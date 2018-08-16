《无主之作》代表德国角逐奥斯卡最佳外语片奖

（德国之声中文网）据德国电影业对外代表机构German Films周四（8月30日）在慕尼黑宣布，一独立评选委员会从11部候选片中选出了多纳斯马克（Florian Henckel von Donnersmarck）执导的剧情片《无主之作》（Werk ohne Autor）角逐奥斯卡奖。德国知名演员托姆·席林（Tom Schilling）和赛巴斯蒂安·科赫（Sebastian Koch）饰演该片主要角色。
评委会这样解释作出这一选择的理由："《无主之作》通过宏大的叙事画面，勾勒了战后德国一个艺术家催人泪下的命运；那个时代，要找到属于自己的艺术语言，难上加难"；"在一个出色演出团队的鼎力襄助下，该片展示了伟大的诗意情节，同时，涉及了一个于当今也有现实意义的根本问题：找到自己的立场" 。
冯·多纳斯马克已经获得过一次奥斯卡最佳外语片奖
"很幸运"
外国同业组织每年可向奥斯卡学院--美国电影艺术与科学学院举荐"最佳非英语片奖"候选作品。学院于12月从候选作品中选出9个进入入围名单。涉及下届奥斯卡，2019年1月22日，将宣布5部候选片名字；2月24日，在好莱坞杜比剧院举行颁奖仪式。
多纳斯马克本人表示，他深感幸运，专业评委会选定《无主之作》"在奥莱坞的奥运会上代表我国"。
《无主之作》讲述了战后德国一名艺术专业大学生的命运，他和一名女同学之间的爱情关系遭到女生父亲的反对。该片情节或多或少以德国艺术家盖哈德·里希特（Gerhard Richter）的生平为蓝本。
导演这样谈到该片："我的演员们、制片人和我自己在制作〈无主之作〉时自问：我们自己希望在银幕上看到什么样的电影？末了，出现了一个爱情故事、一出家庭剧、一部二十世纪的德国传记、一次对现代艺术的漫游"。
《无主之作》中主人公的创作场景
德国迄今拿过3次奥斯卡奖
下周，《无主之作》将在威尼斯电影节上首次亮相，竞逐金狮奖。2007年，冯·多纳斯马克的东德情节剧作品《别人的生活》获最佳外语片奥斯卡奖。
今年，争夺这一奖项出线的德国电影还有，阿特夫（Emily Atef ）导演的关于罗密·施奈德（Romy Schneider）个人生活的情节剧《在基伯龙的3天》（3 Tage in Quiberon）和以及荷比西（Michael "Bully" Herbigs）的首部正剧《气球》（Ballon）。
迄今，德国为这一奖项推出的候选影片中有3部摘取了最佳外语片桂冠：施伦多夫（Volker Schlöndorff）的《锡皮鼓》（Blechtrommel ，1979）、林克（Caroline Link）的《何处是我家》（Nirgendwo in Afrika ，2003），然后就是冯·多纳斯马克的《别人的生活》（2007）。
凝炼/叶宣（德新社、法新社）
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知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《低俗小说》 (1994年)
昆汀的《低俗小说》获得7项奥斯卡提名，但最后只拿到奥斯卡最佳原创剧本奖一个奖项。影片叙事方式独特，看似独立的小故事打乱了时间线 ，充斥着暴力和黑色幽默，而其中的经典对白和狐步舞更是令人难忘。
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《钢琴家》 (2002年)
这部电影取材波兰犹太作曲家、钢琴家斯皮尔曼（Wladyslaw Szpilman）的回忆录，讲述了这位钢琴家在纳粹德国侵占波兰华沙期间的遭遇。这部电影获奖无数，也夺得三项奥斯卡大奖（最佳男主，最佳导演，最佳改编剧本），但是最后与最佳影片奖失之交臂（当年获奖的是歌舞剧《芝加哥》）。
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《洛城机密》 (1997年)
这部电影改编于同名小说，由柯蒂斯·汉森执导，凯文·史派西、罗素·克劳等人联袂出演。影片背景设在50年代的洛杉矶。影评人表示，复杂的情节成功地表现了二战后犯罪猖獗、警界腐败的洛城。 这部电影获得了奥斯卡最佳女配和最佳改编剧本奖，但未能将最佳影片奖（被提名）收入囊中。
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《为所应为》(1989年)
由史派克·李编剧、执导、出演的这部悲喜剧电影，通过讲述发生在意大利餐馆中的琐事，反映了美国的种族冲突，助燃了美国社会针对种族歧视的讨论。不过，该片未能获得任何奥斯卡奖项。
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《华尔街》 (1987年)
这部由奥立弗·斯通执导的影片，让迈克尔·道格拉斯获封奥斯卡最佳男主角，也让查理·辛成为好莱坞当红明星。影片描写了金融圈人士的贪婪和不择手段，是对美国金融资本主义物质至上的反思与批判。不过，该片未能获得奥斯卡最佳影片奖。
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《出租车司机》 (1976年)
这部由马丁·斯科塞斯执导、罗伯特·德尼罗和朱迪·福斯特主演的电影，被看作美国70年代最重要的一部电影。演员们的精湛演技和电影的写实主义风格备受影评人推崇，被认为是斯科塞斯最经典的作品之一。不过，该片没有获得任何奥斯卡奖项。
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《逍遥骑士》 (1969年)
该片由丹尼斯·霍珀执导，彼得·方达和杰克·尼克尔森担任主演，饰演骑摩托穿越美国南部的车手。影片中对话不多，主要表达了一种摩托车手的生活态度以及一望无际高速公路上的自由感。这部影响深远的电影获得了两项奥斯卡金像奖提名，但没有得奖。
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《惊魂记》 (1960年)
很多人都对玛莉莲（图左）在浴室中被杀的这一幕记忆犹新。大导演希区柯克的这部电影被评为美国最佳惊悚片和最重要的一百部美国片之一。惊悚、悬疑的剧情让观影者体验到前所未有的恐怖气氛。不过，这部被影迷封为“现代恐怖片之母”的影片没有获封奥斯卡最佳影片。
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《正午》 (1952年)
四名恶人出狱后放话某日正午12点回小镇寻仇，警长一人单刀赴会——这部黑白西部片被看作是美国电影史上最重要的电影之一，获得了6项奥斯卡提名、4项奥斯卡大奖（此前西部片很少得到奥斯卡提名或奖项），不过该片与最佳影片奖失之交臂。
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《公民凯恩〉 (1941年)
这部影片上映时并没有得到观众们的好评，如今该片成为电影史上的一座里程碑。影片讲述了美国报业大王凯恩（Charles Foster Kane）的一生，由奥森·威尔士执导。该片获得了1942年奥斯卡的9项提名，但最后只获得了最佳原创剧本一个奖项。
作者: Milena Grundmann