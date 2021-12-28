施压俄罗斯 美国杜鲁门号航母继续驻扎地中海

（德国之声中文网）鉴于乌克兰冲突相关局势依旧紧张，美国决定，在地中海留驻一艘航母。华盛顿圈内人士透露，美国国防部长奥斯汀下令“杜鲁门”号航空母舰不会按原计划继续前往中东海域。一官员指出：“修正过的时间表折射出在欧洲保持长期（军事）存在、向盟友和合作伙伴显示我们对集体防御承诺的必要性。”

“挑衅”

一段时间来，俄罗斯在乌克兰边境大规模部署军队，让西方十分忧虑，担心莫斯科可能会进攻邻国。俄罗斯否认有此打算，驳斥对其部队调动的批评，并指责基辅和北约“挑衅”。

关系恶化数周后，美、俄两国代表计划于1月10日在日内瓦就缓和局势作初步会谈。两天后，即1月12日，北约将与莫斯科政府会谈。1月13日，欧安组织准备与俄罗斯举行磋商会议。

欧盟也要求也能参加即将举行的会谈。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（ Josep Borrell ）对《世界报》表示， “若莫斯科如所预告要在一月份讨论欧洲的安全架构和安全保障，那它可不只是美、俄之间的问题，欧盟必须参与相关谈判，只有在欧盟参与、与欧盟密切协调的情况下，相关谈判才有意义。” 这位欧委会副主席强调， “我们无意充当命运由他人决定的置身度外的观众” 。

俄军在与乌克兰接壤地区演习

涉及军事姿态，俄罗斯驻柏林大使涅恰耶夫 (Sergei Nechayev) 严厉抨击德国国内有关向乌克兰提供军火的要求。他对德新社表示， “在我们看来，向乌克兰提供武器绝对有害且不合时宜。迈向这一方向的所有步伐都将适得其反。”鉴于俄罗斯在乌克兰边境部署军队，圣诞节前不久，将任德国基民盟新主席的梅尔茨（ Friedrich Merz ）表示，应考虑向基辅政府提供武器用于自卫。还在今年9月的联邦大选前，现任联邦经济部长的绿党领袖哈贝克（ Robert Habeck ）便表示赞同向乌克兰提供军备援助。

“北约不能东扩”

对此，涅恰耶夫大使称：“这些考虑便证明俄罗斯需要有一种安全保障，我们要求获得基于国际法的正式安全保障。” 这一要求的背后原因是莫斯科希望结束北约东扩，即放弃让乌克兰加入该联盟。

（德新社，路透社）

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