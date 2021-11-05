阿富汗记者指控塔利班殴打虐待

阿富汗Etilaat Roz报的记者Taqi Daryabi和Neamat Naghdi9月9日表示，他们在报导潘杰希尔抗议活动后遭到塔利班殴打虐待，造成严重瘀伤。当被问及此事件时，一位匿名的代理塔利班部长表示，将对记者袭击事件进行调查。Etilaat Roz报纸的创办人兼主编达里亚比 (Zaki Daryabi) 说，这个暴力事件向阿富汗的媒体发出了令人不寒而慄的讯号，当地独立媒体在过去20年里蓬勃发展，其中大部分由西方捐助者资助。