力避免伤亡"，"我们为每一个无辜生命的损失深感歉意"。

（法新社、纽约时报）

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