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通常指政府通过宪法或相关法律条文保障本国公民言论、结社以及新闻出版界采访、报道、出版、发行等的自由权利。
这一概念也可以延伸至保障新闻界采集和发布信息，并提供给公众的充分自由。(维基百科)
德国记者协会和驻华外国记者协会都要求国际奥委会确保外国记者在北京冬奥会期间可以自由畅通地进行报道，美方也表示支持，但对于是否抵制则没有明确回应。
自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。
在中国政府持续透过不同策略来强化对媒体控制之际，观察人士担忧，不仅中国国内报导的空间越来越紧缩，国际社会了解中国的渠道也变的越来越局限，导致中国真实的情况无法被完整呈现。
有澳门传媒工作者向德国之声表示，澳门因市场小媒体经营不易，「敢言的独立媒体消失及多元声音被扑灭下，恐怕将慢慢成为一言堂」。
来自菲律宾和俄罗斯的两名调查记者雷萨和穆拉托夫成为今年诺贝尔和平奖得主。评选委员会称他们二人代表了所有致力于新闻自由和言论自由的新闻从业人员。
林郑月娥任内最後一份《施政报告》把重点放在未来的长远规划，内容聚焦将香港融入「国家发展大局」以及维护国安工作等被是为极具争议的政治和经济任务，香港民间怎麽看待？
香港保安局局长邓炳强15日再次对香港记协提出质疑，称他鼓励记协公开会员名单与财务状况，这样才能得到一个清白。记协主席重申，该组织未收取外国资金，也不担心会因国安法而被迫解散。
阿富汗Etilaat Roz报的记者Taqi Daryabi和Neamat Naghdi9月9日表示，他们在报导潘杰希尔抗议活动后遭到塔利班殴打虐待，造成严重瘀伤。当被问及此事件时，一位匿名的代理塔利班部长表示，将对记者袭击事件进行调查。Etilaat Roz报纸的创办人兼主编达里亚比 (Zaki Daryabi) 说，这个暴力事件向阿富汗的媒体发出了令人不寒而慄的讯号，当地独立媒体在过去20年里蓬勃发展，其中大部分由西方捐助者资助。
消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）指出，苹果在中国的审查规则渗透到香港与台湾。其实，苹果在台湾对内容进行审查并无法律依据，但在台湾的苹果公司网站上的文字镌刻服务栏位，却无法提交「习近平」丶「毛主席」等词汇。
两岸关系紧张，也导致台湾书籍在中国出版难度增加，多名台湾编辑及出版社指出，现在就连不涉及敏感议题的美食和旅游书，都很难在中国发行。这是什麽原因呢？
中共中央宣传部最近在北京召开电话会议，将进一步打击「新闻敲诈」和「假新闻」，这预计会对中国的社交媒体平台带来更大的压力。
曾拍摄到七一刺警案的香港记者，日前以「协助调查」身份帮助警察办案，26日深夜却在无律师陪同下被带往警局录口供，且住所遭搜索、旅游证件也遭扣留。这是对香港新闻自由的另一次打击吗？
《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。
中国官媒启动「东盟伙伴」合作机制，将与东盟33家媒体新闻素材进行交换及合拍节目等交流，以增强中国及东盟媒体的国际影响力。德国之声采访多名国际传播学者，为您分析媒体合作是单纯交流还是暗藏其他目的？
有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。这把中国治下最敢言的异议声音，曾经是一国两制的言论自由象征；但在香港实施国安法不足一年，就走进历史。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？
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