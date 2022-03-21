施瓦辛格喊话普京："你现在就能停止战争"

（德国之声中文网）在这段发布在推特上的九分钟长的视频中，施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）说："这是一场非法的战争。"他在视频中对俄罗斯民众表示："你们正在为一场遭到全世界唾弃的战争付出自己的生命、身体以及未来。"

在俄罗斯境内仍可正常使用的社交平台"电报"(Telegram)上，这段标注了俄文字幕的视频也在迅速传播。其他的社交平台如YouTube和Instagram也发布了这段视频，但俄罗斯已经禁止了这两个平台。这位世界前健美冠军、影视明星在俄罗斯享有极高的人气，他在视频中表示，他对俄罗斯民族充满了"热爱和尊敬"。施瓦辛格说，世界上正在发生极其可怕的事情，而俄罗斯人民却被剥夺了知情权。

施瓦辛格和他的俄罗斯偶像

施瓦辛格在视频中谈到了前苏联的世界举重冠军尤里·弗拉索夫（ Juri Petrowitsch Wlassow）。施瓦辛格十四岁的时候，作为年轻的健美爱好者，他在维也纳结识了弗拉索夫，并将后者作为偶像。他说："我在自己的床头上挂上了弗拉索夫的照片，我开始练举重的时候，弗拉索夫给了我很多灵感。但我父亲不愿意我这样做，由于他二战时的经历，他很不喜欢俄罗斯人。"

但是，年轻的施瓦辛格违抗父命，拒绝将弗拉索夫的照片取下来。"弗拉索夫的国籍和我有什么关系。"

二战期间，施瓦辛格的父亲曾作为纳粹德国的士兵在列宁格勒（今圣彼得堡）前线作战。施瓦辛格表示，纳粹给这座"伟大的城市及其勇敢的民众带来了极大的痛苦。"而他的父亲，那位年轻的奥地利士兵却"对纳粹当局的谎言信以为真。"战后，他的父亲返回奥地利时，身心已经受到严重摧残，不仅腰部残疾，负罪感也在与日俱增。

向俄罗斯民众发出呼吁

施瓦辛格对那些正在乌克兰参战的俄罗斯士兵说："我不想让你们也成为我父亲那样身心交瘁的人。现在这场战争同当年你们的父辈祖辈参加的卫国战争完全不同。"

视频中插播了乌克兰城镇遭到轰炸、平民遭受枪击的画面，加州前州长施瓦辛格呼吁俄罗斯民众"要传播真相，要让普通民众了解到乌克兰正在发生的人道灾难。"

施瓦辛格也对克里姆林宫发出了信号："你们为什么要为你们个人的野心，去牺牲这些年轻人的生命呢？"他对俄罗斯总统普京说："你发动了这场战争，你指挥了这场战争，所以你现在也能制止这场战争。" 俄罗斯总统普京在推特上一共加注了22位好友，其中就包括施瓦辛格。

对于那些在俄罗斯境内，不顾各类风险走上街头反对战争的示威者，施瓦辛格表达了由衷的敬佩。他说："全世界都看到了你们的勇敢精神，你们是我的新偶像，你们拥有弗拉索夫般的力量，你们是俄罗斯爱心的象征。"

《纽约时报》问及发布这份视频的动机时，施瓦辛格的发言人克施尔（ Daniel Ketchel）表示："这是施瓦辛格发出的心声，并不是来自政府。"美国国务卿布林肯一份同样面向俄罗斯民众的推文中也提到了施瓦辛格的视频："正如施瓦辛格所说的那样，我们不会怪罪俄罗斯民众，我们只是想让你们了解到你们政府所隐瞒的真相。"

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