施压港片抵制金马 专家: 中国打「七伤拳」

(德国之声中文网) 金马奖不因政治背景改变给奖态度，其公平、客观在影坛获得认可，是华语电影圈的年度盛事。然而8月7日，中国国家电影局贴出公告，暂停中国大陆电影及人员参加第56届台北金马影展，之后也有多部港片取消报名，让影展星光黯淡。

对此，台湾知名影评人「膝关节」用「七伤拳」来比喻中国做法:「中国的言论思想控管紧缩，最大的伤害是他自己人。目前他们打出来的东西都是『七伤拳』，表面上打到别人，但是自己内伤更重。」

虽然有些中国网民认为，少了中国的金马奖将沦为「台湾自己小地区办的奖项」而失去重要性。膝关节却没有这项担忧。他说:「我们讲所有的颁奖典礼这件事情，强调的就是历史道统，讲的就是一个正统性。」他认为，另外两个华语奖项，香港的金像奖和中国的金鸡百花奖，前者主要都是香港电影在参加，后者则是官方意味浓厚。因此，就算这一届金马「星光黯淡」，但是已经举办五十几年的金马奖，正统性已然建立，其权威性一时半刻不会消灭。

因此，他认为缺席金马奖虽然不见得会对中国商业影片有太大影响，但是对独立制作的影片或是青壮派而言却十分不利:「因为有些作品是靠金马奖发声的，得到金马奖之后回去更有宣传的角度。」

此外，今年中国电影业可谓进入「寒冬」，许多中国电影因为各种原因诸如「市场因素」或是「技术问题」无法在中国上映。膝关节说，在这个背景下，中国电影又不能参加金马奖，制作方票房跟奖都拿不到，可谓名利两头空。

膝关节强调，金马影展一向持开放态度，也鼓励中国电影报名，「但是中共他们自己要把门关起来，因为他们一定要有(政治)回应」，对此他感到十分可惜: 「中国这15年来边境地区的作品都很厉害，新疆、蒙古、西藏等这种边境地区题材，很多都很厉害...所以这些作品没有来的话都很可惜。」

政治学者: 打压反而激發台湾意识

虽然大部份媒体在报导中国禁止其电影与人员参加金马奖的消息时，大部份都回顾到去年颁奖典礼上的「台独」言论风波，但是成大政治学教授洪敬富却认为，比起一年前的事件，近日的政治情势才是中国做下决定的主因。

他回顾道，在记录片金马奖得主傅榆的得奖感言引发「台独」批评之后，中国国台办在去年11月还特别驳斥"台湾盛传大陆明年开始封杀金马奖"的报道是赤裸裸的假新闻，更说「金马奖是两岸电影人开展交流的平台，两岸同胞应该共同珍惜」。由此可见，至少在去年年底，中国官方对于两岸影视交流仍然抱持鼓励态度。

但是中国政府今年却改变心意，喊停两岸影视交流，洪敬富认为有两个目的: 一方面在警告蔡英文政府要调整态度，另一方面是在告诉台湾选民，触犯台湾两岸和平统一的底线。尤其，综合到香港前任特首董建华把「反送中」浪潮归咎给美国与台湾当局，他说，中国意图透过遏止文化交流，提醒蔡英文当局不要继续远离「两岸和平统一」的發展道路。

他说：「自从台湾96年有总统大选以来，选民就不断地学习，迈向更成熟的公民社会。」他认为，北京不时对台湾选举的动作，不管是透过军事外交、经贸文化等等，所能产生的效果会越来越有限，甚至可能出现所谓的反效果，让台湾的民族主义意识更加高涨。

港片也不来金马

除了中国电影无法参加金马，香港影片也收到中国通知，尚未在中国上映的香港影片，若参加本届金马奖，便会失去在中国上映的机会。另外，出席金马影展的香港影星也会被列入「观察名单」。

此消息一出，知名港星刘德华与古天乐主演的《扫毒2》、张家辉与古天乐主演的《使徒行者2》、《追龙2》都确定取消报名。

另一方面，中国的金鸡百花奖今年更是取消轮地主办制度，决定长期定址厦门，较劲意味浓厚。此前，金鸡百花奖选在与金马奖同一天撞期举行，本就已经引发抵制金马的猜测，中国又發公告，可谓明示中国电影人不得参与金马奖。非但如此，有分析认为，中方将内陆电影节选择与金马奖同一天举行，更是要逼迫港台演艺人士表态做出选择。因为届时不可能一天赶两场，受到邀请却未在金鸡百花奖颁奖上露面的港台演艺人士难保不会遭到大陆市场的封杀。想必演艺界人士已经开始人人焦虑。

综合《新加坡联合早报》与《美国之音》报导，中国大陆国台办副主任龙明彪8月7日上午参加福建海青节活动时，针对金马奖一事回答记者说:「你想也知道，你现在台湾照这种政治情形、政治生态会带来很多问题。」记者追问是不是指民进党与蔡英文政府，他回答说「当然有这个因素。」而至于明年是否会恢复交流，他没有给出明确答复。