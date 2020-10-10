施压无效引反弹 印度人纷纷贺“双十”

“双十节”来临前，中国使馆原本想给印度媒体下“指导棋”，不料却引发了印度新闻业的强烈反弹。周六当天，中国驻印使馆外甚至都被人悬挂了台湾国旗。
（德国之声中文网）以社交媒体为主要战场的相关争执肇始于本周早些时候中国驻新德里大使馆一封致印度媒体信函。在信中，中国使馆指示印度新闻从业者该如何"正确"报道周六的台湾"双十节"（中华民国国庆日）。
该信在印度新闻界引发强烈反弹。两国间紧张关系目前正因边界纠纷而有增无减。新德里外交部作出强硬反应，强调指出，印度拥有自由媒体，如何报道不容他人干涉。
周六，印度用户在网上贴出图片，显示在中国驻新德里大使馆外悬挂的庆贺台湾双十节的海报。
据信，相关海报由执政党印度人民党成员巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）策划悬挂，作为对中国使馆那封教训函的回应。
台湾亦在印度社交媒体上造势，并使用了标签TaiwanisACountry /TaiwanNationalDay（台湾是一个国家/台湾国庆）。
台湾驻美代表萧美琴也在推特上转发了一名印度记者拍摄的影像，展示了中国驻新德里大使馆外悬挂的中华民国国旗。
在今年6月发生导致人员死亡的印中边界冲突的背景下，印度人纷纷在社交媒体上传抨击中国的内容。
凝炼/文山/(德新社等)
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