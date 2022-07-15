 旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭現抗中遊行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭現抗中遊行

法國北部一名32歲、在中國餐廳工作的西藏員工，日前疑遭中國雇主砍殺致死，引發當地藏族社團抗中情緒。據法國媒體報導，當地藏族團體於上週日舉行和平抗議，上千人相應，不少藏人呼籲司法能彰顯正義、還原真相。

Schweiz Petition Tibeter

（德國之聲中文網）法國北部一名西藏員工疑似遭中國雇主砍殺致死，當地藏人社團週日（7月17日）於首都巴黎舉行規模空前的白色大遊行，聲援受害者。根據法國媒體《世界報》，當日約有7000人上街抗議。旅外藏人告訴台灣中央社，這起命案是藏人長年來飽受中國欺壓所釀成的悲劇。

綜合外電報導，法國北部諾曼底（Normandie）費康市（Fécamp）一間中國餐廳7月11日發生一起命案，32歲的西藏員工楚臣（Tsultrim）被刀砍殺致死，目前涉嫌犯案的中國籍老闆、老闆娘與廚師3人已遭拘留審問。

據《世界報》報導，楚臣的屍體在停車場旁無人聞問，直到當地民眾報案後，整起案件才曝光。負責此案的檢察官迪厄多內（Bruno Dieudonné）稱，屍體被發現時 「身邊插著一把刀」，因此全案朝向「故意殺人」展開調查。

中央社指出，這起事件引發西藏社群強烈反彈，尤其部分旅歐的中國網友在社交平台上，對西藏社群與受害者冷嘲熱諷，甚至稱西藏人為「野人」，說「無所謂，死了再換一個工人」等。這也使海外的西藏與中國社群間的衝突，以及西藏對中國政權長久壓制的不滿再度深化。

事件曝光之後，上週四（7月14日），已有200名藏人包下遊覽車前往楚臣生前上班的餐廳抗議，部分人士砸損餐廳玻璃，洗劫一空。上週日的巴黎大遊行後，18日主辦單位宣佈將在費康舉行另一場紀念遊行，盼獲真相與正義。

白色大遊行

法國當地的藏人團體「法國西藏社群與朋友」（Communauté tibétaine de France et ses amis）週日（17日）於巴黎舉行和平抗議遊行。與會的藏人換上一身白色服飾，從巴士底廣場走到共和國廣場。《世界報》報導指出，當天參與人數約有7000人。

主席噶瑪廷里（Karma Thinley）表示，遊行是為了表達對受害者的支持與團結，並希望法國司法能彰顯正義、還原真相。

噶瑪廷里告訴中央社，假若老闆是法國人，應該不會引發如此大的反應與憤怒，因為西藏人對法國與法國政府沒有負面情緒。他補充，「然而西藏1959年被中國佔領，上百萬名西藏人遭殺害，屠殺我們在西藏的同胞，如今在西藏沒有基本自由。所以西藏人在這裡被中國人殺害，才會有這麼多人響應。」

楚臣的遺孀走在遊行隊伍的最前面，帶著發紅的雙眼，手上拿著照片走了兩個小時。她表示，楚臣是在2019年抵達法國，和許多藏族人一樣，因為北京正在消滅其文化及語言，迫使他們逃離家園。

流亡藏人在西方

這起命案也引發了對於西藏人在西方國家生存的討論。在沒有一技之長的情況下，不少流亡海外的西藏人士，會選擇從事勞力密集的工作，由於語言限制，不少西藏人也會選擇為中國老闆工作。一名不願具名的在法藏人告訴《世界報》，「如果你不懂語言，在法國找工作是非常困難的」，他續指，在餐館裡找工作要容易得多，尤其是中國餐館，「但過程並不愉快，這些我們都知道」。

《世界報》指出，在日益緊張的政治背景下，當前北京正加強對其的壓力。

今年32歲、出席週末遊行活動的藏人告訴《世界報》，「我們出於政治原因逃離西藏，是為了到達一個自由國家」。在白色大遊行中，他感受到這齣悲劇是「對心靈的直接打擊」，因此他決定要挺身而出，「聚在一起，才能確保類似情況不再發生。」

藏人行政中央駐布魯塞爾辦事處歐盟宣傳官仁增曲珍告訴《世界報》，目前約有8000到10000名藏人旅居法國，其中有4分之3是政治難民。她說，這將構成歐洲最大的社區，超過瑞士和比利時。

近年來，北京加強了鎮壓，禁止任何離開西藏的行為。雖然2008年有近3000名藏人通過印度離開了他們的家園，但自2022年初以來只有3人。

（中央社、《世界報》、亞洲國際新聞通訊社ANI）

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