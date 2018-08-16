《无主之作》代表德国角逐奥斯卡最佳外语片奖

（德国之声中文网）据德国电影业对外代表机构German Films周四（8月30日）在慕尼黑宣布，一独立评选委员会从11部候选片中选出了多纳斯马克（Florian Henckel von Donnersmarck）执导的剧情片《无主之作》（Werk ohne Autor）角逐奥斯卡奖。德国知名演员托姆·席林（Tom Schilling）和赛巴斯蒂安·科赫（Sebastian Koch）饰演该片主要角色。

评委会这样解释作出这一选择的理由："《无主之作》通过宏大的叙事画面，勾勒了战后德国一个艺术家催人泪下的命运；那个时代，要找到属于自己的艺术语言，难上加难"；"在一个出色演出团队的鼎力襄助下，该片展示了伟大的诗意情节，同时，涉及了一个于当今也有现实意义的根本问题：找到自己的立场" 。

"很幸运"

外国同业组织每年可向奥斯卡学院--美国电影艺术与科学学院举荐"最佳非英语片奖"候选作品。学院于12月从候选作品中选出9个进入入围名单。涉及下届奥斯卡，2019年1月22日，将宣布5部候选片名字；2月24日，在好莱坞杜比剧院举行颁奖仪式。

多纳斯马克本人表示，他深感幸运，专业评委会选定《无主之作》"在奥莱坞的奥运会上代表我国"。

《无主之作》讲述了战后德国一名艺术专业大学生的命运，他和一名女同学之间的爱情关系遭到女生父亲的反对。该片情节或多或少以德国艺术家盖哈德·里希特（Gerhard Richter）的生平为蓝本。

导演这样谈到该片："我的演员们、制片人和我自己在制作〈无主之作〉时自问：我们自己希望在银幕上看到什么样的电影？末了，出现了一个爱情故事、一出家庭剧、一部二十世纪的德国传记、一次对现代艺术的漫游"。

德国迄今拿过3次奥斯卡奖

下周，《无主之作》将在威尼斯电影节上首次亮相，竞逐金狮奖。2007年，冯·多纳斯马克的东德情节剧作品《别人的生活》获最佳外语片奥斯卡奖。

今年，争夺这一奖项出线的德国电影还有，阿特夫（Emily Atef ）导演的关于罗密·施奈德（Romy Schneider）个人生活的情节剧《在基伯龙的3天》（3 Tage in Quiberon）和以及荷比西（Michael "Bully" Herbigs）的首部正剧《气球》（Ballon）。

迄今，德国为这一奖项推出的候选影片中有3部摘取了最佳外语片桂冠：施伦多夫（Volker Schlöndorff）的《锡皮鼓》（Blechtrommel ，1979）、林克（Caroline Link）的《何处是我家》（Nirgendwo in Afrika ，2003），然后就是冯·多纳斯马克的《别人的生活》（2007）。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）