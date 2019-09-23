旅行社破产 顾客白交钱

（德国之声中文网）库克集团德国子公司通告说"鉴于破产法的规定，旅游项目均不能实施"。至于从11月1日起情况会怎么样，通告未予说明，只表示，会经与破产保险公司磋商，评估未来行为。

一次旅游两次付钱

企业方面称，目前约有7万来自德国的全包游度假者还在路上，本周初尚有14万人。公司一名发言人解释说，这些游客的度假及返程开销将由苏黎世保险公司赔付，可按计划实施，当事人无需担心。不过，德国旅游协会（DRV）通知说，有一些酒店不让托马斯·库克的客人离开，强迫他们再付一次钱。

这家英国旅游康采恩破产4天后，其德国子公司已开始寻求未来解决方案。被认为经验丰富的破产法专家赫尔曼（Ottmar Hermann）意欲稳定德国子公司的状况。他表示，"我们将共同采取一切手段，继续经营托马斯·库克在德国的3家公司，并找到未来解决方案"。他强调指出，借助破产基金，近2000名职员至2019年11月底的薪水已有保障。

瑞安航空无意收购

受英国母公司破产拖累的德国神鹰（Condor）航空公司聘来企业整顿专家福勒特尔（Lucas Flöther）。他强调指出，必须替企业找到投资人。总部位于爱尔兰的欧洲最大廉价航空公司--瑞安航空（Ryanair）总裁奥莱利（Michael O'Leary）表示无意并购神鹰。他强调，瑞安对收购更多航空公司不感兴趣。他称，他相信汉莎航空会接手。

迄今，神鹰航空尚能继续执飞。在英国母公司破产后，该公司从德国政府那里获得3.8亿欧元过渡贷款。托马斯·库克德国分公司也已向联邦政府申请了约为3.75亿欧元的过渡贷款。

与神鹰的情况不同，对托马斯·库克公司的申请，德国政府迄今尚未作出决定。托马斯·库克的各家德国子公司均称，将力图整顿业务，并避免使自己成为破产程序中可能被清理、抵债的资产。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）