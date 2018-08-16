（德国之声中文网）一年中，又到了这一季节了。世上很多地方，出游者尤其众多，纷纷前往泰国、地中海或坐游轮出行。

根据全德汽车俱乐部旅游监测部提供的数据，三分之一的德国人平均每年作两次至少5天的旅游；六分之一的人甚至旅游更多。德国人旅游日益频繁，越走越远。而他们并非唯一的人群。

越来越多的、价钱越来越便宜的航班以及越来越多的人能享受假期，导致旅游业急剧增长，印度或中国便是这种情况。1995年，全球出境游人数为5.31亿，去年，数量增至13亿。

预测：旅游业化

外来游客喜欢去那些旅游胜地，在声名显赫的背景前用自拍留下永恒的纪念。但是，对本埠居民而言，早已是烦心之事，比如在威尼斯，每小时都有游轮到港，吐出数千观光客蜂拥上岸。

马略卡人也早已厌倦了人满为患的海滩、缺水、以及来自境外的烂醉客人们。2017年秋，岛上居民组织起抗议大规模旅游的迄今最大示威。

过去几年里，尤其是城市游大增。人类地理学家弗赖塔格（Freytag）解释说，"其结果是，某些城区，一房难求，租金高企"，使用结构也相应改变，商业极力迎合游人的需求。他指出，"这种俗称的旅游业化产生了类似于缙绅化的效果，较穷的住民被排挤，相关住区日益同一化"。

典型的巴伐利亚风格？

还在上世纪50年代末，作家恩岑斯贝格尔（Hans Magnus Enzensberger）就曾写道："游人摧毁他找到的东西"。但凡观光客过多，文化就会堕落为纯粹的背景，这一现象， 弗莱塔格也予以了证实，只是有所限制。他说，"某种程度上，原初态当然会失去，不过，它也总与观者的眼光有关。一个德国人会认为，游人如织的新天鹅堡宫不过是人为导演出来的景点；众多远道而来的观光客们却激赏此地，认定她是典型的德国风格，或巴伐利亚风格，因此，尤有原初味"。

以环境为代价

不仅如此，环境也深受其害。旅游研究者施穆德（Jürgen Schmude）旅游业要为5%的全球空气污染负责，并由此推进了气候转变。他指出，尤其是越来越频繁乘坐飞机来回，导致二氧化碳气体排放增加。

新天鹅堡是德国最知名的旅游景点之一

这位慕尼黑路德维希-马克西米利安大学教授指出，在旅游地，游客们自然也同样会导致生态破坏，比如，垃圾、过度用水、滑雪，或不讲环境保护的潜水，游轮旅游也绝不是一种有利于环境的观光方式。

"软性"旅游之梦

尚待解决的问题就是：怎样才能应对大规模旅游带来的后果？施穆德表示，没有最佳解决之道，但政界和旅游组织者应该知道，某地的承受界限在哪里，这样，就可以尝试着，加强淡季，或限制住宿数量。

而如果行动手段现在便已有限，则未来会是什么样子？2030年，全球游客数量会比现在再增加一倍。施穆德教授指出，这将是一个大问题，对此，迄今没人有答案。他表示，尽管还会开发出新的旅游点，但它们难以应对游客的增长数量。

虽然有这些警报式预测，人类地理学家弗莱塔格仍反对只负面看待旅游业。他指出，原因在于，旅游业将继续是特定地区的发展和文化交流的重要一环。

他表示，另外，每个旅游者都可以自觉地、主动地在个人条件下以更有利于环境的方式旅游，即"软性旅游"或"生态旅游"。怎么样，出游哈尔茨山（Harz），而且，是在淡季？