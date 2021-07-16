 旅游博主被批亵渎英雄烈士 墓碑旁摆拍将受查处 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2021

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时政风云

旅游博主被批亵渎英雄烈士 墓碑旁摆拍将受查处

一名旅游博主将自己在中印边境戍边英雄墓碑旁摆拍的照片发到社群媒体平台上，遭微博用户截图分享后，引起警方和检方关注。目前该旅游博主帐号已经被社媒平台永久封锁，当地公安局也已经针对该事件立案，将展开进一步调查。

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（德国之声中文网）最近中文社交网络上许多旅游博主纷纷将视线投向了新疆的旅游资源，在网上搜索"新疆"关键字就能找到不少近期拍摄的新疆旅游视频。但有的博主似乎没有意识到，某些“名盛”不同于一般的旅游景点，不正确的打卡方式会带来大麻烦。

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微博“@台湾那点事”昨天发布了一名旅游博主在社群媒体平台”头条号”上公开的照片截图，图中一名男子站在中印边境的卫国戍边英雄墓碑旁摆出各种姿势，与英雄烈士的墓碑一同入镜。
“@台湾那点事”加注的文字称，“卫国戍边英雄墓碑不是你应该摆pose拍照的地方，请对烈士予以应有的尊重。” 这则帖子和相关话题在昨天上了微博热搜。

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根据环球网的报导，这些照片的拍摄地点位于康西瓦烈士陵园。当地于1965年为83名烈士修建了英雄纪念碑。至目前为止，有百余名牺牲的边防军人皆安葬于康西瓦，其中包括去年6月在中印边界冲突中丧生的4名军人。

事件曝光后，拥有”头条号”管理权的”今日头条”于18日下午发布公告，对涉事旅游博主账号予以永久封禁处理。

新疆维吾尔自治区人民检察院当天下午在官方微博”@新疆检察”回应，“新疆检察机关已对接文旅部门，建议将涉事者列入旅游黑名单。当地检察机关已联合军事检察机关赶赴在康西瓦烈士陵园，督促加强管理，防止再次发生亵渎英烈的行为。”

公安部治安管理局官方微博”@中国警方在线”则于19日回应称，该旅游博主的行为“涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，皮山公安局已立案。同时，涉事者目前所处地阿里公安机关也参与配合，督促其尽快到皮山县公安局接受调查。”

对于此事件，网民大多持批评的态度，有人表示，”什么人！正常人能干出这事儿么！踩过你家祖坟么，何况是烈士纪念碑！”、”至少要抓两个人吧，一个主犯，一个拍照的从犯”。但也有自称认识博主的人出面缓和气氛，”我有这个博主的朋友圈。他去过很多国家和地区，每次去一个地方都要拍到此一游照，可能这次没有注意场合，的确不妥，但我相信这是无心之失，他没有不尊敬烈士的意思。”

（环球网、头条新闻、@新疆检察、@中国警方在线）

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