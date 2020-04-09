方方日记将在欧美出版 网民抨击“给西方递刀”

（德国之声中文网）武汉因为新冠疫情封城期间，身处当地的湖北省作家协会主席方方从正月初一（1月25日）起，以日记的方式在网上发表了60篇自己的心情和见闻、关注感染者及其家人的遭遇，以及对政府一些做法的批评，文章在社交媒体上引起极大的反响。如今方方的《武汉日记》将被翻译成英文和德文，分别由美国哈珀克林斯出版社（Harper Collins）和德国霍夫曼坎普出版社（ Hoffmann und Campe）发行，电子版预计在六月上市，目前已在网上开始预售。消息一出立即在中国网上引起热议。

备受关注的方方日记一直存在支持与反对的声音。支持者认为方方有良知且敢于直言，批评者却指责她的日记内容是道听途说。在方方日记出版的消息传出后，方方受到网络舆论的强烈攻击，不少人也在方方的微博下质问其日记的英文和德文版是否为本人授权。

有网民批评方方是"汉奸"，也有人指她"居心叵测"并给中国抹黑。一名微博用户分析："方方日记出版，争议最大的焦点在于小小的一本日记是否带有'子弹'意义？是否给西方'递刀'？"

中国官媒《环球时报》英文版周三引述"观察者"称，方方的日记"偏颇而且只暴露武汉的阴暗面，忽视当地民众的努力以及来自全国各地的支持"。

《环球时报》总编辑胡锡进也撰文批评，方方日记写在武汉封城的那段时间，其中大部分写成时，欧美疫情还未爆发，很多中国人对武汉抗疫情况的认识有着当时的局限，"相信方方本人也会是那样"。

武汉已经接触封锁

他进一步表示，："它（方方的《武汉日记》）不会是一般的纪实文学交流，它一定会被国际政治捕捉到。很有可能的是，在未来的风浪中，中国人民，包括那些曾经支持了方方的人，将用我们多那么一分的利益损失来为方方在西方的成名埋单。"

胡锡进强调："中国是强大的，不会因为一本方方日记在西方的出版真就怎么样了。从长远看，中国社会需要能够承受多元化所意味的各种代价。但在今天这个时间点上，方方的确带来了对公众的一份刺痛。"

围绕方方的讨论近日还上了微博热搜。方方本人周三在微博写道："我现在说什么都被叫骂。真是领教了网络暴力。极左势力实在厉害，而且强大！真的是像病毒一样一圈一圈地感染人。不知道哪天会感染到我自己的身边。整个阵式像极了我小时候经历过的文革。让人好想的是：时代毕竟进步了，这种文革只在网络空间进行着，只在少数人中。或许这也是让我心里还对这个世界始终存有希望的原因吧。"

微博评论区有网民留言讽刺方方的说法："卖国就是独立思考，爱国就是极左。"；也有人批评方方日记是"蘸着武汉人的人血馒头"。一名网民写道："在国际形势如此严峻的今天，西方污蔑我们，要联合起来向我们索赔天价赔偿。方方授人以柄，攻击国家，严重危害到国家利益。"

但支持方方的网民也不在少数。方方周四还在微博转发了一篇文章，网友在其中写道："我相信一个强大的国家不会因为一本书的出版就坍塌掉，一个自信的政府也不会因为一本书就无端地指责作家。2020年及以后的人民生活状态，取决于本国与各国政府对待新冠病毒的方式，而非一本小小的方方日记。"