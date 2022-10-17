 新闻调查：以色列黑客公司提供"操控选举"服务 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2023

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新闻广角

新闻调查：以色列黑客公司提供"操控选举"服务

周三发布的一份媒体调查报告显示，一家以色列公司采取黑客、破坏以及散布假新闻等手段，试图对全球三十多个国家的选举施加影响。

Cyberangriffe: Ermittler zerschlagen großes Hacker-Netzwerk Hive ransomware

（德国之声中文网）越来越多的证据显示，遍布世界各地的一些不法商家利用黑客工具和社交媒体，对公众舆论施加影响，并从中获利。

调查记者们佯装潜在客户同这家被称为"豪尔赫团队"（Team Jorge）的以色列公司进行了接触，并获得了有关该公司运作方式及手段的信息。

记者调查报告称，公司负责人哈南（ Tal Hanan）是一名以色列前特工，自称他可以随意操控看似安全的"电报"账户，并拥有成千上万个社交媒体假帐号，从而可以有的放矢地发放任何消息。

调查记者团队来自30家媒体，其中包括英国的《卫报》、德国的《明镜》以及法国的《世界报》等国际知名媒体。调查工作由法国公益组织"禁忌话题"领衔主导。

《卫报》写道："豪尔赫团队所使用的技术手段和运作模式，给各大高科技平台带来了新的挑战。""有证据显示，通过散布假新闻干预选举的全球市场已经形成，这也为全球民主拉响了警钟。"

哈南本人拒绝对具体问题做出回应，而只是强调"我并没有做任何错事"。

现年50岁的哈南对三名卧底记者表示，他所提供的服务在圈内被称为"黑色行动"，服务对象包括情报机构、政治团体和私营公司。《卫报》援引哈南的话报道称："我们正在介入非洲的一个选举。我们在希腊有团队，在阿联酋也有团队。… 我们已经完成了33次总统选举，其中27次获得了成功。" 哈南表示，他们干预的竞选活动中大约三分之二是在非洲。


为了向记者展示他的技术，哈南似乎成功进入了肯尼亚政界人士的谷歌信箱和电报账号，而此时距离肯尼亚总统大选还剩下几天时间。

"禁忌话题"表示，这里涉及到的目标人物是威廉·鲁托（ William Ruto）的两位助手。在2022年8月的大选中，鲁托最终获得了胜利。

哈南曾受雇干预肯尼亚总统大选？图为当选总统鲁托。

哈南曾受雇干预肯尼亚总统大选？图为当选总统鲁托。

记者的调查报告称，通过散步信息对公众舆论施加影响是借助一款名为 Advanced Impact Media Solutions的软件平台来完成的，据称该平台控制着大约四万个脸书、推特和领英账户。

哈南还声称，他的公司在法国最大的电视新闻频道BFM上成功植入了一篇关于对俄制裁措施对摩纳哥游艇业影响的报道。目前该电台资深主持人，54岁的拉希德·姆巴基（Rachid M'Barki）已经被停职，并正在接受调查。

过去几年来，也曾有一些类似的公司因试图操控民意、干预选举而被媒体曝光或遭到西方国家的制裁。其中最为轰动的莫过于英国咨询公司"剑桥分析公司"。这家现已关闭的公司被控在2016年开发专门软件，试图引导选民将票投给特朗普。"剑桥分析公司"收集并利用了8700万个脸书用户的资料。脸书也因允许该公司获得用户资料，而吃了官司并被罚款。


有关以色列公司提供干预选举服务的报告发表后，以色列当局可能将面临更大压力，不得不加强对该国尖端网络技术领域的监管。2021年，"禁忌话题"组织主导的另一项媒体调查披露了网络情报公司NSO Group Technologies将"飞马"间谍软件卖给一些国家的政府，用来对世界各地至少五万人进行手机跟踪窃听，这些人当中包括人权捍卫者、宗教领袖以及法国总统马克龙在内的政界人士。

"禁忌话题"由法国纪录片制片人理查德于2017年发起建立，汇集了世界各地的三十多家媒体，并受到了记者无疆界组织的支持。

（法新社）

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