 施压无效引反弹 印度人纷纷贺“双十” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

施压无效引反弹 印度人纷纷贺“双十”

“双十节”来临前，中国使馆原本想给印度媒体下“指导棋”，不料却引发了印度新闻业的强烈反弹。周六当天，中国驻印使馆外甚至都被人悬挂了台湾国旗。

Indien Protest gegen China (picture-alliance/AP Photo/R. Maqbool)

在印中对立情绪日益高涨的时刻，中国使馆试图给印度媒体下“指导棋”，无异于火上浇油

（德国之声中文网）以社交媒体为主要战场的相关争执肇始于本周早些时候中国驻新德里大使馆一封致印度媒体信函。在信中，中国使馆指示印度新闻从业者该如何"正确"报道周六的台湾"双十节"（中华民国国庆日）。

该信在印度新闻界引发强烈反弹。两国间紧张关系目前正因边界纠纷而有增无减。新德里外交部作出强硬反应，强调指出，印度拥有自由媒体，如何报道不容他人干涉。

周六，印度用户在网上贴出图片，显示在中国驻新德里大使馆外悬挂的庆贺台湾双十节的海报。

据信，相关海报由执政党印度人民党成员巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）策划悬挂，作为对中国使馆那封教训函的回应。

台湾亦在印度社交媒体上造势，并使用了标签TaiwanisACountry /TaiwanNationalDay（台湾是一个国家/台湾国庆）。

台湾驻美代表萧美琴也在推特上转发了一名印度记者拍摄的影像，展示了中国驻新德里大使馆外悬挂的中华民国国旗。

在今年6月发生导致人员死亡的印中边界冲突的背景下，印度人纷纷在社交媒体上传抨击中国的内容。

凝炼/文山/(德新社等)

观看视频 02:29

印度人是否希望特朗普连任？

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

蓬佩奥呼吁美日印澳深化合作共同对抗中国 

美国国务卿蓬佩奥访日期间表示，美国会加强对亚洲最亲密的盟友的支持，他呼吁美日印澳深化合作，共同对抗中国在亚太地区不断增长的影响力。中国驻日大使馆发言人回应称，“蓬佩奥屡次编造涉华谎言，恶意制造政治对抗，其图谋不得人心，更不会得逞”。   

印度积极建设拉达克山区公路 料三年完成

拉达克山区成为中印边境冲突的前哨战。中国多年来在该地区积极建设，在后勤补给更具优势，印度有意追赶进度，近年加快施工速度。  

中国拒绝「恢复原状」 印度掀开战声浪

中印两国外长在莫斯科见面后，结果跟先前没有两样，又是表面说要让局势减缓，实际却大举加强边境兵力和物资筹备。双方是否开战在即?最新的情势为何?  

相关内容

Taiwan | Nationalfeiertag in Taipei | Präsidentin Tsai Ing-wen

蔡英文双十演说喊话习近平："共同促进对话" 10.10.2020

台湾总统蔡英文10月10日在中华民国109年国庆日大会上发表长篇演说，全面概括总结了台湾目前的发展状况，并用相对缓和的语气向中国方面发出了争取稳定和平的信号。

Japan Mike Pompeo und Toshimitsu Motegi in Tokio

蓬佩奥呼吁美日印澳深化合作共同对抗中国  07.10.2020

美国国务卿蓬佩奥访日期间表示，美国会加强对亚洲最亲密的盟友的支持，他呼吁美日印澳深化合作，共同对抗中国在亚太地区不断增长的影响力。中国驻日大使馆发言人回应称，“蓬佩奥屡次编造涉华谎言，恶意制造政治对抗，其图谋不得人心，更不会得逞”。 

Indien Proteste vor dem Gargi College

印度记者涉嫌向中国提供情报被捕 20.09.2020

印度资深记者夏尔马被指控向中国情报人员贩售印度国防战略及国防采购等敏感信息被捕。被捕的还有一名中国女子及其尼泊尔同伴，两人涉嫌向夏尔马支付大笔资金。

广告

媒体看中国

Symbolbild Gegensatz von Armut und Reichtum (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

德语媒体：“中国梦”遇到“美国陷阱”

《新苏黎世报》警告指出，一旦中国的贫富差距拓展到当今美国的程度，北京当局不论如何宣扬“中国梦”都将无济于事。《法兰克福汇报》则指出，中国正在利用美国陷入内乱的历史性机遇。  