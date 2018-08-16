 旅游的阴暗面 | 经济纵横 | DW | 26.08.2018

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经济纵横

旅游的阴暗面

年复一年，旅游业刷新自己的纪录。如今，全球旅游人数年均不下13亿。然而，在许多地方，住民和环境在旅游潮的重压下呻吟。

Massentourismus Gran Canaria - Playa de las Canteras (picture-alliance/Bibliographisches Institut/H. Wilhelmy)

（德国之声中文网）一年中，又到了这一季节了。世上很多地方，出游者尤其众多，纷纷前往泰国、地中海或坐游轮出行。

根据全德汽车俱乐部旅游监测部提供的数据，三分之一的德国人平均每年作两次至少5天的旅游；六分之一的人甚至旅游更多。德国人旅游日益频繁，越走越远。而他们并非唯一的人群。

越来越多的、价钱越来越便宜的航班以及越来越多的人能享受假期，导致旅游业急剧增长，印度或中国便是这种情况。1995年，全球出境游人数为5.31亿，去年，数量增至13亿。

预测：旅游业化

外来游客喜欢去那些旅游胜地，在声名显赫的背景前用自拍留下永恒的纪念。但是，对本埠居民而言，早已是烦心之事，比如在威尼斯，每小时都有游轮到港，吐出数千观光客蜂拥上岸。

马略卡人也早已厌倦了人满为患的海滩、缺水、以及来自境外的烂醉客人们。2017年秋，岛上居民组织起抗议大规模旅游的迄今最大示威。

Italien Luxus-Kreuzfahrtschiff Queen Victoria (picture-alliance/dpa/Ansa/A. Merola)

豪华游轮“维多利亚女王号”正驶往威尼斯港口

过去几年里，尤其是城市游大增。人类地理学家弗赖塔格（Freytag）解释说，"其结果是，某些城区，一房难求，租金高企"，使用结构也相应改变，商业极力迎合游人的需求。他指出，"这种俗称的旅游业化产生了类似于缙绅化的效果，较穷的住民被排挤，相关住区日益同一化"。

典型的巴伐利亚风格？

还在上世纪50年代末，作家恩岑斯贝格尔（Hans Magnus Enzensberger）就曾写道："游人摧毁他找到的东西"。但凡观光客过多，文化就会堕落为纯粹的背景，这一现象， 弗莱塔格也予以了证实，只是有所限制。他说，"某种程度上，原初态当然会失去，不过，它也总与观者的眼光有关。一个德国人会认为，游人如织的新天鹅堡宫不过是人为导演出来的景点；众多远道而来的观光客们却激赏此地，认定她是典型的德国风格，或巴伐利亚风格，因此，尤有原初味"。

以环境为代价

不仅如此，环境也深受其害。旅游研究者施穆德（Jürgen Schmude）旅游业要为5%的全球空气污染负责，并由此推进了气候转变。他指出，尤其是越来越频繁乘坐飞机来回，导致二氧化碳气体排放增加。

Touristen am Schloss Neuschwanstein im Sommer (picture-alliance/C. Wallberg)

新天鹅堡是德国最知名的旅游景点之一

这位慕尼黑路德维希-马克西米利安大学教授指出，在旅游地，游客们自然也同样会导致生态破坏，比如，垃圾、过度用水、滑雪，或不讲环境保护的潜水，游轮旅游也绝不是一种有利于环境的观光方式。

"软性"旅游之梦

尚待解决的问题就是：怎样才能应对大规模旅游带来的后果？施穆德表示，没有最佳解决之道，但政界和旅游组织者应该知道，某地的承受界限在哪里，这样，就可以尝试着，加强淡季，或限制住宿数量。

而如果行动手段现在便已有限，则未来会是什么样子？2030年，全球游客数量会比现在再增加一倍。施穆德教授指出，这将是一个大问题，对此，迄今没人有答案。他表示，尽管还会开发出新的旅游点，但它们难以应对游客的增长数量。

Wandern in Ahrtal (DW/Chase Winter)

不迈出国门，也能找到风景宜人的度假地

虽然有这些警报式预测，人类地理学家弗莱塔格仍反对只负面看待旅游业。他指出，原因在于，旅游业将继续是特定地区的发展和文化交流的重要一环。

他表示，另外，每个旅游者都可以自觉地、主动地在个人条件下以更有利于环境的方式旅游，即"软性旅游"或"生态旅游"。怎么样，出游哈尔茨山（Harz），而且，是在淡季？

  • Moselschleife bei Bremm (picture-alliance/dpa/U.Baumgarten)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    10.摩泽尔河谷

    摩泽尔河谷是德国历史最悠久的葡萄酒种植地，也是受人欢迎的休闲度假胜地。

  • TÜV Rheinland Hellabrunn Tierpark (TÜV Rheinland/Thomas Ernsting)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    9. 慕尼黑动物园

    新上榜的第九位是慕尼黑海拉布伦动物园（Hellabrunn）。

  • Deutschland Phantasialand in Brühl (Phantasialand)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    8. Phantasialand游乐园

    这也是新进榜单的：位于布吕尔（Brühl）的幻想乐园游乐场（Phantasialand），距离科隆约20公里。

  • Heidelberg Schloss (DW/E. Schumacher)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    7. 海德堡

    尽管下滑到第7位，海德堡的老城，还有皇宫仍是欧洲最著名的景观之一。

  • Die Dresdner Altstadt mit dem barocken Zwinger (picture-alliance/dpa/J. Loesel)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    6. 德累斯顿

    德累斯顿历史悠久的市中心吸引着许多游客前往参观。老城区的圣母教堂（Frauenkirche）还有茨温格宫（Zwinger）成为德国排名第六的受欢迎景点。

  • Rothenburg ob der Tauber Weihnachtsmarkt (picture-alliance/Helga Lade Fotoagentur/K. Baier)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    5. 罗腾堡

    小镇名声大：陶伯河畔罗腾堡受到各国游客欢迎，排名第五。

  • Deutschland Insel Mainau Bodensee Flash-Galerie (Mainau GmbH)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    4. 博登湖

    博登湖，还有湖中的美因瑙岛（Mainau）和赖兴瑙岛（Reichenau）风景秀美，深受游客青睐。

  • Schloss Neuschwanstein im Winter (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    3. 新天鹅堡

    新天鹅堡始终在排名前十，不过这次没有排在首位。

  • DW Shift Achterbahnfahrt mit VR-Brille 2 (DW)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    2. 欧洲游乐场（Europapark Rust）

    位于巴符州卢斯特（Rust）的欧洲公园是德语地区规模最大的游乐场，冬天也对外开放。

  • Deutschland Miniaturwunderland in Hamburg (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    外国人眼中的德国十大热门景点

    1. 汉堡微缩景观世界

    汉堡微缩景观世界（Miniatur Wunderland）蝉联榜首桂冠。它位于汉堡的世界遗产仓库城（Speicherstadt）。


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根据德国旅游协会的数字，今年游客在德国过夜住宿的人次首次突破4.5亿。其中中国游客作出的贡献不可低估。 (25.11.2017)  

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德国冬季旅行好去处

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外国人眼中的德国十大热门景点

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