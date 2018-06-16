旅德华人夫妇遭遇中国“红通”

（德国之声中文网）今年六月和十一月，生活在德国黑森州的一对中国夫妇先后在意大利米兰被当地警方逮捕。理由是中国司法部门借助国际刑警组织对这对夫妇发出了"红通"，中方指控他们涉嫌贪腐。但当事人X姓男子和G姓女子均坚决否认他们存在经济犯罪问题，并称中国当局之所以对他们发出国际通缉，完全是出于政治报复的目的。

《法兰克福汇报》周一报道称，X姓男子是2015年依照欧盟引进高端人才计划持所谓"蓝卡"前来德国定居的。X先是在一家公司担任销售经理，负责向中国市场出口汽车配件，妻子G在一家咨询公司做事。夫妻俩生活在黑森州一个偏僻的小镇，与外界来往不多，邻居甚至很少见到他们。

这篇报道中称，X姓男子目前在意大利处于软禁状态，G姓女子虽然是取保候审，但必须定期向警方报到。代理X姓男子的意大利律师表示，他希望他的当事人能够被递解德国，因为中国同意大利签署了引渡条约，同德国则没有。

意大利的法庭文件显示，中方指控G姓女子在丈夫授意下，贪污山东一所大学340万元人民币公款，而她的丈夫就是这所大学负责财务的官员。此外，中国还指控X姓男子涉嫌贪污1690万元人民币，并将上述贪腐收入用于购买房产、奔驰车以及在香港购物。G姓女子致函《法兰克福汇报》对上述指控予以坚决否认，称这些指控"无中生有，非常可笑"。她表示，中方通缉他们的真实目的是实施"政治迫害"，并对其他政治异议人士构成威慑。她还在信中写道："一旦我们被遣返中国，将遭受酷刑和被处死。"

G姓女子在接受德国移民难民署问讯时提交了据称其丈夫所供职大学管理层的会议记录。这些文件显示，她的丈夫X因反对"一党专制"、"主张民主改革"于2014年被剥夺教师资格。文件中对G的指控还包括"支持藏独、疆独，支持法轮功。"据称是校方稍后出台的另一份文件上称："应将G的政治问题转化为经济指控，因为从境外引渡政治犯难度很大。"

2015年以来，中国努力加强同西方国家开展引渡合作。中国最高领导人习近平发起的大规模反腐运动，也包括追缉逃往境外的党政官员。柏林墨卡托中国研究中心提供的资料显示，仅在2015年四月，中方就向国际刑警组织提交了100份所谓的"红色通告"。但人权组织也担心，"红通"有被中国政府滥用为打击政治异己工具的风险。

人权组织"人权观察"2017年发布的一份声明中称："中国屡次违反国际刑警规章，基于政治目的，对异见人士和中国政府疑忌的海外人士发出'红色通缉'──即要求各国协助逮捕、引渡要犯的通告。 中国素有任意拘押、酷刑、强迫失踪和非法强迫遣返等纪录，令人担忧中国发出的国际刑警红色通缉可能导致酷刑和其他不当待遇。"