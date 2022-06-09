旅行划重点！德国十大城市

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柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。
首都柏林是德国最大的城市，这一点毫无争议。柏林生活着大约380万人，很多不同风格与元素在这个城市碰撞：别致、邋遢、时髦、国际化。这里有很多旅游热点，例如勃兰登堡门、德国国会大厦等等。图中368米的电视塔也是柏林的一大地标。
拥有近190万人口的汉堡是德国第二大城市。汉堡位于易北河畔，有着海港风情和优雅的建筑。虽然地处德国北方、天气较为阴冷，但这个城市仍然值得一游。这里有很多建筑物值得参观，例如位于汉堡港的仓库城以及易北爱乐音乐厅。
巴伐利亚首府慕尼黑是德国的第三大城市，拥有超过150万居民。巴伐利亚传统气质塑造了这座城市。在慕尼黑街上经常能遇到穿着传统服装的人，特别是在慕尼黑啤酒节期间。在访问这座南部城市时，丰盛的美食和美味的啤酒当然是必不可少的。
大约110万人生活在莱茵河畔的科隆。慕尼黑有啤酒节，科隆等莱茵河两岸的城市则有狂欢节。每年狂欢节期间，人们装扮起来，在街头大声唱歌、跳舞、喝酒、狂欢。总的来说，科隆人思想开放而且开朗活泼。他们不仅为自己的狂欢节传统感到骄傲，也为自己的地标科隆大教堂而自豪。
法兰克福是德国的商业、银行业中心，这里生活着超过76万人。这座位于美因河畔的城市摩天大楼众多——这在德国城市里很少见，同时这里也有充满中世纪风格的老城 。最好是像图中一样，品尝着当地特色的苹果酒，欣赏河畔美景。
超过65万人生活在北威州首府杜塞尔多夫——这是德国第六大城市。这个莱茵河畔城市以时尚和艺术而闻名。在购物街“国王大道”上，奢侈品商店鳞次栉比。可以沿着河畔步行走到图中的媒体港，这里有著名建筑师设计的特色建筑。
拥有近62.4万名居民的莱比锡，对于年轻人和创业者特别有吸引力。这里房租相对便宜，而且非常宜居。历史悠久的莱比锡大学位于紧凑的市中心，周围有许多购物设施、餐馆和公园。
斯图加特拥有大约61万人口，是施瓦本人的家园，而施瓦本人以勤劳和节俭著称。该地区以美食美酒著称，此外斯图加特也有大量艺术和文化设施。图中是市中心的王宫广场，非常漂亮。对于汽车爱好者而言，斯图加特的保时捷博物馆和梅赛德斯-奔驰博物馆也是完美选择。
德国第九大城市是多特蒙德，有近61万居民，是鲁尔区的最大城市。德国西部的鲁尔区曾经是煤炭和钢铁工业所在地，多特蒙德有许多工业遗迹，都是这个时代的痕迹。该市的一个地标是多特蒙德U塔（图），这是该市的一个艺术创意中心。
德国第十大城市埃森也位于鲁尔区，大约59.3万人生活在埃森。在二战期间，埃森市中心约90%的地方被毁。因此，这个城市如今很难看到美丽的老建筑。不过，埃森有一个世界文化遗产——关税同盟煤矿工业建筑群（图）。这个曾经的煤矿如今是展览、活动、泳池和乐活空间所在地。
周三，德国警方在七个联邦州发起了针对激进派气候保护组织“最后一代”的搜查行动，行动中并没有人被捕，但警方冻结了一部分涉案资金和账户。
德国汉堡市周日发生火灾，大火形成的浓烟存在有害气体。当地居民被告知关闭门窗。起火的原因尚不清楚。火灾烟雾被列为“极端危险”级别。
希特勒政府委托艺术家们制作了数千件艺术品，用来宣传纳粹政权的力量。其中包括两座“跨步马”青铜雕像，而它们现在将在柏林的博物馆展出，引发了舆论争议。
很多德国城市的市政府都有一本金色留言簿，供到访的贵宾签名留言。其中一些也有俄罗斯总统普京的签名，在乌克兰战争爆发之后，如何处理这些历史印迹，成为一道难题。
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