 无人机刺杀!委内瑞拉总统逃过一劫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

无人机刺杀!委内瑞拉总统逃过一劫

本周六，委内瑞拉总统马杜罗在首都加拉各斯发表演讲时，突然遭到无人机袭击。不过，无人机虽然在离总统不远处造成了爆炸，但是马杜罗本人则没有受伤。委内瑞拉当局现在指责邻国哥伦比亚的极右翼制造了此次袭击。

观看视频 00:42
直播
00:42 分钟

委内瑞拉官方电视台直播画面

(德国之声中文网) 政府发言人罗德里格斯(Jorge Rodríguez)对外界表示，袭击发生在一次阅兵活动上，总统毫发无损，但是有7名军人受伤。

委内瑞拉官方电视台对阅兵式的现场直播画面显示，马杜罗在向军队进行演讲时，背景中出现了爆炸声。据多家媒体报道，当时有多架携带炸药的无人机发起了攻击。电视画面还显示，爆炸发生后，现场列队的军人以及观摩的民众一度陷入了混乱。

马杜罗现在将矛头指向了哥伦比亚总统桑托斯(Juan Manuel Santos)，认为袭击是由后者指使。他说："现在，所有的调查都指向了哥伦比亚。"马杜罗透露，当局已经抓获了部分作案者。他确信有人想要刺杀他："我丝毫不怀疑这起袭击的背后就是极右翼分子以及哥伦比亚总统桑托斯。"

Venezuela Attentat auf Präsident MaduroK (picture-alliance/Xinhua News Agency)

袭击中受伤的军官

此前不为人所知的组织"法兰绒士兵"(Soldados de Franelas)通过推特表示对这起袭击负责。该组织声称总共使用了两架无人机搭载C4炸药发动了刺杀，目标正是马杜罗本人，"但是在无人机飞抵目标之前，被卫队的狙击手击落。"该组织强调，袭击表明，"他们很脆弱"，虽然"今天没有实现目标，但这只是时间问题。"

美国智库"华盛顿拉美问题办事处"(WOLA)的专家斯米尔德(David Smilde)认为，马杜罗很有可能利用此次刺杀事件来进一步巩固自身权力，从而打击不效忠于自己的政府人员以及军人。斯米尔德指出，电视直播画面展示了马杜罗演讲突然中止的尴尬场面，随后四散奔逃的士兵更是显示出了马杜罗政权的脆弱。

委内瑞拉正遭受严重的政治、经济、人道危机。作为全球原油储量最丰富的国家之一，委内瑞拉现在却出现了恶性通货膨胀。最近几个月来，数十万委内瑞拉民众向邻国逃亡。外界指责马杜罗正在打造一个独裁国家。后者刚刚在今年5月赢得大选，得以继续担任总统，不过这次大选结果却并没有获得欧盟等方面的承认。

文山/李鱼/(路透社、德新社)

  • Menschen in Caracas, Venezuela, durchsuchen Müllsäcke nach Lebensmitteln (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    在垃圾箱中寻找食物

    在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

  • Eine Frau in Caracas vor einem fast leeren Kühlschrank (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    空荡荡的冰箱和食品柜

    委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

  • Eine Wand in Caracas mit Graffitis, unter anderem mit den Schriftzügen Hunger und Dictadura (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    到处是饥荒

    有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

  • Mneschen drängen sich vor einer Lebensmittelausgabe in Caracas (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    援助组织难以招架

    虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

  • Männer in Caracas stehen Schlange vor einer Lebensmittelausgabe (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    为获取一点点粮油排长队

    哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

  • Hunger in Venezuela (picture-alliance/NurPhoto/A. Fuente)

    贫困交加的委内瑞拉人

    对新一轮难民危机的担忧

    去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。


DW.COM

特朗普曾提议军事打击委内瑞拉

据报道，去年，委内瑞拉局势加剧之时，美国总统特朗普曾向亲信顾问提出过实施军事入侵的建议。而且，他不止是与顾问们讨论过这一可能性。 (05.07.2018)  

10万买半个鸡蛋--委内瑞拉陷入严重危机

停水、停电；自动取款机只能插卡，不能吐钱，10万当地货币只购买半个鸡蛋。委内瑞拉这个地区首府，将该国的严重经济与政治危机表现得淋漓尽致。 (04.08.2018)  

得票68% 马杜罗连任委内瑞拉总统

身陷经济危机的委国昨日举办总统大选，在反对派阵营分裂的情况下，现任总统马杜罗毫无悬念的连任。但国内及国际队这场选举都有所质疑。 (21.05.2018)  

贫困交加的委内瑞拉人

委内瑞拉持续不断的政治和经济危机导致该国居民生活在水深火热之中。人们为购买较便宜的食品需要排队数小时，甚至在垃圾中寻找能够充饥的食物。 (29.11.2017)  

相关音频视频

委内瑞拉官方电视台直播画面  

相关内容

Hand hält braunes Hühnerei

10万买半个鸡蛋--委内瑞拉陷入严重危机 04.08.2018

停水、停电；自动取款机只能插卡，不能吐钱，10万当地货币只购买半个鸡蛋。委内瑞拉这个地区首府，将该国的严重经济与政治危机表现得淋漓尽致。

US-Präsident Donald Trump

特朗普曾提议军事打击委内瑞拉 05.07.2018

据报道，去年，委内瑞拉局势加剧之时，美国总统特朗普曾向亲信顾问提出过实施军事入侵的建议。而且，他不止是与顾问们讨论过这一可能性。

Venezuela Wahlen - Nicolas Maduro

得票68% 马杜罗连任委内瑞拉总统 21.05.2018

身陷经济危机的委国昨日举办总统大选，在反对派阵营分裂的情况下，现任总统马杜罗毫无悬念的连任。但国内及国际队这场选举都有所质疑。

媒体看中国

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

德语媒体：来自中国的诱惑

不久前还在与中国眉来眼去的欧洲，如今为什么又要联合美国共同对抗中国？谷歌到底是受到了怎样的诱惑，以至于不惜放弃价值观，削尖脑袋想要重返中国市场？面对中国发展模式的诱惑，西方民主制度是否真的日薄西山？周末的德语报刊评论版，探讨了这些话题。 