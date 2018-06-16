旅德华人夫妇遭遇中国“红通”

（德国之声中文网）今年六月和十一月，生活在德国黑森州的一对中国夫妇先后在意大利米兰被当地警方逮捕。理由是中国司法部门借助国际刑警组织对这对夫妇发出了"红通"，中方指控他们涉嫌贪腐。但当事人X姓男子和G姓女子均坚决否认他们存在经济犯罪问题，并称中国当局之所以对他们发出国际通缉，完全是出于政治报复的目的。
《法兰克福汇报》周一报道称，X姓男子是2015年依照欧盟引进高端人才计划持所谓"蓝卡"前来德国定居的。X先是在一家公司担任销售经理，负责向中国市场出口汽车配件，妻子G在一家咨询公司做事。夫妻俩生活在黑森州一个偏僻的小镇，与外界来往不多，邻居甚至很少见到他们。
这篇报道中称，X姓男子目前在意大利处于软禁状态，G姓女子虽然是取保候审，但必须定期向警方报到。代理X姓男子的意大利律师表示，他希望他的当事人能够被递解德国，因为中国同意大利签署了引渡条约，同德国则没有。
意大利的法庭文件显示，中方指控G姓女子在丈夫授意下，贪污山东一所大学340万元人民币公款，而她的丈夫就是这所大学负责财务的官员。此外，中国还指控X姓男子涉嫌贪污1690万元人民币，并将上述贪腐收入用于购买房产、奔驰车以及在香港购物。G姓女子致函《法兰克福汇报》对上述指控予以坚决否认，称这些指控"无中生有，非常可笑"。她表示，中方通缉他们的真实目的是实施"政治迫害"，并对其他政治异议人士构成威慑。她还在信中写道："一旦我们被遣返中国，将遭受酷刑和被处死。"
这对夫妇到底是有政治罪行还是经济罪行？
G姓女子在接受德国移民难民署问讯时提交了据称其丈夫所供职大学管理层的会议记录。这些文件显示，她的丈夫X因反对"一党专制"、"主张民主改革"于2014年被剥夺教师资格。文件中对G的指控还包括"支持藏独、疆独，支持法轮功。"据称是校方稍后出台的另一份文件上称："应将G的政治问题转化为经济指控，因为从境外引渡政治犯难度很大。"
2015年以来，中国努力加强同西方国家开展引渡合作。中国最高领导人习近平发起的大规模反腐运动，也包括追缉逃往境外的党政官员。柏林墨卡托中国研究中心提供的资料显示，仅在2015年四月，中方就向国际刑警组织提交了100份所谓的"红色通告"。但人权组织也担心，"红通"有被中国政府滥用为打击政治异己工具的风险。
人权组织"人权观察"2017年发布的一份声明中称："中国屡次违反国际刑警规章，基于政治目的，对异见人士和中国政府疑忌的海外人士发出'红色通缉'──即要求各国协助逮捕、引渡要犯的通告。 中国素有任意拘押、酷刑、强迫失踪和非法强迫遣返等纪录，令人担忧中国发出的国际刑警红色通缉可能导致酷刑和其他不当待遇。"
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那些被中国“追逃”的大佬
五部委喊话
周四（8月23日），中国国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，首次针对“职务犯罪案件境外在逃人员”发出敦促投案自首公告。其中称，“年底前投案从轻处罚”，鼓励在逃人员的亲友积极规劝，也鼓励在逃人员揭发他人犯罪行为、戴罪立功，同时鼓励他人“积极举报、提供线索”。
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那些被中国“追逃”的大佬
杨秀珠
“从宽处理”的一个代表人物是当年“百名红通”上的头号人物杨秀珠，涉案金额达2.5亿元人民币。曾任温州副市长的她在2003年出逃，辗转多国后于2014年在美国被捕。她在2016年11月16日回中国投案自首，2017年10月13日被判处有期徒刑8年，罚款80万元。判决结果出来后，不少声音质疑轻判。中国媒体报道称，观察到“归案方式不同，判处情况差异较大”。
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那些被中国“追逃”的大佬
李华波
与杨秀珠的刑期形成鲜明对比的是曾经“百名红通”上二号人物、原江西省财政局官员李华波。他涉嫌贪污公款9400万元人民币，2011年逃离中国。他在2015年被从新加坡遣返回国，此后被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，属于获刑最重的“红通”人员。
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那些被中国“追逃”的大佬
海外追逃
习近平上台以来，中国加大了海外追逃力度，展开“猎狐”、“天网”等行动，并于2015年4月公开发布“百名红通人员”名单。据中国官媒今年6月报道，百人名单中“已有52人归案，剩下48人尚未归案”。与此同时，中央追逃办发布公告，公开了50名外逃人员的相关线索（与“百名红通”中的人员有一些重合）。
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那些被中国“追逃”的大佬
施建祥
上述50名外逃人员中，第31号是原快鹿投资集团董事长施建祥。他被指涉嫌集资诈骗罪，在2016年3月逃至美国。施建祥曾在演艺文化圈颇有影响力，担任了《叶问3》的总制片人。事发后，网上流传施建祥与甄子丹、黄圣依、崔永元等人的旧照片，称此人“朋友圈”不一般。
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那些被中国“追逃”的大佬
郭文贵
“外逃者”中最有名的，则非郭文贵莫属。在过去一段时间里，这位生活在美国的中国富豪高调通过媒体和自媒体“爆料”，对一系列中共高官做出指控。中国警方通过国际刑警组织向他发出了“红通”。不过，郭文贵的直播至今仍在继续，围绕着他也还有许多谜团未解。
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那些被中国“追逃”的大佬
“红通”
郭文贵事件也引发了人们对国际刑警组织“红通”的讨论。“红通”英文是“Red Notice”，直译为“红色通告”，是国际刑警组织八种通知中的一种，是一个“查找和临时逮捕待决引渡者”的请求，并非逮捕令、国际通缉令。不过在中国，这个通告被称为“红色通缉令”。一些批评声音认为，“红通”已经被中国政府用来打击异己。
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那些被中国“追逃”的大佬
程慕阳
在郭文贵之前，“红通”上面最有名的大概要数程慕阳。他是原河北省委书记程维高之子，被称为“最大外逃官二代”。2003年，程维高下马，被开除党籍。据中国媒体报道，程幕阳在加拿大分别申请入籍和难民身份，但都遭到拒绝。一些加拿大华语媒体近日报道，程幕阳就避难被拒提出上诉，正面临重审。