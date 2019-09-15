旅游破坏环境 还能去远方吗？

（德国之声中文网）当我的航班飞过冰岛上方，我从1万英里高空俯瞰冰岛的秀丽景色，看着流纹岩的皱褶和冰川顶上逐渐消融的白雪时，我的心头升起了一个疑问：身为一名旅游作家，我所从事的工作是否还符合道德标准？

我当时正在筹备更新一本旅游简介，并且为一份报纸评价几间酒店。对当地经济而言，这无疑是天大的好消息，从事这个职业当然也充满乐趣。但旅游业对地球造成剧烈冲击的研究报告令人无法忽视-而对环境构成最大影响的分别是航空、汽车、铁路和海路运输，其余的主要为酒店业。

其中，飞行占了整体比例的很大一部份。虽然航空业是一个规模相对小的行业，但其环境影响却不成比例的高，依不同报告统计，约占全球总排放量的3%至7%。而该行业并没有放慢增长步伐的计划。事实上，行政监管部门赋予航空业相当大的自由空间，该行业享有特殊地位，并未被纳入《京都议定书》及《巴黎协定》两份气候变迁协定中；鉴于全球乘客数量预计将于2035年攀升至72亿人次，几乎是2016年的两倍（38亿人次），航空业将会继续高速增长。

虽然波音等飞机制造商正致力开发有机燃料，但目前在该产业内并没有合适的解决方案。

过度旅游的危险

与此同时，从大堡礁、加拉帕戈斯群岛到冰川等主要旅游景点，各地的自然景观正在人类眼前逐渐消失，目前有100万动植物的生存正直接受到气候变迁的威胁，威尼斯、阿姆斯特丹、巴塞罗纳、雷克雅未克等城市因为"过度旅游"不堪重负。

人满为患的水城威尼斯

我在雷克雅未克听到当地人抱怨，许多生意无法继续经营，被迫改为一般纪念品店、酒店和跨国连锁餐厅让路。冰岛的自然环境也因为过渡旅游受到破坏。

究竟该如何解决因旅游而产生的各种问题？人们立即能想到的解决方案是减少个人的碳排放量。包括笔者在内的许多人其实已尝试在生活中节能减碳多年，例如我无论是私人出行或出差时都尽量搭乘火车（中和搭乘飞机的碳排放量）。但这似乎并不足够。

身为旅游作家，我的工作一方面帮助促进当地经济增长，却也促使环境进一步遭受破坏，这加剧了我的认知失调，令我心存愧疚。笔者的第一反应是赶紧给文章"洗绿"，多撰写关于搭乘火车而非飞机的文章，介绍生态旅店以及"环保觉醒"的景点。但尽管旅游业在该领域中尽力释出各种善意，生态旅游或"慢游"等概念听上去就自相矛盾。

熟悉的地方没有风景？

结论是，旅游业迫切需要受到监管，但我们也必须作好准备以尽个人义务-让我们姑且称之为"道德旅行"（ethical travel），以将其与生态旅行作区分。这里所提出的精神，与提倡减少吃肉的"少肉主义"运动雷同。人们起初会提出质疑，尤其是质问是否真的需要旅游；但愿结论是不需要，至少在部分情况下并无旅游的必要，而只有在这个前提之下，人们才会开始反思出游的方式。

本是珍稀动物天堂的加拉帕戈斯群岛也迎来大批游客

当然，从某种意义上而言，部分旅游选择正被人类自己剥夺。如今有越来越多的旅行因为积雪或结冰量不足，又或者是天气太热、太潮湿（例如今年欧洲的夏天）而被取消或延后。讽刺的是，这样的情况却又催生了"最后机会旅游"（last-chance travel）。讽刺之处在于，游客涌入生态环境岌岌可危的景点后，又加速了这些景点的落败。正因如此，联合国教科文组织正式将旅游列为加拉帕戈斯群岛（Galapagos archipelago）的最大威胁之一。

在笔者看来，人们明显需要减少旅行的次数。这当然也意味着经济会因此受到冲击，许多工作岗位（包括我的职业）将会流失。基于上述原因以及继续旅游的渴望，我希望事态会恶化至众人都不能再旅游的地步。在人类造成地球环境失控之前，希望我们至少能找到妥协方案，例如发展有机燃料或其它技术创新。

如若不行，那只能乐观地认为，在当前政治两极化的时代，在家乡旅游有助于让我们更亲近自己的土地并凝聚社区，或许并非坏事。或许这甚至能对抗全球化的乌托邦承诺中脱序的黑暗面。也或许，暂时停止旅游能赋予我们新鲜感，使人们能再次珍视旅游的真实体验。

结论是，我认为宁可积极地做出取舍牺牲，而不是在未来受到强迫制约。毕竟，人类和经济都能从低谷回升，但一个千疮百孔的星球却难以复原。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 度假者的航空旅程-气候的噩梦 据联邦环境保护局公布的数据，从德国到马尔代夫的一次往返航程（单程8000公里），平均每名乘客对气候的影响相当于5吨以上的二氧化碳，或相当于一辆中型汽车行驶25000公里的二氧化碳排放量。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞机身后的白烟污染空气 飞机在高空飞行不仅会排放二氧化碳，而且还会带来其它的温室效应。飞机身后留下的白烟在冷、热空气的作用下会形成雾状的硫酸。氮氧化物的排放在阳光下会形成温室气体臭氧。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 乘坐飞机污染严重 我们的日常生活都会加剧气候变暖。供暖、供电、吃饭穿衣 - 所有这些都会导致二氧化碳的排放。为了将全球变暖限制在1.5摄氏度，德国人平均每人每年的二氧化碳排放应该控制在1吨左右。然而，五分之一的德国人都乘飞机度假旅游。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 污染空气影响健康 航空运输不仅影响全球气候，也影响地区环境。持续的飞机噪音会增加人类心血管疾病和心脏病发作的风险。生活在机场附近的儿童容易精力不集中，影响学习。当地的空气质量也会受到飞机排放的氮氧化物等有害物质的影响。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞机燃料免税 与其它交通工具相比，空中交通得到国家巨大的财政支持。例如，欧盟迄今对飞机燃油免税。德国甚至对所有跨境航班免征增值税。据联邦环境局最近公布的消息，仅在2012年，德国就因此放弃了超过47亿欧元的税收。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 享受国家补贴 空中交通的地面设施也获得国家补贴。许多纳税人的钱作为间接补贴用于机场的新建和扩建。瑞安（Ryanair ）等廉价航空公司常就因节省成本、员工工作条件恶劣而受到指责。

7大原因-让你考虑是否放弃飞行 飞行等于温室气体排放 世界上只有大约20％的人乘坐过飞机。根据气候保护运动“脚踏大地”公布的消息，高收入、高学历的“空中飞人”少数族群通过乘飞机度假旅游造成的有害气体排放占全部温室气体排放量的70％。



作者：Paul Sullivan