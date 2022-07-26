施罗德建议启动北溪2号 乌总统称“令人噁心”

（德国之声中文网）面对天然气短缺问题，德国前总理施罗德建议可以启动“北溪2号”天然气管道。本周三（8月），这位社民党人士接受德国《明星》（Stern）周刊采访时表示：“管道已完工。如果危机真的变得严重，还有这个管道，有了这两条北溪管道，就不存在给德国工业和家用的供应难题了。”施罗德认为，面对可能出现的天然气危机，北溪2号是 "最简单的解决方案"。

施罗德是俄罗斯政府和俄总统普京的长期商业伙伴。多年来，他同普京以及俄罗斯能源巨头的关系在德国国内外招致广泛批评。施罗德参与了备受争议的“北溪1号” 和“北溪2号” 管道项目，将俄罗斯天然气绕过乌克兰经由波罗的海直接输往德国。目前，“北溪1号”继续运营；“北溪2号”管道项目亦已竣工，待批投入运营。在俄罗斯入侵乌克兰后，德国叫停了“北溪2号” 天然气管道的审批程序。不过近日，来自吕根岛的7名市长联名提议使用有争议的“北溪2号”

施罗德与普京的哥们情谊 知心朋友 前德国总理施罗德和俄罗斯总统普京保持着长年友谊。早在担任政府总理（1998-2005）期间，施罗德就和普京紧密合作并在公共场合力挺普京。

施罗德与普京的哥们情谊 相似经历 “也许是我们两家人在二战中经历的苦难将我们紧紧联系在一起。我失去了父亲，普京的兄弟在德军围困列宁格勒期间身亡"，施罗德2016年接受南德意志报采访时这样说道。他说，普京答应我的事，都做到了，反之也亦然。”

施罗德与普京的哥们情谊 私人友谊 在任期里，施罗德就和普京很有默契。紧密的政治友谊很快发展成为私人友谊。普京邀请施罗德圣诞节到莫斯科滑雪橇，施罗德过生日时也邀请普京到汉诺威做客。

施罗德与普京的哥们情谊 跨代情谊 两人相互之间信任有加。据媒体报道，施罗德和普京说德语。普京的一个女儿就读于莫斯科德国学校。施罗德和当时的夫人多丽斯甚至收养了两个俄罗斯孩子。

施罗德与普京的哥们情谊 完美的民主人士？ 从一开始，德国人就对施罗德和普京走这么近直摇头。2004年，还在任期中的施罗德评价普京是“完美的民主人士”，引起舆论哗然。

施罗德与普京的哥们情谊 忠于朋友没商量 施罗德从不理会媒体批评。就连俄罗斯吞并克里米亚之后，施罗德也继续力挺普京。去年夏天，他甚至在联邦议院大选进程中，批评德国军队向靠近俄罗斯边界的立陶宛派驻军是发出了一个完全错误的信号。北约盟国对此感到愤怒。

施罗德与普京的哥们情谊 富有争议的管线项目 早在担任总理期间，施罗德就致力于修建将俄罗斯天然气经波罗的海输送到德国的北溪天然气管线。波兰和乌克兰感到自己被抛在一边。德国国内也不乏批评之声。但施罗德却称，北溪是最成功的欧俄项目。

施罗德与普京的哥们情谊 从总理到天然气老板 总理任期结束后，施罗德旋即于2015年12月接任北溪公司股东委员会主席。该公司51%属于俄罗斯天然气公司。普京此前一直敦促他担任该职务。为此，施罗德在德国招致强烈批评，因为他在担任总理期间曾大力推动这一天然气管道项目。

施罗德与普京的哥们情谊 普京石油企业首席说客 2017年8月，施罗德将成为俄罗斯石油公司监事会主席的消息传来，在德国和欧洲引起一场舆论风暴。因俄罗斯吞并克里米亚，半国有的俄罗斯石油公司被列入欧盟制裁名单。但是，施罗德却接受了该职位，并且现在有可能自己也登上欧盟制裁名单。



施罗德表示：“如果不想用'北溪2号 '，就得承担后果。而德国也必定要承担严重后果。”他补充说，任何用天然气取暖的人都感受到了影响：“对坐在这里的人来说，这不是什么好事，不过有能力承受这个负担。但是对许多一分钱掰成两半花的穷人来说，这将会难以承受。如果发展到这个地步，在德国，人们会问，为什么我们要放弃'北溪2号 '管道的天然气？”

“北溪1号”虽然继续运营，但供应量大幅减少。7月末，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于“北溪1号” 其中一具涡轮机引擎发生“技术问题”，运往欧洲的天然气供应量将再砍半，降至正常水准的20%。就在6月，俄罗斯方面以送至加拿大维修的涡轮机迟返为由，将这个管道天然气供应量降至正常水准的40%，供应量仅有正常水准的20%引发德国政府的忧虑。德国严重依赖俄罗斯天然气，俄乌战争爆发后，能源危机浮上台面，德国能源政策也受到高度检视与批评。德国政府曾指责克里姆林宫将能源作为一种“武器”。

由于欧洲许多依赖俄罗斯天然气的国家，都是依靠德国作为中转国获得天然气，如果北溪管道供气有变数，整个欧洲都恐受影响。

施罗德指责，是西门子公司造成“北溪1号”供应量减少到20%。他说，西门子将“北溪1号” 涡轮机引擎从加拿大运到德国鲁尔区的米尔海姆：“为什么被送到那里而不是俄罗斯，我不明白。”

俄罗斯愿意谈判

这位德国前总理上周前往莫斯科，据他本人说，这次行程中他与俄罗斯能源巨头进行了会晤，并且与俄罗斯总统普京见了面，他说：“克里姆林宫没有发布任何关于收紧天然气供应的政治通告……这主要是一个技术和官僚主义问题。“

西门子称可以随时向俄罗斯交付涡轮机。德国总理肖尔茨计划本周三参观位于鲁尔区米尔海姆的西门子工厂。"西门子表示：“肖尔茨将与西门子首席执行官布鲁赫（Christian Bruch）共同查看涡轮机。”

与普京见面之后，施罗德说，莫斯科愿意通过谈判解决问题。他提到土耳其最近在达成黑海恢复粮食出口协议发挥的作用：“也许事态可以慢慢向停火的方向发展。” 他认为，这场战争是莫斯科政府的一个错误，被问及普京是否认识到这是一个错误的时候，施罗德解释说：“俄罗斯确实存在对被包围的恐惧。不幸的是，他们的担心是有一定道理的。”

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

乌克兰的回应

乌克兰随后对施罗德的言论做出回应，总统泽伦斯基周三在视频讲话中表示，德国前总理施罗德的行为“令人恶心”。泽伦斯基说：“一个具有欧洲价值的重要国家前领导人为俄罗斯工作，而俄罗斯正在与这些价值观交战，这简直令人恶心。”

此前，乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）称施罗德是“俄罗斯王室的传声筒“，并指出，与俄方达成任何和平解决方案都将以停火和俄罗斯撤军为前提条件。



（路透社，法新社，德新社）

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