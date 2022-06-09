旅行划重点！德国十大城市

多特蒙德

德国第九大城市是多特蒙德，有近61万居民，是鲁尔区的最大城市。德国西部的鲁尔区曾经是煤炭和钢铁工业所在地，多特蒙德有许多工业遗迹，都是这个时代的痕迹。该市的一个地标是多特蒙德U塔（图），这是该市的一个艺术创意中心。