新预算达成共识 德国打算这样刺激经济

德国今年预期仅会迎来“迷你型”的增长，企业对投资持观望态度，私人消费也并不强劲。德国政府如今计划采取全面的减负措施促增长。在宣布就2025年预算草案达成一致的同时，德国三党联合政府介绍了可能为明年带来0.5%的额外经济增长的一揽子计划。

（德国之声中文网）彻夜磋商之后，德国总理肖尔茨、副总理兼经济和气候保护部长哈贝克、财政部长林德纳7月5日在联合新闻发布会上宣布，德国政府已就2025年预算草案达成一致。2025年预算达到4810亿欧元，其中包括570亿欧元的投资支出。三人同时推介一份增长一揽子措施。

德国总理肖尔茨将这份增长一揽子计划称为“增长涡轮”（Wachstumsturbo）。经济部长哈贝克表示，相关经济刺激方案可能明年带来额外0.5%的经济增长，相当于近260亿欧元。

对企业

一揽子计划包含对企业投资的鼓励措施，通过所谓加速“税务折旧”让企业更快地从投资中获得资金进行再投入。总理肖尔茨表示，相关举措将延长至2028年。与此同时，科研领域的税务补贴也将进一步得到改善。

商用电动汽车将有特别的税务优惠。经济部长哈贝克希望由此为汽车工业提供“推动力”。他说：“这对气候保护和德国汽车制造业都有利。”

此外，将减少官僚主义。在有争议的供应链法方面，财长林德纳表示，未来该法将适用于明显更少的企业，以此减轻企业负担。他还表示，欧盟已制定的供应链法规将在允许范围内尽量推迟在德国实施。

总理肖尔茨还提到降低电力税费到欧盟允许的最低标准。他表示，这一补助措施将延长至2030年，称这将为德国经济界减负数十亿欧元。

增加投资，给企业和国民减负——德国政府希望推动经济增长 图像来源: Matthias Lindner/Bayer

对雇员、包括外国专业人才

增加就业的激励措施——鉴于专业人才短缺，这是三党联合政府的一个目标。增加就业也意味着社会福利开支的负担减轻。

已退休人员延长就业将获得财务上的优惠。而领取“公民金”的长期失业者，如果重新进入就业市场，也将在头一年获得更多财务上的补贴。与此同时，“公民金”领取者也将就是否接受劳工局提供的就业机会受到更严格的监督。

未来，外国人原则上允许接受一份工作，除非外国人管理局在14天内提出异议。而此前的做法则恰恰相反：外管局必须批准一份工作由外国人从事。

财政部长林德纳表示，将通过税务折扣措施吸引外国专业人才。他表示，外国专业人才在德国就业的前三年内，将分别获得30%、20%和10%的税务折扣。

经济部长哈贝克说：“最大的增长障碍就是在就业市场。”

对家庭

无论是领取“公民金”的经济困难家庭，还是一般的父母，都将获得更多的子女补贴。有孩子的家庭在个人所得税上也将得到更大的减免。

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数月艰难谈判 “债务刹车”是一大争议点

此前，“债务刹车”成为新预算的一大争议点。财长林德纳主张坚持基本法所规定的“债务刹车”，即控制政府举债。而社民党则提出鉴于乌克兰战争带来的财政负担采取例外的政策。如今达成的一致是，2025年的财政预算也将坚持“税务刹车”。

林德纳表示，投资开支将达到创纪录的新高——570亿欧元。此外，2025年和2026年，德国公民将获得总计230亿欧元的减负。

林德纳还表示，国防开支将能够满足北约军费占GDP 2%的要求。到2028年，国防预算将从今年的约520亿欧元增加到约800亿欧元。不过这仍远低于国防部长皮斯托里乌斯的要求。

德国政府内阁将于7月中旬完成该预算草案。9月中旬起，联邦议会将就此进行讨论，应于11月或12月批准。

（德新社、法新社、路透社）

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