施泰因迈尔再度当选为联邦总统

（德国之声中文网）周日中午，德国联邦大会的成员在柏林投票，选举下一届联邦总统。投票结果显示，现任总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）成功连任。在现场参与投票的1472名代表中，施泰因迈尔获得了1045张选票。

他的胜选几乎是没有悬念的，因为这位曾经担任德国外长的社民党政治家，得到了社民党、绿党、自民党以及联盟党的联合推举。三个执政党加上最大的在野党，他们在联邦大会中占有绝对的多数优势。

施泰因迈尔在夫人的陪同下参加选举

挑战施泰因迈尔的有三位候选人：左翼党推举的医学家特拉贝特（Gerhard Trabert），选项党提名的经济学家奥特（Max Otte），还有“自由选民”党（Freie Wähler）推举的女物理学家格鲍尔（Stefanie Gebauer）。他们在周日的选举中分别获得了96、140和58票。不过对于这三位来说，这次的联邦总统选举更多是“重在参与”，原本也没有什么当选的希望。

名流汇聚的联邦大会

联邦大会唯一的任务就是选举联邦总统。该机构一半的成员是联邦议院的议员，另一半则是人数相等的各州代表。本届联邦议院目前有736名联邦议员，这就意味着一共有1472名成员参与本次投票，这另一半代表中，除了16个联邦州派出的代表（包括州议会议员）之外，还有不少社会各界的代表人士。

久未在公众场合路面的默克尔也参加了周日的投票

参与本届选举的知名人士包括前总理默克尔，这是她自从卸任以来，首次重新在公开场合露面。此外还有在因研发新冠疫苗而知名的德国BioNTech公司联合创始人蒂雷齐（Özlem Türeci），病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten），以及文娱、体育和科学等各界的代表，包括宇航员格尔斯特（Alexander Gerst），演员哈贝兰德（Fritzi Haberlandt），脱口秀演员努尔（Dieter Nuhr）以及民谣歌手凯瑟（Roland Kaiser）等。

由于疫情的缘故，今年联邦大会并未像往常那样全体列席在议会大厅，而是改在附近的保罗-勒比之家（Paul-Löbe-Haus），并且将所有的代表分成多个组，分散安排在五层楼的多个会议室里进行投票，以避免大量人员聚集。

颇具威望的国家元首

联邦总统在德国主要是象征性的国家元首，对内对外实行代表国家的职责，并不掌握实际的政治权力。施泰因迈尔此前曾担任过施罗德执政时期的总理府部长，社民党议会党团主席，以及默克尔政府的外交部长等重要职务。2017年他接替前任高克（Joachim Gauck）。他也是联邦德国有史以来第五位寻求连任的总统。根据规定，联邦总统最多担任两届。

（德新社、路透社等）



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