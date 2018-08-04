无人机刺杀!委内瑞拉总统逃过一劫

(德国之声中文网) 政府发言人罗德里格斯(Jorge Rodríguez)对外界表示，袭击发生在一次阅兵活动上，总统毫发无损，但是有7名军人受伤。

委内瑞拉官方电视台对阅兵式的现场直播画面显示，马杜罗在向军队进行演讲时，背景中出现了爆炸声。据多家媒体报道，当时有多架携带炸药的无人机发起了攻击。电视画面还显示，爆炸发生后，现场列队的军人以及观摩的民众一度陷入了混乱。

马杜罗现在将矛头指向了哥伦比亚总统桑托斯(Juan Manuel Santos)，认为袭击是由后者指使。他说："现在，所有的调查都指向了哥伦比亚。"马杜罗透露，当局已经抓获了部分作案者。他确信有人想要刺杀他："我丝毫不怀疑这起袭击的背后就是极右翼分子以及哥伦比亚总统桑托斯。"

袭击中受伤的军官

此前不为人所知的组织"法兰绒士兵"(Soldados de Franelas)通过推特表示对这起袭击负责。该组织声称总共使用了两架无人机搭载C4炸药发动了刺杀，目标正是马杜罗本人，"但是在无人机飞抵目标之前，被卫队的狙击手击落。"该组织强调，袭击表明，"他们很脆弱"，虽然"今天没有实现目标，但这只是时间问题。"

美国智库"华盛顿拉美问题办事处"(WOLA)的专家斯米尔德(David Smilde)认为，马杜罗很有可能利用此次刺杀事件来进一步巩固自身权力，从而打击不效忠于自己的政府人员以及军人。斯米尔德指出，电视直播画面展示了马杜罗演讲突然中止的尴尬场面，随后四散奔逃的士兵更是显示出了马杜罗政权的脆弱。

委内瑞拉正遭受严重的政治、经济、人道危机。作为全球原油储量最丰富的国家之一，委内瑞拉现在却出现了恶性通货膨胀。最近几个月来，数十万委内瑞拉民众向邻国逃亡。外界指责马杜罗正在打造一个独裁国家。后者刚刚在今年5月赢得大选，得以继续担任总统，不过这次大选结果却并没有获得欧盟等方面的承认。

文山/李鱼/(路透社、德新社)